Со скольки лет молодежь в разных странах начинает жить отдельно от родителей

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Рано или поздно большинству молодых людей приходится покидать родительский дом и начинать самостоятельную жизнь. Часто это связано с началом обучения или работы, созданием семьи. Но не всегда и везде все так просто, как кажется. AdMe.ru решил разобраться, как взрослеют вчерашние дети в разных уголках земного шара.

Греция

В Греции 30-летние молодые люди, которые живут под одной крышей с родителями, не редкость. Социологи считают, что греческая молодежь привыкла жить на всем готовом и боится сложностей. Не обходится и без экономических трудностей. Например, в Салониках и Афинах аренда квартиты и оплата коммунальных услуг часто сопоставима с целой зарплатой.

Италия

По статистике, больше половины молодых итальянцев от 18 до 34 лет живут под одной крышей с родителями, даже если у них есть работа. Не ослабевают связи с семьей, даже когда молодые люди начинают жить отдельно, особенно отношения мам и сыновей. Проблему «маменькиных сынков» в Италии даже пытаются решить на уровне правительства. Высокие цены на жилье и трудности в поисках хорошей работы влияют на эту ситуацию. Но далеко не последнюю роль играет и то, что самой молодежи удобна такая ситуация, да и родители пытаются всячески заинтересовать детей жить дома, в том числе и материально.

Израиль

Многие молодые люди в Израиле сразу после школы идут в армию. Службу они заканчивают примерно в 21 год. Возвращаться домой после армии для них большая редкость. Если и бывают случаи, что кто-то живет с родителями, то часто это временная ситуация, например чтобы накопить на учебу. Многие родители даже помогают оплачивать своим детям квартиры, которые молодые люди снимают компанией по 3-4 человека. При этом родители не оказывают давления на решения ребенка.

Египет

Большое количество молодежи в Египте после 18 лет стремится жить отдельно от родителей, вступить в брак. Этим планам во многом мешают материальные трудности и традиции. Ведь, чтобы мужчина мог жениться, ему нужно иметь хорошую зарплату: купить квартиру и мебель, заплатить выкуп, подарить украшения. Но, по статистике, каждый 4-й житель Каира брачного возраста остается холостым и живет с родителями. Экономический кризис и проблемы с жильем заставляют многих египтян задерживаться в родительском доме.

Филиппины

Выпускники университетов, даже если получают работу, остаются жить с родителями. И так до 40 лет — на Филиппинах этим никого не удивишь. Не редкость, когда под одной крышей живут несколько семей родственников, даже с тетями и дядями. Обычно жених приводит невесту в родительский дом. Это связано с культурной традицией крепкой семейной связи и с тем, что, живя с родителями, люди могут не платить за жилье.

Россия

Больше половины молодежи в России до 24 лет проживает с родителями. Большой процент молодых россиян из сельской местности начинает жить отдельно с 18 до 21 года. Обычно это связано с началом получения профессионального образования. Многие проживают в общежитии или снимают квартиру с друзьями. Большинство россиян начинает работать в студенческие годы, примерно в 21 год. Во время обучения родители часто поддерживают их материально, например оплачивают обучение.

США

В США не принято надолго задерживаться в отчем доме. Сразу после школы, в 18 лет, многие уезжают поступать в университет или колледж. После окончания учебы некоторые возвращаются жить к родителям, но в обществе это воспринимается не очень хорошо. Считается, что после 25 лет жить с родителями в любом случае неприемлемо.

Великобритания

В Великобритании с началом обучения в университете принято съезжать от родителей. Конечно, бывают разные обстоятельства: молодые парни и девушки могут остаться жить с семьей, если, например, у них большой дом. Но к 24 годам большинство молодежи живет отдельно, хотя и не всегда это подразумевает их полную материальную самостоятельность.

Франция

Большинство французов покидают родительский дом сразу после школы (18 лет). Исключение не составляют даже парижане: чтобы получить нужную специальность, они легко уезжают из столицы, ведь хорошие университеты есть во всех уголках страны. Они живут в общежитиях или снимают квартиры с друзьями. Родители сохраняют дистанцию и почти не вмешиваются в жизнь взрослых детей.

Германия

Большинство немцев считает, что до 25 лет дети должны отселяться от своих родителей, самостоятельно снимать жилье и обеспечивать себя всем необходимым. Больше половины молодых людей Германии до 24 лет проживает с родителями, среди девушек — каждая 3-я. Но в какой-то момент они все-таки покидают родительское гнездышко: статистика показывает, что после 40 лет всего лишь 4 % мужчин и только 1 % женщин в Германии продолжают жить с родителями.

Швеция

После окончания школы (примерно в 18 лет) молодые шведы покидают дом родителей и снимают собственную квартиру. При этом они часто живут в одном городе с родителями и отношения с ними не обрывают. Таким образом у них принято учиться самостоятельности: вести хозяйство, оплачивать счета. Молодых людей, которые задерживаются под одной крышей с родителями, в стране презрительно называют «мамбо», что приблизительно означает «маменькин сыночек».

Япония

Дети съезжают от родителей с поступлением в университет либо после свадьбы. Молодая семья всегда старается жить отдельно и самостоятельно обеспечивать себя. Конечно, встречаются исключения, когда по каким-либо причинам дети живут с родителями, но это очень редкие случаи. Бесплатное высшее образование в Японии практически отсутствует, стипендия тоже не покрывает всех расходов. Поэтому большинство студентов подрабатывает. В день студент может зарабатывать от $ 40 до $ 80.