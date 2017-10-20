Девушка побывала в 70 странах и в 10 из них советует поехать каждой женщине
Бронирование билетов, самостоятельный выезд в страну — сложное испытание, но и потрясающее приключение, которое вы можете пережить. Кому-то это может показаться ужасающим, однако при должной подготовке и правильном выборе в этом нет ничего страшного.
AdMe.ru делится с вами советами Лизы Элдридж, которая объехала 70 стран в одиночку и рассказала о 10 из них, которые, по ее мнению, лучше всего подходят для безопасного и интересного путешествия соло.
1. Швейцария
Хоть поездка в эту страну и обойдется дороже, чем в другие, но ни одна из них не сможет сравниться со Швейцарией пейзажами. Езжайте поездом до снежной вершины и отдохните около озера или посетите шоколадные магазины в Цюрихе.
Лучшее время для поездки: с мая по август.
Как путешествовать: поезда в Швейцарии довольно дорогостоящие, поэтому лучше воспользоваться Swiss Pass — системой, которая позволяет определенное время ездить любым видом транспорта (поездом, автобусом и лодкой).
2. Австрия
Еще одна потрясающая страна с удивительной архитектурой. Австрия похожа на ожившую сказку: кофейни, старые таверны, горнолыжные курорты. Приехав туда, кроме Вены вы обязательно еще должны посетить Зальцбург — его прозвали «Рим Севера» из-за потрясающей красоты и большого количества церквей и соборов.
Можно отправиться на экскурсию в одиночестве, взяв бесплатную карту, или присоединиться к знаменитому турне «Звуки музыки». Эта безопасная и красивая страна — лучший выбор для одиночного путешествия.
Лучшее время для поездки: с мая по август.
Как путешествовать: лучше всего поездами, отличная сеть железных дорог позволит увидеть и лучше прочувствовать всю страну.
3. Никарагуа
Не только дешевая, но и очень красивая страна в Южной Америке. В Никарагуа так много вулканов, что вы даже не будете знать, с какого начать. Посещение одного из них — Леона — обязательно должно быть в вашем списке, а также поездка к Лагуна де Апойо — естественному озеру внутри кратера. Обязателен к посещению и остров Исла де Ометепе — сформированный из двух вулканов, он находится посреди большого пресноводного озера.
Безопасно ли там отдыхать? Да. Однако для этого вам понадобится начальное знание испанского языка.
Лучшее время для поездки: жарко круглый год, но февраль — лучший месяц.
Как путешествовать: конечно, местными автобусами, даже просто поездка на них — это уже большое приключение.
4. Таиланд
Эта буддийская страна прекрасно подходит для одиночного путешествия. Если вы еще никогда не ездили без компании, то она может легко стать первой в вашем списке. Люди здесь невероятно дружелюбны, не зря второе название Таиланда — «Земля улыбок», а пляжи выглядят как в самых красивых мечтах.
Столица, Бангкок, является одним из самых захватывающих и культурно шокирующих городов в Азии. С романтическими пляжами, культурным севером и гедонистическим югом, Таиланд может стать именно тем, что вам нужно.
Лучшее время для поездки: в Таиланде сезон муссонов бушует с марта по май на юге, а с ноября по декабрь на — севере. В остальное время страна открыта для путешествий.
5. Эстония
Последнее время путешествия по Балтике становятся все более и более популярны. Несмотря на то что девушки в одиночестве путешествуют здесь редко, Эстония невероятно безопасна и, кроме того, отлично подходит для бюджетных поездок.
Таллин — милый и красочный старый город с потрясающей ночной жизнью. Кроме того, есть очень много хостелов на выбор, большинство из которых с теплой дружеской атмосферой.
Лучшее время для поездки: с мая по август.
Как путешествовать: в Эстонии очень дешевый транспорт, можно строить маршруты передвижения, например, с помощью сети Ecolines.
6. Греция
Если вы любите красивые острова, историю и древние храмы, то вам однозначно стоит обратить внимание на Грецию. Прекрасный диалог истории и яркой современной культуры делает эту страну невообразимой.
Греция, как правило, очень безопасна для женщин-путешественниц, так как местные жители очень дружелюбны и всегда готовы помочь. Путешествуйте по островам, отравляйтесь в парусные прогулки, что не только прекрасно само по себе, но также является интересным способом путешествовать с единомышленниками.
Лучшее время для поездки: май и июнь.
Как путешествовать: для путешествий по материку очень удобна автобусная система KTEL.
7. Япония
Почему Япония? Эта страна с необычайным колоритом и древней культурой. Обязательно стоит заехать в Токио, сумасшедшую столицу с быстрым ритмом жизни. Нигде больше вы не увидите места, где высокие небоскребы сталкиваются с древними храмами. Посетите также побережье с чистыми синими водами и гору Фудзи — этот активный вулкан является не только символом вдохновения, но и популярным местом паломничества.
Лучшее время для поездки: приезжайте в Японию в марте и апреле, чтобы застать цветение сакуры. В Токио лучше ехать с сентября по ноябрь. А смотреть Фудзияму — с июля по август.
Как путешествовать: здесь лучшая железная дорога в мире, и вам просто необходимо отправиться в путь на поезде / электричке.
8. Гонконг
Возвышающиеся небоскребы, первоклассные магазины и лучшие рестораны Китая. Гонконг — интересное место для одиночного путешествия, особенно если вы жаждете перемен. Когда вы устанете от городской жизни, обратите свой взгляд на отдаленные острова города — многие из них скрывают прекрасные пляжи.
Найдите гигантскую статую Будды на острове Лантау и старые дома с уклоном или узнайте о рыболовном наследии на острове Ламма — и вы никогда не забудете эту вдохновляющую поездку.
Лучшее время для поездки: июль и август.
Как путешествовать: самый простой способ добраться туда — воспользоваться услугами местного автобуса, который работает за пределами аэропорта.
9. Португалия
Поездка в Португалию — это отличный вариант посвятить время самой себе. Побалуйте себя в Алгарве, районе, известном своими спа-процедурами и талассотерапией. И обязательно посетите Дору, область, ставшую популярной благодаря производству портвейна.
А поездка в традиционные деревни на холмах Монтемурро подарит вам множество впечатлений. В долине Коа вы сможете найти наскальное искусство, которое насчитывает 10 тыс. лет.
Лучшее время для поездки: весна, чтобы застать то время, когда вся страна усыпана цветами, либо с сентября по октябрь.
Как путешествовать: поезд — отличный вариант, чтобы увидеть все живописные пейзажи, кроме того, билеты достаточно дешевы. Также развита сеть автобусов.
10. Колумбия
Почему она должна быть в вашем списке? Несмотря общий негативный стереотип, Колумбия меняется в положительную сторону. Сейчас она поражает своими кофейными плантациями и горными пейзажами.
Взгляните на столицу, Боготу, известную своим уличным искусством, исследуйте улицы Картахены и горную долину Медельин (у них даже есть пустыня!). И обязательно поживите на Карибском побережье.
Лучшее время для поездки: приезжайте к морю в любое время года, в Боготу — с декабря по март.
Как путешествовать: стоит воспользоваться услугами дешевой колумбийской авиакомпании Viva Colombia.
Фото на превью unsplash