Эмигранты из России и Украины рассказывают о том, как устроена жизнь в Австралии. И им можно только позавидовать

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Согласно последнему ежегодному докладу о счастье, Австралия в рейтинге самых счастливых стран занимает 10-е место, а австралийские мигранты — 6-е. Но чем же так привлекает Зеленый материк тех, кто принял решение переехать сюда навсегда? Мы решили хотя бы немного приблизиться к этой разгадке и собрали выдержки из рассказов российских и украинских эмигрантов.

У большей части сотрудников редакции AdMe.ru после прочтения этого материала возникло желание съездить туда и посмотреть страну, которая прочно ассоциируется с кенгуру, Крисом Хемсвортом и Хью Джекманом.

1. О приветливости и отношении к приезжим

Это страна приезжих. Нет национализма вообще ни в каком виде. Иногда могут спросить, что я думаю про политику в нашей стране. Но не с целью выяснить какие-то взгляды, а чтобы поддержать разговор. Поскольку русских не очень много, то местным просто интересно, что это за люди, которые забрались так далеко. Про нас мало что знают. Австралийцы не имеют ничего общего с американцами, они не напрягаются, их любимая фраза — no worries. Все очень добры и тебе помогают. Правда, иногда хочется немного черного юмора, но тут он не особо приветствуется: все хотят быть nice.

Все приветливы, все улыбаются (даже когда я без моих дочек-красоток, а уж если с ними иду по улице, то все прямо сю-сю-сю). Межнациональных конфликтов нет (да и вообще никаких конфликтов нет). Арабу в мясном халяльном магазине я сказал «Ас-саляму алейкум», он дико обрадовался, с тех пор здоровается и рукой машет, даже когда мы мимо по улице проходим. Вообще, люблю мультикультурализм и приветливых людей.

2. О жилье

На съем отдельной 2- или 3-комнатной квартиры в столице вам понадобится 2–3 тыс. австралийских долларов (93–140 тыс. рублей) в месяц. Недвижимость в Сиднее невероятно дорогая. Отдельный дом на окраине в не самом благополучном районе будет стоить не меньше 1 млн австралийских долларов (47 млн рублей). Изюминкой местной культуры я считаю моду на совместную аренду незнакомыми людьми. Мы называем таких соседей «флэтмейтами». Размах этого явления большой: для поиска существует несколько специальных сайтов, а также большие районные группы в Facebook.

Многоквартирные дома обслуживаются управляющей компанией. Например, есть собственный сантехник, которого не надо ждать весь день — он придет в течение 10 минут и все починит, потому что всегда на месте. А если все-таки нужно уйти, то можно оставить ключи работнику — никто не украдет ничего, и когда вернешься домой, все будет готово.

3. О транспорте

Например, в Брисбене есть приложение, которое объединяет 3 способа передвижения: пригородные поезда, автобусы и речной транспорт. Река идет через весь город изгибами. Зимой не замерзает, транспорт всегда на ходу, порой действительно удобнее переплыть на другой берег. Стоимость одинаковая у всех видов городского транспорта, высчитывается по зонам. Иногда водители сами пускают бесплатно: например, если нет наличных денег, а карту они не принимают. Пару остановок могут провезти и даром.

4. О магазинах

На продукты вам понадобится от 400 до 900 австралийских долларов (18–42 тыс. рублей) в месяц. Магазины здесь закрываются рано, в 18:00, большие супермаркеты работают до 23:00. По четвергам же все открыто до поздней ночи, для того чтобы люди закупились перед выходными, в пятницу могли начать расслабляться, а выходные провели на пляжах, барбекю или в кругу семьи.

Цены на продукты могут сильно разниться в зависимости от брендов и качества. В среднем 1 кг лосося стоит в районе 30 австралийских долларов (1 400 рублей), 1 кг куриного филе — 12 долларов (550 рублей), хлеб хорошего качества — 5 долларов (230 рублей), молоко — 3–4 доллара (150–200 рублей), бутылка вина — около 20 долларов (900 рублей). В Австралии иногда можно торговаться в магазине. Мой приятель рассказывает: продавались в магазине макбуки, причем для студентов скидка 10 %. Он говорит: «А продайте мне по „студенческой“ цене». Те: «А вы студент?» Он: «Нет, но я же никогда на макбуке не работал, я буду все это изучать, так что будем считать, что я студент». Ок, согласились.

5. О национальной еде

Австралийская национальная еда — Vegemite. Веджимайт — это переработанные дрожжи, весьма соленая коричневая масса с резким запахом. Намазывается на хлеб очень тонким слоем. Не всем нравится, но у меня в семье полюбился.

Другое национальное австралийское блюдо — это Meat Pie, мясные пирожки в виде корзиночки из теста, сверху тоже закрыто тестом. Внутри корзиночки фарш со всякими добавками и специями, весьма жидкий обычно. Meat Pies продаются в универсамах как мороженые полуфабрикаты. В магазинах продается мясо кенгуру, а на севере страны — мясо крокодила. Но это мясо — больше развлечение для туристов, нежели еда для австралийцев.

