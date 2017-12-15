8 мест с разных уголков планеты, которые осмелятся посетить только наиболее отважные туристы

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Прежде чем отправиться в путешествие, мы тщательно прорабатываем маршрут, узнаем как можно больше о месте, которое собираемся посетить. Кто-то ищет в путешествиях гармонию и покой, а кто-то желает встретиться со своими страхами лицом к лицу, бросить себе новый вызов, однако не у всех есть время или возможность, чтобы побывать в каждом приглянувшемся месте. Но можно найти несколько минут для прочтения этой статьи, благодаря которой вы совершите маленькое, но интересное путешествие. AdMe.ru составил список мест, оказавшись в которых, можно почувствовать себя героем фильма ужасов. И если вы из тех, кому нужна мощная доза адреналина, то обязательно попробуете попасть хотя бы в одно из них. А еще мы приготовили для вас бонус, который покажет, насколько неожиданные и странные вещи можно встретить в пустыне.

7. Часовня костей

Эта часовня находится в городе Эвора (Португалия) и является одним из самых известных его памятников. Свое название часовня получила потому, что внутренние стены покрыты и украшены человеческими черепами и костями.

Часовня костей была построена в XVI веке францисканским монахом, который хотел донести до своих братьев мысль о том, что жизнь на земле коротка. Именно поэтому внутри все украшено таким образом. При входе в часовню можно увидеть надпись «Nós ossos que aqui estamos pelos vossos esperamos», которая переводится как «Мы, кости, которые находятся здесь, ждем вас».

6. Лес Хоя-Бачу

Лес Хоя-Бачу находится в Трансильвании и известен благодаря различным историям о паранормальных явлениях. Свое название лес получил в честь пастуха, который, если верить легенде, однажды зашел с животными на опушку леса и исчез вместе с ними в густом тумане. Никаких следов нападения и сопротивления на этом месте не было обнаружено.

Многие исследователи утверждают, что по непонятным причинам во время пребывания в лесу они испытывали страх, панику и слышали разные голоса. Кто-то убежден в том, что видел там НЛО, а кто-то говорит, что встречал в лесу призраков. Во все это верится с трудом, несмотря на фотографии, на которых якобы запечатлены все эти явления. Но где, как не в Трансильвании, водиться подобной чертовщине?

5. Гора крестов

Гора Крестов — это святыня в Литве. Она представляет собой холм, на котором установлено огромное количество крестов. Их точное число неизвестно, но, по неполным подсчетам, в 90-х их было около 50 тыс.

Святыня не является кладбищем, но там появляются все новые и новые кресты, так как существует поверье о том, что, если оставить на горе крест, человеку будет сопутствовать удача. О времени появления и причинах возникновения Горы крестов не существует никакой точной информации.

4. Каминито-дель-Рей

С испанского El Caminito del Rey переводится как Королевская тропа. Это сооружение из бетона, вбитых в скалу костылей и железнодорожных рельсов. Располагается тропа между водопадами Чорро и Гайтанехо в Малаге (Испания) на большом расстоянии от земли. Протяженность тропинки составляет 3 км, а ширина — всего 1 метр.

Она была создана в 1905 году в качестве вспомогательного пути для рабочих, которые занимались строительством плотины. Тропа помогала рабочим перебираться с одной стенки каньона на другую. Свое «королевское» название тропа получила после того, как король Испании Альфонсо XIII прошел по ней на церемонии открытия плотины.

3. Висячие гробы

Город Сагада является очень привлекательным для туристов, так как когда-то эта местность была частью океана, а сейчас там множество пещер, которые и стремятся посетить прибывшие на Филиппины иностранцы. Помимо пещер в Сагаде много скал, и на некоторых из них можно увидеть висячие гробы. Зрелище, конечно, не из приятных.

Захоронение в висячих гробах — очень древний обычай. Полые гробы высекались из цельных кусков дерева и после помещения внутрь покойного их располагали на высоких (до 100 метров) скальных уступах и пещерах. Согласно поверью, горы являлись лестницей между этим миром и небесным.

2. Энсьерро (испанский национальный обычай)

Энсьерро — это обычай, состоящий в убегании от быков, которых специально выпускают из загона. Прогон быков или коров по улицам поселков Испании до сих пор является распространенным развлечением. Самое популярное энсьерро проходит в городе Памплона в период Сан-Фермина.

Маршрут пробега составляет около 1 км, и бегунами могут стать все желающие, в том числе и туристы. Энсьерро начинается после взрыва петарды, и из загона выпускаются быки, а участники убегают от них по улице. Не существует условий о том, что нужно пробежать полную дистанцию, на случай если кто-то из бегунов почувствует опасность для своей жизни.

1. Катакомбы капуцинов

В итальянском городе Палермо расположены погребальные катакомбы, где в открытом виде покоятся останки более 8 тыс. человек местной элиты и выдающихся граждан. Это место является одной из самых знаменитых выставок мумий.

Катакомбы появились в конце XVI века, когда количество служителей монастыря капуцинов возросло и возникла необходимость в достойном вместительном кладбище. В XVIII–XIX веках это место стало престижным местом захоронения для духовных лиц и буржуазных семей. Официально катакомбы были закрыты для погребений только в 1882 году.

Бонус: «Рука пустыни»

Эта необычная скульптура находится в пустыне Атакама (Чили). Она представляет собой человеческую ладонь, которая примерно на 3/4 высовывается из-под земли, ее высота — 11 метров. «Рука пустыни» — очень популярное место для различного рода съемок: рекламы, музыкальных клипов. Ее часто расписывают граффити, после чего властям приходится отправлять рабочих, чтобы ее очистить.

Автор этой скульптуры — Марио Ираррасабаль. Скульптура сделана из цемента на стальном каркасе. По замыслу автора, работа должна выражать человеческую несправедливость, одиночество, муки, а такой внушительный размер — уязвимость и беспомощность. Открытие «Руки пустыни» состоялось 28 марта 1992 года.

А вы согласны, что эти места действительно внушают страх? Расскажите нам о своих захватывающих приключениях в комментариях.