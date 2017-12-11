Эксперты рассказали, какие 17 мест стоит посетить в 2018 году, чтобы вернуться домой с мешком ярких впечатлений

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Чем больше мы путешествуем, тем больше понимаем, как много мы еще не видели. Издание Business Insider спросило трэвел-специалистов — работников сферы туризма, блогеров, трэвел-журналистов, — куда непременно нужно отправиться в 2018 году. Если вы еще не составили свой трэвел-лист на 2018 год, то самое время начинать. А мы в AdMe.ru в этом поможем и представим вам те туристические локации, которые были названы экспертами в качестве «маст-визит» грядущего года.

1. Валетта, Мальта

По инициативе Евросоюза Мальта станет культурной столицей Европы в 2018 году. А это значит, что здесь вас ожидает не только теплый климат, море и богатое культурное и историческое наследие, но и десятки всевозможных развлекательных мероприятий и событий. Чем не повод в летний отпуск махнуть на Мальту?

2. Фестиваль Royal Highland в Лайе, Бутан

Деревня Лайя в Бутане лежит на высоте около 4 000 метров. А вокруг — высокогорные пастбища, заснеженные пики Гималаев и горные долины. В октябре тут проходит фестиваль в честь культуры гималайских кочевников. Здесь вы увиди­те со­рев­но­ва­ния по стрель­бе из лука и вер­хо­вой езде, кон­курс кра­со­ты среди яков и многое другое. А если повезет, можно даже повстречать самого короля Бутана. Добраться сюда непросто: на вертолете или же пройти длинными караванными тропами через труднопроходимый перевал. И тем ценнее и ярче эмоции от такого путешествия.

3. Северное сияние в Скандинавских странах

Все больше путешественников сегодня заинтересовались Севером. И это неудивительно, ведь именно у полярного круга больше всего шансов увидеть восхитительное явление — полярное сияние. Настоящие охотники за этим зрелищем зимой направляются в Исландию или Скандинавские страны. Среди них популярны такие населенные пункты, как Тромсё в Норвегии, Кируна в Швеции, Ивало в Финляндии и другие. А можно получить еще больше эмоций и отправиться на родину Санта-Клауса — в провинцию Лапландия. Настоящая рождественская сказка гарантирована!

4. Виньялес, Куба

Куба, пожалуй, страна с привкусом ретро. А ее маленький городок Виньялес особенно аутентичен. Именно сюда нужно ехать за «той самой» атмосферой винтажности и самого кубинского духа. Только представьте: вы сидите в небольшом тихом кафе, играете в карты и провожаете взглядом проезжающие олдскульные автомобили. Городок расположен в живописнейшей долине, словно сошедшей с открытки. Здесь можно увидеть огромную «Доисторическую фреску» (Mural de la Prehistoria) художника Леовихильдо Гонсалеса — он нарисовал яркими красками доисторических животных и людей.

5. Нуса-Лембонган, Индонезия

Нуса-Лембонган широко не знаком туристам, несмотря на то что расположен недалеко от Бали, всего в 30 минутах по морю. А значит, это все еще достаточно спокойное место, сохраняющее свою индивидуальность. Остров очень колоритный и живописный. Вас ждут красивые, почти безлюдные пляжи и изумрудная вода. А еще здесь все очень дешево.

6. Каньон Антилопы, штат Юта, США

Каньон Антилопы получил свое название из-за красно-рыжих стен, напоминающих шкуру одноименного животного. Он гораздо менее известен, чем Гранд-Каньон, но при этом не уступает ему в красоте. Интересно, что каньон лежит на землях индейского племени навахо и принадлежит им. Поэтому, чтобы попасть туда, нужно заплатить пошлину и нанять проводника. Каньон Антилопы, конечно, гораздо меньше, чем его популярный собрат, но зато здесь нет никаких очередей, и, попав сюда в удачное время, вы можете вообще не встретить ни одного туриста.

7. Остров Сан-Мигель, Португалия

Остров Сан-Мигель — самый большой остров Азорского архипелага вулканического происхождения. Обязательно стоит увидеть впечатляющий кратер вулкана Сете Сидадеш и несколько потрясающе красивых озер поблизости. Вы наверняка встретите здесь колоритные водяные мельницы и обязательно полюбуетесь Огненным озером. Еще одна визитная карточка острова Сан-Мигель — парк «Терра Ностра», утопающий в зелени.

