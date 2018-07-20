Если вы не хотите испортить себе отдых в новой стране, откажитесь от этих продуктов

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Путешествие в новую страну — это почти всегда стресс для нашей пищеварительной системы. Никогда нельзя предугадать, как организм отреагирует на незнакомую кухню. Однако совсем не хочется, чтобы эта реакция испортила драгоценные дни отпуска.

AdMe.ru подготовил список продуктов, которых следует избегать, чтобы получить только положительные впечатления от отдыха в новом месте.

1. Водопроводная вода

Далеко не во всех странах водопроводная вода отвечает стандартам качества и санитарным нормам, особенно это касается государств Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока. Кроме микроорганизмов она может содержать паразитов, фекалии и бактерии, которые впоследствии могут вызвать самые непредсказуемые реакции неподготовленного организма. Под запрет попадают также напитки со льдом и сладкие газировки из автомата. В большинстве случаев для их приготовления также используется вода из-под крана.

В странах, испытывающих проблемы с качеством питьевой воды, лучше покупать бутилированную воду в магазинах. Ее же рекомендуется использовать для мытья овощей и чистки зубов.

2. Мясо экзотических животных

К запрещенным мясным блюдам стоит отнести мясо потенциально опасных животных, например крыс, обезьян или летучих мышей. Как бы ни был велик гастрономический соблазн, риск для желудка и всего незакаленного организма туриста будет гораздо больше. Сырое мясо — отличная среда для болезнетворных бактерий и кишечной палочки, поэтому от стейков слабой степени прожарки тоже лучше будет отказаться.

При достаточной термической обработке патогенные микроорганизмы в мясе гибнут, поэтому выбирайте хорошо прожаренное мясо, знакомое вашему желудку.

3. Яйца всмятку

Главная опасность, которую таят в себе сырые яйца, — это бактерия рода сальмонеллы. Источником инфекции являются куры, в самих яйцах сальмонеллы нет, однако она может попасть в блюдо через скорлупу, если перед приготовлением они не были тщательно промыты.

Поэтому яичницу лучше будет заменить яйцами, сваренными вкрутую, — при термической обработке бактерия гибнет. Исключить стоит также и соусы, приготовленные на основе сырых яиц.

4. Сырые моллюски

Отдыхая на морском побережье, сложно устоять и не насладиться морскими деликатесами: устрицами, кальмарами, осьминогами и другими моллюсками. Однако употребление сырых или недоваренных моллюсков может грозить серьезным отравлением. Так, например, в устрицах могут содержаться вредные бактерии, вызывающие инфекционное заболевание вибриоз.

Избежать риска позволит правильное приготовление блюда. Безопасными будут те морепродукты, которые подверглись достаточной термической обработке и были приготовлены в ресторане или кафе, не вызывающем сомнения в качестве предлагаемых блюд.

5. Рифовые рыбы

Отдельную опасность среди морепродуктов представляют рифовые хищные рыбы, такие как барракуды, морские окуни и мурены, в тканях которых может содержаться особый биологический яд — сигуатоксин, который не устраняется термической обработкой. Наиболее высок риск отравления токсичной рыбой из Карибского моря, Тихого и Индийского океанов.

Чтобы не рисковать лишний раз, выбирайте безопасную морскую рыбу, обязательно хорошо прожаренную или запеченную.

6. Продукты из непастеризованного молока

Во время путешествия органические продукты далеко не всегда оказываются полезнее заводских. Сырое фермерское молоко, продаваемое на стихийных рынках, может быть заражено сальмонеллой, листерией или другими бактериями. Особенно опасно употребление таких продуктов беременным женщинам. В зоне риска также сыры, йогурты и другие продукты, приготовленные на основе непастеризованного молока.

Заводское пастеризованное молоко и продукты из него будут безопаснее. Если захотелось молочных продуктов — отправляйтесь в ближайший супермаркет.

7. Салаты из свежих овощей

В странах с низким уровнем развития лучше отказаться от салатов из свежих овощей, фруктов и зелени, если вы не уверены, что все ингредиенты были тщательно вымыты качественной водой. В противном случае свежие продукты могут быть рассадниками бактерий, в том числе сальмонеллы. По той же причине следует избегать употребления свежевыжатых соков.

Фрукты, купленные на рынках, перед употреблением необходимо тщательно промыть бутилированной водой. Экзотические незнакомые вам фрукты лучше начинать пробовать постепенно, начиная с крошечных порций, чтобы отследить реакцию организма. Овощи лучше употреблять после термической обработки, например приготовленные на гриле.

8. Десерты с кремом

Сладости на основе жирного сливочного или масляного крема на жаре мгновенно начинают портиться и становятся идеальной средой для бактерий.

Чтобы избежать риска, замените кремовые десерты фабричными в упаковке либо выбирайте те, которые хранятся в холодильнике, а не на открытом пространстве.

9. Алкогольные напитки на разлив

В путешествии лучше исключить употребление алкоголя в виде коктейлей. Качество алкоголя в их составе не может быть гарантировано. В развивающихся странах серьезную опасность могут таить и местные слабоалкогольные напитки на разлив, которые являются отличной средой для микроорганизмов.

Коктейли и разливное пиво лучше будет заменить вином или тем же пивом, купленным в магазине в закрытой фабричной таре. В экономически развитых странах за качество разливного пива из местных пивоварен можно не беспокоиться.

Советы по питанию в путешествии

В развивающихся странах лучше исключить из употребления уличную еду. Однако, если возникла необходимость срочно перекусить, обязательно обращайте внимание на чистоту прилавка и вид продуктов.

В длительных экскурсиях и переездах всегда берите с собой антибактериальные салфетки, активированный уголь и бутилированную воду.

Не дегустируйте продукты на стихийных рынках.

Если вы привыкли пить кофе или чай с молоком, следите, чтобы оно было пастеризованным.

Если в вашем отеле «шведский стол», старайтесь приходить к началу завтраков и обедов, чтобы застать блюда горячими, а не теплыми.