Если вам кажется, что маршрутка в час пик — это филиал ада, посмотрите фото самых многолюдных мест на Земле

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В час пик нам кажется, что нигде не бывает так тесно, как в автобусе или вагоне метро. Но жители Коулуна, города-крепости в Гонконге, с вами бы не согласились. Еще бы — плотность населения там достигала 1,2 млн человек на кв. км! В итоге жителей расселили, город снесли, и о его существовании напоминает лишь одноименный парк. Однако на Коулуне не заканчиваются переполненные людьми места на планете. И тому есть минимум 10 доказательств.

AdMe.ru нашел десяток мест, где понятие личного пространства сжато до минимума. Может, вы даже бывали в одном из них?

1. «Мертвое море», Китай

В Сычуане есть свое «Мертвое море», которое является искусственным водоемом и популярным курортом. В жаркое время он превращается в самый популярный и густонаселенный водный парк, а его крытый бассейн считается самым большим в Китае. Так, однажды в нем одновременно плавали 10 тыс. человек! При этом площадь бассейна всего 30 тыс. кв. м. Однако это не просто искусственный водоем: рукотворное море приближено по составу к настоящему и содержит 43 вида минералов и микроэлементов.

2. Тадж-Махал, Индия

Одно из «новых семи чудес света» ожидаемо привлекает огромные потоки туристов: ежегодно Тадж-Махал посещают 7-8 млн человек. Если вы захотите насладиться его великолепием вживую, учтите, что самые популярные (а значит, и переполненные посетителями) месяцы для посещения — это прохладные октябрь, ноябрь и февраль. Соответственно, лучше планировать поездку к Тадж-Махалу в другие месяцы. Собираясь посетить достопримечательность, стоит также помнить, что каждую пятницу Тадж-Махал закрыт для туристов, поскольку в этот день его могут посещать только мусульмане — для совершения пятничных молитв. Зато в день полнолуния комплекс открыт для ночного просмотра.

3. Великая Китайская стена, Китай

Великая Китайская стена также является одной из самых популярных достопримечательностей мира. Каждый год ее посещают до 10 млн туристов, а в 2013 году наплыв путешественников был еще больше — 10 млн 720 тыс. человек. Если вы хотите посетить знаменитую достопримечательность и избежать толп людей, выбирайте участки Цзиньшаньлин (Jinshanling) и Хуанхуачэн (Huanghuacheng). Они восстановлены лишь частично, но это не мешает их исследовать (главное, надевайте удобную и прочную обувь). С этих участков открываются не менее прекрасные виды, но толкаться за возможность сделать красивое фото не придется.

4. Пьяцца-дель-Кампо, Италия

Это центральная площадь Сиены в Италии, которую по праву считают одной из самых величественных средневековых площадей. Но дважды в год Пьяцца-дель-Кампо меняет свой облик: по ее периметру засыпают песок и проводят знаменитые скачки Палио. Вот тут-то и приходит в голову сравнение с давкой в метро: во время скачек площадь посещает до 60 тыс. человек. Скачки проходят 2 июля и 16 августа, и ради них на Пьяцца-дель-Кампо стекается почти весь город, не считая многочисленных туристов. Соответственно, эти дни не подойдут для прогулок по площади. Однако, если вы не боитесь давки и хотите посетить зрелищное Палио, приходите как можно раньше, прихватив с собой солнцезащитный крем. Бесплатные места можно занять, если прийти не позже чем за 5 часов до начала скачек.

5. Метро Токио, Япония

Конечно, практически любое метро в час пик напоминает филиал ада, но в Токио это приобретает особый формат. Например, станция Синдзюку даже попала в Книгу рекордов Гиннесса как самый загруженный транспортный узел в мире, пропускающий через себя более 3 млн пассажиров в день. Именно на станции Синдзюку была введена необычная должность — осия. Это человек, который заталкивает пассажиров внутрь вагона и следит за тем, чтобы их багаж не зажало дверьми. Чтобы не попасть в давку в токийском метро, старайтесь избегать пикового времени: в будни это 7–9 часов утра и 5–7 часов вечера.

6. Статуя Христа-Искупителя, Бразилия

Знаменитая статуя в Рио-де-Жанейро, как и Тадж-Махал, была выбрана одним из «новых семи чудес света». Туристов не пугает долгий подъем, и в высокий сезон достопримечательность посещают 3–4 тыс. человек в день. Кстати, в основании статуи есть часовня, где даже можно пожениться. А если вы хотите просто осмотреть достопримечательность, избегайте выходных, июля, Рождества и карнавала (он проводится с пятницы по вторник перед Великим постом). Так что ориентируйтесь на понедельник — четверг и старайтесь приехать до 8:30 или после 15:30.

7. Чичен-Ица, Мексика

Еще одно из «новых семи чудес света» в нашем списке — священный город народа ица. Одна из уцелевших руин древнего города — пирамида Кукулькана (на фото); когда-то майя совершали здесь жертвоприношения, а сегодня это одно из самых посещаемых мест Мексики. Ежегодные 2,6 млн туристов это подтвердят. Чтобы осмотреть пирамиду и не попасть в толпу, приходите к началу продажи входных билетов, то есть к 8 часам утра.

8. Санта-Круз-дель-Ислоте, Колумбия

Этот крохотный островок Колумбии является самым густонаселенным в мире — 1,2 тыс. человек ютятся на территории, сравнимой с размером футбольного поля. Санта-Круз-дель-Ислоте — искусственный остров, его ширина 120 м, а длина 200 м. Добираются до него на пароме из Толу. Учитывая размеры острова, неудивительно, что здесь нет мест для отдыха или же больниц. Учиться в школе и работать люди плывут на близлежащие острова, так же дело обстоит и с похоронами. Большая часть жителей работает в отелях Mucura Island Hotels, расположенных на крупных островах.

9. Торговый центр Mall of America, США

Самый большой торговый центр США ежегодно привлекает около 40 млн посетителей, треть из которых — иностранцы. 520 магазинов, парк развлечений Nickelodeon Universe, океанариум и масса других развлечений привлекают больше народа, чем Диснейленд и Большой каньон. Время работы ресторанов, магазинов или сервисов может отличаться от основных часов работы торгового центра, поэтому, прежде чем отправиться за покупками, в парки развлечений или океанариум, сверьтесь с часами работы ТЦ.

10. Монкок, Китай

Это район Гонконга с очень высокой плотностью населения — 130 тыс. человек на кв. км. Он даже занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый людный район в мире. Монкок также известен своей молодежной субкультурой: здесь не только много развлечений, но еще расположены кампусы нескольких университетов и школ. Учитывая высокую плотность населения, Монкок всегда полон людей. Однако в июле, феврале и марте здесь еще и много туристов, поэтому лучше избегать этих месяцев, если хотите спокойно прогуляться по знаменитому району.

А что бы вы добавили в этот список? Если вам доводилось бывать в переполненных людьми местах, расскажите о них в комментариях.