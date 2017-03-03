Девушка, посетившая все страны на Земле, назвала 10 своих любимых мест

Кэсси де Пекол (Cassie DePecol) недавно стала первой женщиной, объехавшей все страны мира. А это целых 196 государств! И посетила она их всего за 18 месяцев.

Сегодня AdMe.ru делится списком Кэсси из 10 стран, впечатливших ее больше остальных. Она рекомендует каждому посетить их.

№ 10. США

Осень в Новой Англии — это то, что стоит ощутить каждому.

Cassie De Pecol

№ 9. Коста-Рика

Обезьяны, свежие фрукты, отличная музыка и вулканы... Ну что еще тут сказать?

Cassie De Pecol

№ 8. Перу

Дождевые леса Амазонии, город Агуас-Кальентес и руины древнего города инков Мачу-Пикчу делают Перу одним из моих самых любимых мест в мире.

Cassie De Pecol

№ 7. Тунис

Тут можно прочувствовать весь дух Северной Африки. И здесь просто невероятное количество древних памятников архитектуры. А город Сиди-Бу-Саид, расположенный в 20 км от столицы Туниса, просто вскружил мне голову!

Cassie De Pecol

№ 6. Оман

Очутиться среди пустынь и гор, в окружении местных жителей, стиль жизни которых совершенно не похож на наш, — это так здорово!

Cassie De Pecol

№ 5. Пакистан

В Пакистане можно прочувствовать дух настоящей культуры Азии. И еще тут отличная еда!

Cassie De Pecol

№ 4. Вануату

Здесь можно понаблюдать за приготовлением кавы и повстречать самых добрых на свете людей.

Cassie De Pecol

№ 3. Мальдивы

Тут самая голубая вода, самый белый песок и самые красивые побережья.

Cassie De Pecol

№ 2. Бутан

Путешествие в монастырь «Гнездо тигрицы» было похоже на что-то из «Аватара». Я шла по узкой тропинке между низко висящими облаками. Молитвенные флаги колебались среди сосен, молитвенные колеса вращались на ветру. Перейдя по мосту через водопад, я попала в комнатку, где была абсолютно одна. Пройдя на цыпочках мимо горящих масляных свечей и священных реликвий, я остановилась у окна, чтобы насладиться видом на Гималайскую долину с высоты 2 000 футов.

Cassie De Pecol

№ 1. Монголия

Сюда стоит приехать ради того, чтобы побыть наедине с первозданной природой и увидеть диких лошадей.

Монголия оказалась самым удивительным и умиротворяющим местом из всех, что мне довелось увидеть в экспедиции.

Cassie De Pecol

Выбор Кэсси еще раз подтверждает, что страны, которые мало кто привык рассматривать как вариант для отдыха, могут оказаться гораздо круче привычных туристических маршрутов и популярных направлений.

Фото на превью instagram/expedition_196, Douglas J. McLaughlin
По материалам telegraph

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