6. О развлечениях

Ехать сюда особенно хорошо тем, кто любит ходить в ненапряжные походы. Вся страна — один большой национальный парк, и главное занятие австралийцев в выходные — сесть в машины или кемпинг-вэны и уехать куда-нибудь на природу, чтобы жарить сосиски, купаться и гулять.

В ресторан здесь ходят не по особым случаям, а все и всегда. Это недорого (иногда цена практически такая же, как если купить продукты и приготовить самостоятельно). В Австралии очень развита культура кофе, местные ценят качественный хороший кофе, а Starbucks — признак плохого вкуса. Главным недостатком ночной, развлекательной и культурной жизни в Сиднее является то, что все рано закрывается. Поужинать после 22:00 вы уже не сможете, а в ночном клубе будет весело максимум до 2–3 часов ночи. В среднем ужин в ресторане на 2 человек обойдется в 60–80 долларов (2 800–3 700 рублей).

7. О соцподдержке и законопослушности

Больше различий есть по классовому признаку. Например, сильна социальная поддержка, оказываемая государством безработным. На эти выплаты можно жить и не работать никогда. Некоторые так и делают. Это своеобразный класс: используют сленг, могут окурок бросить в неположенном месте или гадость вслед крикнуть. Но нельзя их назвать маргиналами или бандитами. Все четко знают, что за правонарушение будет строгое наказание.

На чем базируется местная законопослушность? Например, представьте: пустая трасса, камер нет, полиции тоже — гони не хочу. Но если тебя поймают, то все, не расплатишься. Одного раза достаточно, чтобы больше не нарушать закон.

8. Об особенностях работы

У австралийцев отношение к работе немного другое. Как правило, нет жесткого контроля за тем, кто сколько времени проводит за рабочим столом, когда приходит и уходит. Но при этом валять дурака не принято, и если люди уже пришли на работу, то занимаются делом. О сотруднике судят по результатам его работы, а не по каким-то формальным показателям. Обычно нет никакой проблемы в том, чтобы несколько раз в месяц поработать из дома. Без вопросов отпускают в долгие отпуска. Все построено на балансе работы и свободного времени. Мало кто гонится за карьерой и пытается заработать все деньги на свете, здесь это не особенно нужно. Люди уверены в завтрашнем дне и знают, что все у них будет хорошо. Дорогой машиной здесь никого не удивишь. Практически любой может позволить себе купить BMW за 100 тыс. австралийских долларов в кредит, так что на материальные достижения тут обращают мало внимания.

В Австралии можно заработать, имея любую профессию, и в том числе будучи художником. Кем бы ты ни работал, ты сможешь себе заработать на жизнь. Например, человек, который работает на мусоровозе, зарабатывает 90–110 австралийских долларов (6 000–7 200 рублей) в час. Может работать всего 2 дня в неделю и зарабатывать больше, чем человек, который сидит в офисе по 8 часов в день. Плюс в том, что заработать легко, но есть и минус: расходы тоже очень большие.

Одна из удивительных для меня вещей — это атмосфера поддержки: на любой чих-пых люди тебе хлопают, в день рождения заказывают пирог и все вместе (включая «удаленный» офис) поют Happy Birthday to You с обязательным австралийским троекратным hip-hip-hooray. Сделал фичу и рассказал, как она работает, — тебе хлопают, родился ребенок, рассказал — тебе хлопают. Австралийцев часто удивляют по-русски быстрые темпы роста карьеры. Когда я им рассказывал о том, что 28-летний человек может быть главой маркетингового отдела, они искренне удивлялись. Здесь до 45 лет этого невозможно добиться.

9. О распорядке дня

Социализация — это ключ к карьерному успеху в Австралии. Даже в самых конкурентных коллективах люди пытаются по максимуму помогать друг другу. Рабочий день, как и вся жизнь в Австралии, сильно смещен на первую половину дня. Большинство офисного люда просыпается в 4:00–5:00, в 05:30 все кофейни уже забиты клерками, а работа начинается в 06:30–07:00. Зато после 16:30 все как один гоняют мяч, валяются на пляже и рассекают на серфе. Еще одна важнейшая форма социализации в Австралии — обеденная пробежка. В 12:30 буквально тысячи людей выбегают в ботанические сады.

10. О досуге и отношении к спорту

Основной вид досуга тут — это барбекю (BBQ). Практически в каждом доме есть газовый гриль. На него бросают все подряд — мясо, рыбу, овощи. Собираются гости, приносят салаты, пиво, собственно мясо для жарки и общаются. В каждом парке и на пляжах стоят бесплатные электрические BBQ-грили. Иногда нужно положить 1 доллар, чтобы воспользоваться грилем.

Когда я впервые вышел на пляж в Австралии, то не сразу понял, что происходит. Казалось, здесь проходит соревнование по бодибилдингу — вокруг сплошные атлеты. Я понял, что спорт в Австралии — это религия.

Сидней — город серфинга. Пляжи здесь шикарные, открытый океан с бушующими волнами, поэтому катание на доске является важной частью местной культуры. Многие местные серфят либо рано утром до работы, либо начинают работу очень рано, в 7:00–8:00, чтобы после работы успеть посерфить час-два.

