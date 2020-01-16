Девушки честно рассказали об отношениях с парнями разных национальностей
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Хотя все люди ожидают от отношений одного и того же — взаимопонимания, поддержки и искренности, но мужчины и женщины из разных стран все же отличаются своими требованиями ко второй половинке.
Чтобы понять, чем именно, мы в AdMe.ru решили дать слово девушкам, которые рассказали о корейских, итальянских, японских и французских парнях.
Факты про корейцев
Отношения с итальянцем
Жизнь с японским мужем
Французы глазами россиянки
Расскажите, в каких странах вы были? Замечали, что там мужчины и женщины отличаются от ваших соотечественников?