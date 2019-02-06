Девушка поделилась своими впечатлениями о Якутии, где морозы −50 °С никого не смущают

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В северо-восточной части Сибири расположена самая крупная республика в России — Саха, или Якутия. В некоторых местах температура здесь может понижаться до —70 °C, а апрель и октябрь считаются зимой. Местные жители уже привыкли к таким суровым погодным условиям, а вот для приезжих зима в Якутии оказывается в диковинку. Девушка под ником @protivorechie побывала в этом необычном месте в 50-градусный мороз и рассказала в своем твиттере, что ее поразило больше всего.

AdMe.ru заглянул в микроблог путешественницы и делится с вами ее самыми любопытными наблюдениями.

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Местным жителям Сибири действительно все нипочем. Они развлекаются, как и все, и даже в 50-градусный мороз находят много крутого и веселого. Так появился флешмоб под названием #дубакчеллендж.

Жители самых холодных регионов делятся в соцсетях яркими снимками, которые можно сделать только в условиях суровой зимы.

Кипяток на морозе выглядит эффектно

Иней добавляет шарма каждому

Ведь главное — всегда смотреть на вещи позитивно

А вы бывали в Сибири? Или, может быть, вы там живете? Делитесь интересными фактами об этом крае в комментариях.

Фото на превью protivorechie / twitter

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