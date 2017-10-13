Если вы думаете, куда поехать, вот 10 городов, признанных самыми лучшими на свете
Город-сказка, город-мечта или просто лучший город на планете — какой же он, кто там живет и что в нем такого особенного?
AdMe.ru отобрал для вас 10 самых привлекательных городов для путешествий.
И это действительно лучшие города на планете по версии экспертов, которые проводили исследование по сложной 100-балльной системе, состоящей из 5 категорий: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование, инфраструктура.
10. Гамбург (Германия) — 95 баллов из 100
- Гамбург — очень зеленый город, настолько, что удостоен звания самого зеленого в стране.
- В Гамбурге вы не встретите небоскребов, а зданий выше 10 этажей совсем мало.
- Ну и конечно, знаменитый на весь мир гамбургер был назван в честь своей исторический родины — Гамбурга, откуда многие эмигрировали в Америку.
9. Хельсинки (Финляндия) — 95,6 балла из 100
- В Хельсинки температура ниже 0 °С целых 169 дней в году и почти 120 дней льет дождь.
- Но если вы решились посетить столицу Финляндии, не стоит сильно переживать о погоде — центр оснащен подогревом тротуаров, поэтому вы никогда не увидите тут грязного снега или льда.
- А еще в Финляндии в среднем на 3 человека приходится 1 сауна.
- Хотя одна небольшая проблема у города все же есть — это регулярные нашествия кроликов.
- А наш любимый Дед Мороз по-фински — это «рождественский козел».
8. Окленд (Новая Зеландия) — 95,7 балла из 100
- В городе 265 солнечных дней в году, а еще не бывает снега, но в последнее время обычным явлением стали торнадо.
- В Окленде 30 % населения — это молодежь и студенты.
- А еще более 700 независимых колоний бездомных кошек и котов.
7. Перт (Австралия) — 95,9 балла из 100
- Перт — «солнечная столица» Австралии: солнце здесь светит аж по 8 часов в день.
- Перт также известен как «город света». Это название появилось в 1962 году, когда астронавт Джон Гленн, облетая вокруг земли, увидел Перт из космоса. Жители специально для этого события включили свет во всех домах, чтобы именно их город был виден с огромного расстояния.
- В Перте проживает самое большое количество миллионеров (на душу населения) во всем мире. Безусловно, многие сожалеют, что не родились именно в этом городе.
6. Аделаида (Австралия) — 96,6 балла из 100
- Аделаида — это самый настоящий «город 20 минут»: благодаря прозорливости одного из основателей, Уильяма Лайта, до любого места в черте города можно добраться всего за 20 минут.
- В Ботаническом саду Аделаиды находится самая большая кувшинка в мире, для которой даже построили отдельный павильон.
- А в парке Granite Island Recreation Park живут самые маленькие пингвины на свете.
5. Калгари (Канада) — 96,6 балла из 100
- Калгари — самый «молодой» город Канады (средний возраст жителей этого города — 34 года).
- Большая часть Калгари — это дома высотой от 1 до 3 этажей с разноцветными крышами.
- Если зимой в Калгари становится холодно, то у горожан есть искусственное солнце, которое иногда зажигают на Стивен-авеню.
4. Торонто (Канада) — 97,2 балла из 100
- Первый вопрос при знакомстве в Торонто — «Откуда ты?», так как в городе проживают более 100 национальностей.
- Девушки тут никогда не делают яркий макияж — это признак неуверенности в себе.
- А на работу люди бегут в шикарных костюмах и платьях, при этом на ногах у них кеды или кроссовки. Ведь так удобнее!
- В центре города деревьев почти нет, поэтому места, где есть хотя бы парочка высоких растений, — это уже, по представлениям местной власти, настоящий парк, который активно заселяют белками и енотами.
3. Ванкувер (Канада) — 97,3 балла из 100
- В Ванкувере вас ждут настоящие приключения! Ведь утром вы можете кататься на лыжах, а к обеду уже купаться в море.
- В этом городе самая дорогая недвижимость в стране (цена небольшого домика — в среднем 85 млн рублей).
- И это при том, что в 1947 году в Канаде была зарегистрирована температура как на Марсе (−63 °C).
2. Вена (Австрия) — 97,4 балла из 100
- Вена — настоящий центр музыкальной культуры Европы. Поэтому именно в Венской опере специально для удобства посетителей спектакли разделяют на 3 категории: для всех-всех ©, для любителей (В) и для истинных ценителей (А).
- В этом городе можно без опасений пить воду из-под крана — в дом она поступает прямиком из альпийских источников.
- А в баре не стоит бояться «перебрать». Для захмелевших посетителей придумали «автоматы-отрезвители»: бросаете монетку, и в нос ударяет нашатырный спирт, опьянение отступает.
1. Мельбурн (Австралия) — 97,5 балла из 100
- В Мельбурне действуют очень странные законы, например жителям города не положено проводить акции по вызову дождя.
- А еще здесь категорически запрещено запрягать в упряжку козла или собаку.
- Ну и конечно, не стоить петь непристойные баллады в окружении других людей (только дома, пока никто не слышит).
Фото на превью depositphotos