Девушка, посетившая все страны на Земле, назвала 10 своих любимых мест

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Кэсси де Пекол (Cassie DePecol) недавно стала первой женщиной, объехавшей все страны мира. А это целых 196 государств! И посетила она их всего за 18 месяцев.

Сегодня AdMe.ru делится списком Кэсси из 10 стран, впечатливших ее больше остальных. Она рекомендует каждому посетить их.