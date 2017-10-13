Если вы думаете, куда поехать, вот 10 городов, признанных самыми лучшими на свете

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Город-сказка, город-мечта или просто лучший город на планете — какой же он, кто там живет и что в нем такого особенного?

AdMe.ru отобрал для вас 10 самых привлекательных городов для путешествий.

И это действительно лучшие города на планете по версии экспертов, которые проводили исследование по сложной 100-балльной системе, состоящей из 5 категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура.