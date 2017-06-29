Для тех, кто устал от пыльных и многолюдных городов: 17 сказочных деревень мира

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У каждого из нас есть свои представления о том, что такое деревня и деревенский отдых. Однако такие поселения по всему миру очень сильно различаются, и в то же время у них есть нечто общее: чистый воздух, маленькое число жителей и небольшое уютное пространство. AdMe.ru сделал подборку 17 необычных и удивительных деревень, которые покорят ваше сердце и станут изюминкой любого путешествия.

1. Гальштат, Австрия (Hallstatt, Austria)

Яркие, словно игрушечные домики, приютившиеся в несколько ярусов на склоне горы, лазурное озеро с плавающими лебедями, Альпы, которые отражаются в зеркальной водной глади, — все это производит впечатление ожившей сказки. Население Гальштата не превышает 1 000 человек. А месторасположение уникально: на узкой полоске земли между величественными альпийскими горами и озером Хальштаттерзее.

2. Симиан-ла-Ротонд, Прованс, Франция (Simiane-La-Rotonde Village in Provence, France)

Лазурное небо, лавандовые поля, альпийские горы, средиземноморская кухня и очарование Прованса — что еще нужно, чтобы отдохнуть душой? Одна из достопримечательностей этого местечка — замок Агу (Château des Agoult), построенный в XII веке. 12-угольная пирамидальная ротонда в замке дала имя городку. Там проводятся летние фестивали античной музыки.

3. Радужная деревня, Тайчжун, Тайвань (Rainbow Village, Taichung, Taiwan)

На одной из окраин города Тайчжун было военное поселение, которое со временем почти покинули все его обитатели. Власти решили снести дома, а 86-летний ветеран войны, дабы спасти свой двор от сноса, раскрасил стены домов различными персонажами и узорами. Сегодня это одна из самых посещаемых туристических достопримечательностей Тайваня.

4. Марсашлокк, Мальта (Marsaxlokk, Malta)

Марсашлокк — колоритная рыбацкая деревушка на Мальте. Штормов в гавани не бывает, поэтому дома из желтого песчаника расположились вплотную к воде, оставив лишь полосу для проезжей части и пешеходной набережной. Население Марсашлокка всего около 3 000 человек. Большинство мужчин занимается рыбной ловлей так же, как в свое время их отцы, деды и прадеды.

5. Плавающие острова Урос, Боливия и Перу (Floating Islands of Lake Titicac, Bolivia, Perú)

На границе Перу и Боливии на озере Титикака живет племя уру, обжившее 42 плавающих острова на озере. Эти острова строят сами уру из тростника. Из этого же материала жители делают лодки, на которых отправляются за рыбой. Несмотря на удаленность от цивилизации, на тростниковых островах можно заметить солнечные панели, которые позволяют местным жителям смотреть телевизор.

6. Альберобелло, Италия (Alberobello, Italia)

Альберобелло знаменит благодаря комплексу из 1 400 домов-труллей, признанных ЮНЕСКО частью исторического и гуманитарного наследия. Трулли — жилые крестьянские дома из известняка — являются уникальными примерами построек со стенами сухой кладки (без раствора). Свое название они берут от латинского слова trulla, что значит купол.

7. Монсанто, Португалия (Monsanto, Portugal)

Небольшое селение Монсанто носит гордое название «самой португальской деревни Португалии». Местная поговорка «В Монсанто никогда не знаешь, рождается ли камень из дома или дом из камня» очень точно отражает своеобразие местной архитектуры. Валуны служат стенами и крышами некоторых домов. Маленькие домики с красными черепичными крышами спрятались под огромными гранитными валунами, а узкие улочки будто вырезал из камня великан.

8. Учхисар, Турция (Uchisar, Turkey)

Учхисар представляет собой одну из самых густонаселенных деревень данного района. Большая часть населения, конечно, живет в современной деревне, разбитой около знаменитых скал, но жилые помещения есть и в самих скалах. Это единственное в своем роде скальное поселение с башнями и шпилями из белого туфа, расположенными вокруг центрального пика. С вершины скалы открывается шикарный вид на всю долину.

