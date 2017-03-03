Девушка, посетившая все страны на Земле, назвала 10 своих любимых мест
Кэсси де Пекол (Cassie DePecol) недавно стала первой женщиной, объехавшей все страны мира. А это целых 196 государств! И посетила она их всего за 18 месяцев.
Сегодня AdMe.ru делится списком Кэсси из 10 стран, впечатливших ее больше остальных. Она рекомендует каждому посетить их.
№ 10. США
Осень в Новой Англии — это то, что стоит ощутить каждому.Cassie De Pecol
№ 9. Коста-Рика
Обезьяны, свежие фрукты, отличная музыка и вулканы... Ну что еще тут сказать?Cassie De Pecol
№ 8. Перу
Дождевые леса Амазонии, город Агуас-Кальентес и руины древнего города инков Мачу-Пикчу делают Перу одним из моих самых любимых мест в мире.Cassie De Pecol
№ 7. Тунис
Тут можно прочувствовать весь дух Северной Африки. И здесь просто невероятное количество древних памятников архитектуры. А город Сиди-Бу-Саид, расположенный в 20 км от столицы Туниса, просто вскружил мне голову!Cassie De Pecol
№ 6. Оман
Очутиться среди пустынь и гор, в окружении местных жителей, стиль жизни которых совершенно не похож на наш, — это так здорово!Cassie De Pecol
№ 5. Пакистан
В Пакистане можно прочувствовать дух настоящей культуры Азии. И еще тут отличная еда!Cassie De Pecol
№ 4. Вануату
Здесь можно понаблюдать за приготовлением кавы и повстречать самых добрых на свете людей.Cassie De Pecol
№ 3. Мальдивы
Тут самая голубая вода, самый белый песок и самые красивые побережья.Cassie De Pecol
№ 2. Бутан
Путешествие в монастырь «Гнездо тигрицы» было похоже на что-то из «Аватара». Я шла по узкой тропинке между низко висящими облаками. Молитвенные флаги колебались среди сосен, молитвенные колеса вращались на ветру. Перейдя по мосту через водопад, я попала в комнатку, где была абсолютно одна. Пройдя на цыпочках мимо горящих масляных свечей и священных реликвий, я остановилась у окна, чтобы насладиться видом на Гималайскую долину с высоты 2 000 футов.Cassie De Pecol
№ 1. Монголия
Сюда стоит приехать ради того, чтобы побыть наедине с первозданной природой и увидеть диких лошадей.
Монголия оказалась самым удивительным и умиротворяющим местом из всех, что мне довелось увидеть в экспедиции.Cassie De Pecol
Выбор Кэсси еще раз подтверждает, что страны, которые мало кто привык рассматривать как вариант для отдыха, могут оказаться гораздо круче привычных туристических маршрутов и популярных направлений.
Фото на превью instagram/expedition_196, Douglas J. McLaughlin
По материалам telegraph