11. О школах и отношении к детям

Австралийцы очень приветливы — как взрослые, так и дети. Я волновался насчет моих девочек: как они будут в школе адаптироваться? Английский почти не знают, совершенно новые в этой среде. Но дети очень дружелюбны. В первый же день, говорят, чуть ли не каждый подошел и спросил: «Как тебя зовут?» Еще почему-то очень популярным был вопрос «Какой твой любимый цвет?» Меня в России за 40 лет никто ни разу не спросил, какой мой любимый цвет, да я и сам не знаю. В Австралии немного другие обычаи. Например, дети в школе сидят на полу. За столом на стульчике — только когда это нужно для того, чтобы что-то делать — клеить, например.

Детей в школах весьма мало напрягают, домашних заданий почти не дают. Родители поэтому беспокоятся, что у детей мало знаний. Если родители хотят, чтобы ребенок «пришел к успеху», то надо подыскивать школу и программу посерьезнее. У нас еще есть время, сейчас пока пусть научатся по-английски, а когда будут переводиться в high school, то надо будет подобрать хорошую школу. Говорят, самые хорошие школы — где много китайцев. Китайцы в учебе серьезные и трудолюбивые. У австралийских граждан есть возможность беспроцентного кредита на высшее образование, который можно начать выплачивать после окончания учебы и устройства на работу.

12. О выборах

В Австралии выборы — это не право, а обязанность гражданина. Согласно законодательству каждый гражданин Австралии старше 18 лет за неявку на выборы по неуважительной причине наказывается штрафом, в некоторых случаях даже арестом имущества. Голосовать можно заранее, отправив письмо по почте. На избирательных участках наличие документа, который подтверждает личность избирателя, не требуется. Достаточно устно сообщить свое имя, фамилию, адрес и подтвердить, что сегодня ты не голосовал в другом месте. За умышленное голосование более 1 раза также предусмотрен внушительный штраф и даже лишение свободы на 12 месяцев.

13. Об интересе к внешней политике

Австралия — изолированная и сильно удаленная от остального мира страна. Местные жители живо интересуются, что происходит «там», но особо не судят людей по тому, откуда они приехали и какое образование или статус имеют. Политикой, в том числе международной, австралийцы интересуются. Россию знают прежде всего как холодную страну, в которой есть Путин и КГБ. В первое время меня так часто и называли: Russian KGB Spy («российский шпион КГБ»). Первый вопрос, который задавали практически сразу после того, как объявлял, откуда я: Do you like Putin? («Вам нравится Путин?»).

14. Об австралийской медлительности

В Австралии интернет подключают 2–4 недели! Иногда даже дольше. И нет, они не всегда тянут провода или сталкиваются с трудностями, просто это такая национальная забава — кто дольше. А само качество интернета — это отдельная песня. В той квартире, где я живу, интернет постоянно прерывается, чуть ли не по несколько раз в день. То же самое может быть с электричеством и т. д. Опять же, если вы видите объявление о срочной работе, то приготовьтесь ждать тот же месяц — это в порядке вещей.

15. О насекомых

Ко многим моим знакомым в дом кто-нибудь заползал. Поэтому если жить в доме, обувь, которая стояла на улице больше нескольких часов, нужно сначала потрясти, а стулья на веранде двигать аккуратнее и быть готовым, что оттуда вылезет кто-нибудь мохнатый. Прежде чем лезть в океан, прочитайте таблички — нет ли сейчас сезона медуз и есть ли на пляже спасатели, которые контролируют это и позовут всех из воды, если на горизонте появится зловещий плавник.

Бонус

В Австралии прямо на улице можно бесплатно взять бытовые вещи: микроволновку, пылесос, стереосистему, компьютер, принтер, стулья и другую мебель. Телевизоров очень много, на разный вкус и размер. Люди выставляют эти вещи рядом со своим домом — это значит можно забрать. Вещи часто почти новые. Иногда накрыты полиэтиленом.

Именно почти новые вещи. Вот у меня, например, компьютерный стол, на колесиках, с выдвижной панелью для клавиатуры. Когда я его подобрал, он был покрыт пылью; после протирания он стал абсолютно новым, без единой царапинки. Почему его выставили — я в недоумении. Наверное, просто купили другой, более роскошный. Хлебопечка, например, тоже новая была, но там хотя бы дефект был: лопасть иногда соскакивала со шкива, пришлось чуть-чуть доработать с помощью напильника. Австралийцам лень даже пальцем пошевелить, чтобы что-нибудь починить, проще новое купить.

Общее ощущение от жизни в стране — ощущение комфорта, безопасности, включенности (тут по всей стране 50 % мигрантов или людей, чьи родители мигранты). Классное чувство локальности — в любом даже самом маленьком районе есть свой молл, есть инфраструктура, рабочие места, можно вообще не выезжать в центр города, потому что у тебя тут все есть. Живешь, работаешь, катаешься по стране, купаешься и смотришь на кенгуру. Очень приятно.

Может быть, и вы когда-нибудь думали о переезде в другую страну? Если да, то куда бы хотели рвануть?