9. Рисовые террасы Лунцзи, Китай (Longji Rice Terraces, Chinese)

Рисовые террасы в Лунцзи считаются одними из красивейших в Китае. В народе их называют террасами Хребта Дракона, находятся они вокруг живописной деревушки Пинь Ан (Ping An). Террасы являются плодом многолетнего труда, они существуют чуть ли не с XII века и построены на склоне гор высотой до 1 100 метров. Крестьяне, которые их строили, заботились о своем выживании в горных районах, и это было их единственной возможностью прокормить семью.

10. Парианган, Индонезия (Pariangan, Indonesia)

Действующий вулкан Мерапи, возвышающийся над этой деревушкой на Западной Суматре, — одно из главных природных достояний страны. Парианган считается старейшей деревней народа минангкабау, поэтому пытливому туристу удастся многое узнать о культуре и обычаях коренного населения. Здесь сохранились очаровательные остроконечные традиционные домики, среди которых 300-летняя постройка с плетеными стенами из ротанга, а также прекрасная мечеть XIX века.

11. Куа Ван, Вьетнам (Fishing Village Cua Van, Vietnam)

Куа Ван — живописная рыбацкая деревня в бухте Халонг. Это одна из крупнейших рыбачьих плавучих деревень, расположенная прямо на водной глади. Добраться туда можно на весельных лодках и увидеть местных жителей, занимающихся добычей всевозможных даров Южно-Китайского моря. Живут местные жители в разноцветных домах-плотах, школа также расположена в одном из плавающих домиков.

12. «Голландская Венеция», Гитхорн, Нидерланды (Giethoorn, the Dutch Venice, Nederland)

Гитхорн — одна из самых красивых деревенек в Нидерландах, ее также часто называют «Голландской Венецией», так как она расположилась на водных каналах общей протяженностью около 7,5 км. Поселение было основано еще в 1230 году. Для передвижения по деревне есть велосипедная дорожка и многочисленные водные каналы. Основным транспортом являются весельные лодки и катера на электрических двигателях. Дома расположены на островках и соединены деревянными мостами (по всей деревне их более 50 штук).

13. Бибури, Великобритания (Bibury, England)

Бибури считается одной из самых красивых, живописных и старейших деревень Англии — первое упоминание о ней относится к XI веку. Кажется, что время здесь остановилось — старинные домики, прекрасная природа и даже общественный транспорт не ездит, чтобы ничего не нарушало первозданной красоты. В деревню едут за вдохновением поэты и художники, а также кинематографисты — здесь снимался «Дневник Бриджит Джонс» и фильмы о миссис Марпл по рассказам Агаты Кристи.

14. Рейне, Норвегия (Reine Lofoten, Norway)

Рейне — рыбацкая деревушка, удивляющая сюрреалистичностью пейзажей. Симпатичные домики, всего около 350 жителей.



Рейне начинает свою историю с 1743 года. Компактный поселок расположен под горами вокруг фьорда. Идиллическая деревушка, словно сошедшая с открытки, ежегодно привлекает тысячи туристов, стекающих со всего света, чтобы полюбоваться на природные красоты.

15. Деревня Гасадалур, Фарерские острова, Дания (Faroe Islands, the Village of Gásadalur, Danmark)

Деревня Гасадалур находится в невероятно красивой долине между самыми высокими утесами острова Вагар, входящего в состав Фарерского архипелага. Население деревни в 2002 году составляло всего лишь 16 человек. На тот момент попасть в эту деревню стоило большого труда и очень-очень много времени. В 2004 году был построен специальный тоннель, чтобы упростить перемещение людей из деревни, и с тех пор здесь стали появляться туристы.

16. Сан-Джиминьяно, Тоскана, Италия (San Gimignano, Toscana, Italia)

Сан-Джиминьяно был основан как небольшая деревня в III веке до н. э. этрусками. Маленькая деревня превратилась в город только в X веке н. э. Сегодня Сан-Джиминьяно — совсем небольшой городок, проникнутый духом Средневековья и известный своими башнями. В Средневековье насчитывалось 72 башни-дома, сейчас осталось лишь 14. Местные жители считают, что Сан-Джиминьяно является сердцем Тосканы и всей Италии.

17. Рыбная деревня, Калининград, Россия

Рыбная деревня в Калининграде не является деревней в прямом смысле этого слова, а представляет собой квартал, застроенный зданиями в немецком стиле и стилизованными под архитектуру довоенного Кёнигсберга. Это этнографический, торгово-ремесленный центр и жемчужина города. Территориально Рыбная деревня расположена рядом с историческим сердцем Калининграда — Кафедральным собором на острове Канта.