8. Архипелаг Огненная Земля, Чили

Чили — место, которое в последнее время все больше манит путешественников. Особенный интерес вызывают отдаленные районы страны. И грядущий год — отличный повод, чтобы совершить туда долгожданное путешествие. На архипелаге Огненная Земля на крайнем юге Южной Америки можно своими глазами увидеть уникальную природу и восхититься разнообразием фауны региона. Кстати, среди населения Огненной Земли преобладает индейский народ яганы, говорящий на своем языке. Знакомство с их культурой может стать еще одной причиной для поездки на архипелаг.

9. Мостар, Босния и Герцеговина

Мостар, пожалуй, один из самых разнообразных в этническом плане городов Боснии и Герцеговины, здесь царит эклектика из самобытных стилей и уживаются две культуры — христианская и мусульманская. И это становится словно отдельной, другой культурой. Две части города соединяет Старый мост, построенный в XVI веке, который и дал название городу.

10. Озеро Байкал, Россия

Путешественники Мурад и Наталия Османн видели много чудес, но когда их попросили выбрать одно, то они назвали именно его — самое глубокое озеро на планете Байкал. Увидеть это место любопытно в любое время года, но зимой оно буквально завораживает, когда видишь, что величественное озеро эффектно покрылось живописным льдом.

11. Токио, Япония

Чтобы осмотреть все достопримечательности Токио и составить общее впечатление о нем, придется провести здесь пару месяцев. Пожалуй, все наслышаны о «шумном и запутанном» Токио, и это во многом верно. Разобраться с навигацией без посторонней помощи тут довольно сложно. Однако даже в этом огромном городе можно найти тихие уголки с традиционными пагодами, живописными прудами и цветущими садами. А еще это очень чистый город, и люди здесь весьма культурные и вежливые.

12. Водопад Гюдльфосс, Исландия

Водопад Гюдльфосс находится на юге Исландии. Это один из самых полноводных водопадов Европы. В солнечную погоду, независимо от времени года, над водопадом стоит волшебная радуга. Тр­э­вел-фо­то­граф Ла­клан Мен­зис описывает этот пейзаж как «доисторический» и рекомендует обязательно увидеть его своими глазами хоть раз в жизни.

13. Лаутербруннен, Швейцария

Пожалуй, Швейцария хороша в каждом из своих уголков. Деревенька Лаутербруннен окружена отвесными скалами и водопадами. Здесь расположены 72 водопада! Это определенно одно из самых живописных мест в стране. Говорят, что Лаутербруннен стал прообразом сказочного мира эльфов в знаменитом фильме «Властелин колец».

14. Севилья, Испания

По мнению экспертов Lonely Planet, Севилья — город № 1, который необходимо посетить в 2018 году. Этот город известен своей богатой историей, архитектурой и аутентичной культурой (чего стоят только тапас и фламенко!). В 2018 году Севилья примет 31-ю премию Европейской киноакадемии и станет местом действия нескольких эпизодов сериала «Игра престолов». Кроме того, в честь 400-летия знаменитого севильского художника Бартоломе Эстебана Мурильо здесь пройдет ряд художественных выставок.

15. Дакар, Сенегал

По мнению Индии Доули, он­лайн-ре­дак­тора жур­на­ла Suitcase Magazine, Сенегал станет самой популярной туристической локацией в Африке в 2018 году. А все потому, что здесь есть просторные пляжи для занятий серфингом, яркая культура и еда. Неподалеку от Дакара находится розовое озеро Ретба. Вода здесь очень соленая, поэтому выжить могут лишь определенные организмы, которые и дают такую окраску водоему.

16. Внешние Гебриды, Шотландия

Внешние Гебридские острова составляют часть архипелага Гебридских островов. Самый крупный остров — Льюис-энд-Гаррис, а всего тут проживают около 30 тыс. человек. 15 островов обитаемы, 50 — безлюдны. На острове Льюис-энд-Гаррис расположено древнее культовое место Шотландии — памятник эпохи неолита Калланиш. Здесь находилось святилище. «Эти обелиски окружены потрясающим пейзажем, — считает ге­не­раль­ный ди­рек­тор и со­зда­тель сайта Rare Escapes Пол Хьюз, — белые пески, горы, беркуты в небе. И все это когда вокруг ни души».

17. Озеро Блед, Словения

Озеро Блед расположено у подножья Юлианских Альп. Оно достаточно теплое, летом прогревается до 24 °С, так как подпитывается теплыми источниками. Озеро окружено горами, которые создают здесь особый микроклимат. Посередине озера стоит маленький островок со знаменитой Мариинской церковью. А над водоемом возвышается Бледский замок. В общем, здесь однозначно есть что посмотреть, не говоря уже о колоритной природе этого места, от которой невозможно оторвать взгляд.

А куда планируете отправиться вы в 2018 году?