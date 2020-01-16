Девушки честно рассказали об отношениях с парнями разных национальностей

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Хотя все люди ожидают от отношений одного и того же — взаимопонимания, поддержки и искренности, но мужчины и женщины из разных стран все же отличаются своими требованиями ко второй половинке.