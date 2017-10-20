Девушка побывала в 70 странах и в 10 из них советует поехать каждой женщине

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Бронирование билетов, самостоятельный выезд в страну — сложное испытание, но и потрясающее приключение, которое вы можете пережить. Кому-то это может показаться ужасающим, однако при должной подготовке и правильном выборе в этом нет ничего страшного. AdMe.ru делится с вами советами Лизы Элдридж, которая объехала 70 стран в одиночку и рассказала о 10 из них, которые, по ее мнению, лучше всего подходят для безопасного и интересного путешествия соло.

1. Швейцария

Хоть поездка в эту страну и обойдется дороже, чем в другие, но ни одна из них не сможет сравниться со Швейцарией пейзажами. Езжайте поездом до снежной вершины и отдохните около озера или посетите шоколадные магазины в Цюрихе. Лучшее время для поездки: с мая по август. Как путешествовать: поезда в Швейцарии довольно дорогостоящие, поэтому лучше воспользоваться Swiss Pass — системой, которая позволяет определенное время ездить любым видом транспорта (поездом, автобусом и лодкой).

2. Австрия

Еще одна потрясающая страна с удивительной архитектурой. Австрия похожа на ожившую сказку: кофейни, старые таверны, горнолыжные курорты. Приехав туда, кроме Вены вы обязательно еще должны посетить Зальцбург — его прозвали «Рим Севера» из-за потрясающей красоты и большого количества церквей и соборов. Можно отправиться на экскурсию в одиночестве, взяв бесплатную карту, или присоединиться к знаменитому турне «Звуки музыки». Эта безопасная и красивая страна — лучший выбор для одиночного путешествия. Лучшее время для поездки: с мая по август. Как путешествовать: лучше всего поездами, отличная сеть железных дорог позволит увидеть и лучше прочувствовать всю страну.

3. Никарагуа

Не только дешевая, но и очень красивая страна в Южной Америке. В Никарагуа так много вулканов, что вы даже не будете знать, с какого начать. Посещение одного из них — Леона — обязательно должно быть в вашем списке, а также поездка к Лагуна де Апойо — естественному озеру внутри кратера. Обязателен к посещению и остров Исла де Ометепе — сформированный из двух вулканов, он находится посреди большого пресноводного озера. Безопасно ли там отдыхать? Да. Однако для этого вам понадобится начальное знание испанского языка. Лучшее время для поездки: жарко круглый год, но февраль — лучший месяц. Как путешествовать: конечно, местными автобусами, даже просто поездка на них — это уже большое приключение.

4. Таиланд

Эта буддийская страна прекрасно подходит для одиночного путешествия. Если вы еще никогда не ездили без компании, то она может легко стать первой в вашем списке. Люди здесь невероятно дружелюбны, не зря второе название Таиланда — «Земля улыбок», а пляжи выглядят как в самых красивых мечтах. Столица, Бангкок, является одним из самых захватывающих и культурно шокирующих городов в Азии. С романтическими пляжами, культурным севером и гедонистическим югом, Таиланд может стать именно тем, что вам нужно. Лучшее время для поездки: в Таиланде сезон муссонов бушует с марта по май на юге, а с ноября по декабрь на — севере. В остальное время страна открыта для путешествий.

5. Эстония

Последнее время путешествия по Балтике становятся все более и более популярны. Несмотря на то что девушки в одиночестве путешествуют здесь редко, Эстония невероятно безопасна и, кроме того, отлично подходит для бюджетных поездок. Таллин — милый и красочный старый город с потрясающей ночной жизнью. Кроме того, есть очень много хостелов на выбор, большинство из которых с теплой дружеской атмосферой. Лучшее время для поездки: с мая по август. Как путешествовать: в Эстонии очень дешевый транспорт, можно строить маршруты передвижения, например, с помощью сети Ecolines.

6. Греция

Если вы любите красивые острова, историю и древние храмы, то вам однозначно стоит обратить внимание на Грецию. Прекрасный диалог истории и яркой современной культуры делает эту страну невообразимой. Греция, как правило, очень безопасна для женщин-путешественниц, так как местные жители очень дружелюбны и всегда готовы помочь. Путешествуйте по островам, отравляйтесь в парусные прогулки, что не только прекрасно само по себе, но также является интересным способом путешествовать с единомышленниками. Лучшее время для поездки: май и июнь. Как путешествовать: для путешествий по материку очень удобна автобусная система KTEL.

7. Япония

Почему Япония? Эта страна с необычайным колоритом и древней культурой. Обязательно стоит заехать в Токио, сумасшедшую столицу с быстрым ритмом жизни. Нигде больше вы не увидите места, где высокие небоскребы сталкиваются с древними храмами. Посетите также побережье с чистыми синими водами и гору Фудзи — этот активный вулкан является не только символом вдохновения, но и популярным местом паломничества. Лучшее время для поездки: приезжайте в Японию в марте и апреле, чтобы застать цветение сакуры. В Токио лучше ехать с сентября по ноябрь. А смотреть Фудзияму — с июля по август. Как путешествовать: здесь лучшая железная дорога в мире, и вам просто необходимо отправиться в путь на поезде / электричке.

8. Гонконг

Возвышающиеся небоскребы, первоклассные магазины и лучшие рестораны Китая. Гонконг — интересное место для одиночного путешествия, особенно если вы жаждете перемен. Когда вы устанете от городской жизни, обратите свой взгляд на отдаленные острова города — многие из них скрывают прекрасные пляжи. Найдите гигантскую статую Будды на острове Лантау и старые дома с уклоном или узнайте о рыболовном наследии на острове Ламма — и вы никогда не забудете эту вдохновляющую поездку. Лучшее время для поездки: июль и август. Как путешествовать: самый простой способ добраться туда — воспользоваться услугами местного автобуса, который работает за пределами аэропорта.

9. Португалия

Поездка в Португалию — это отличный вариант посвятить время самой себе. Побалуйте себя в Алгарве, районе, известном своими спа-процедурами и талассотерапией. И обязательно посетите Дору, область, ставшую популярной благодаря производству портвейна. А поездка в традиционные деревни на холмах Монтемурро подарит вам множество впечатлений. В долине Коа вы сможете найти наскальное искусство, которое насчитывает 10 тыс. лет. Лучшее время для поездки: весна, чтобы застать то время, когда вся страна усыпана цветами, либо с сентября по октябрь. Как путешествовать: поезд — отличный вариант, чтобы увидеть все живописные пейзажи, кроме того, билеты достаточно дешевы. Также развита сеть автобусов.

10. Колумбия

Почему она должна быть в вашем списке? Несмотря общий негативный стереотип, Колумбия меняется в положительную сторону. Сейчас она поражает своими кофейными плантациями и горными пейзажами. Взгляните на столицу, Боготу, известную своим уличным искусством, исследуйте улицы Картахены и горную долину Медельин (у них даже есть пустыня!). И обязательно поживите на Карибском побережье. Лучшее время для поездки: приезжайте к морю в любое время года, в Боготу — с декабря по март. Как путешествовать: стоит воспользоваться услугами дешевой колумбийской авиакомпании Viva Colombia.