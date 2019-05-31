Девушка переехала жить в Польшу и рассказывает о том, почему каждому туристу стоит побывать здесь
3 года назад я переехала в Польшу. Сначала мне казалось, что она ничем не примечательна. Однако за эти годы я немного узнала ее, и оказалось, что это очень многогранная и приятная для туризма страна.
В Польше чувствуешь себя спокойно, как у любимой бабушки. Здесь уютно, надежно и неспешно. Тут ласково встречают гостей, вкусно и сытно кормят, а потом укутывают теплым пледом.
Мне хотелось бы рассказать читателям AdMe.ru о том, как провести время в Польше с максимальным комфортом. Некоторые детали помогут вам лучше ориентироваться на местности и потратить чуть меньше денег, чем вы планировали.
1. Здесь есть на что посмотреть
Города: Польша — страна небольшая, однако история у нее очень богатая. Во многих местах сохранились средневековые постройки, которые поражают своим величием. Самые крупные города, где можно увидеть старинные здания и памятники, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это Краков, Вроцлав, Варшава, Гданьск и Торунь.
Наиболее впечатляющие памятники архитектуры, на которые обязательно нужно посмотреть каждому, кто приезжает в Польшу:
- исторические центры всех вышеуказанных городов;
- соляные шахты в Величке (недалеко от Кракова);
- замок Тевтонского ордена в Мальборке;
- концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (детям и беременным женщинам лучше воздержаться).
Если честно, это неприлично короткий список. На самом деле в Польше множество городов, замков и монастырей, способных привести в восторг даже искушенных путешественников. Однако, чтобы объездить и осмотреть их все, понадобится не один месяц.
Природа: На небольшой территории Польши уместились величественные Татры, роскошные леса и живописные реки с озерами. Есть здесь Балтийское побережье и безмятежные широкие луга, напоминающие заставку Windows XP.
Треть территории страны занята лесами. Поляки очень бережно относятся к природе. Особое умиление вызывают специальные мосты для животных, построенные над автомагистралями.
В городах много зеленых зон, где можно увидеть зайцев или косуль. Но самые частые гости, которые регулярно встречаются жителям спальных районов, — это кабаны, гуляющие семьями. Звучит мило, но те, кто встречался с ними во время прогулок, признаются, что радости не испытывали. А многие велосипедисты утверждают, что в такие моменты велотренировки бывают особенно эффективны.
2. В городах постоянно проводятся развлекательные мероприятия
Поляки чтят национальные традиции и вообще любят повеселиться. При этом люди тут очень набожные, поэтому к светским праздникам добавляется немало религиозных.
Ярмарки: В период больших праздников на главных площадях городов несколько раз в год работают ярмарки. В это время устанавливаются симпатичные деревянные домики, в которых продаются сувениры, безделушки, одежда из натуральных материалов, национальная глиняная посуда, произведенная в Болеславце, деревянные игрушки и всевозможные продукты. На ярмарке можно поесть жареных на гриле колбасок, отведать бигоса и выпить горячего вина или холодного пива.
Вы точно найдете ярмарку на главной площади польского города, если приедете ближе к Рождеству или Пасхе. Но и в другое время регулярно устраиваются подобные мероприятия: к примеру, недели итальянской кухни или венгерского вина.
Помимо рождественских и пасхальных ярмарок, в городах регулярно проходят и другие не менее яркие события: карнавальные шествия, недели кино или моды, театральные выступления на площадях, концерты, автогонки, велопробеги и фестивали. Большая часть таких мероприятий проводится весной и летом, но и в холодное время года при желании найдется чем заняться, помимо осмотра достопримечательностей.
В летнее время некоторые торговые центры или большие рестораны организовывают просмотр футбольных матчей. Прийти может любой желающий.
3. Шопинг в Польше радует выбором и ценами
В Польше действует своя валюта: злотый. И как в большинстве стран, не перешедших на евро, цены здесь вполне щадящие. Именно поэтому шопинг в Польше может быть очень приятным, особенно если вы окажетесь тут в период распродаж (после Нового года и во второй половине лета).
Итак, если у вас есть желание порадовать себя выгодными покупками, имейте в виду:
- Большая часть сетевых брендов располагается в торговых центрах (галереях), которые есть практически в каждом более или менее крупном населенном пункте Польши. Вы наверняка наткнетесь на галерею, когда будете гулять недалеко от исторической части города.
- Тем, кто хочет предаться шопингу всей душой, стоит отправиться в стоковую галерею. Как правило, они есть в каждом большом городе и находятся на выезде из него.
- Помимо галерей, вы непременно встретите множество мелких магазинчиков с одеждой и обувью. Часто в таких магазинах продаются товары польских производителей. Качество польской одежды и обуви очень неплохое, поэтому, если вам не важна бирка известного бренда, можете смело брать понравившуюся вещь.
4. Тут любят поесть и умеют угостить
Классическая польская кухня предназначена для любителей плотных и сытных блюд. Однако давайте остановимся на этом подробнее.
Что есть:
- Żurek (журек) — кисловатый суп с белой колбасой, сваренный на специальной закваске. Он немного похож на наш рассольник. Обычно подается с вареным яйцом. Знатоки утверждают, что особенно хорош журек утром после бурного гулянья: успокаивает желудок и душу.
- Bigos — кислая тушеная капуста с большим количеством копченостей и грибами. Бигос в ресторанах часто подают в хлебной буханке — выглядит достаточно эффектно. Поляки говорят, что чем дольше стоит бигос, тем он вкуснее. Он действительно может храниться несколько недель.
- Pierogi — по-нашему это вареники. Поляки кладут в них самые разные начинки: вареное перемолотое мясо, фрукты, грибы, капусту. Иногда встречаются довольно странные сочетания: лично я удивилась, обнаружив внутри картофельное пюре с кисловатым творогом.
- Zupa pomidorowa — это томатный суп, в который кладут рис или макароны.
- Kaszanka — горячая кровяная колбаса, внутри которой есть каша (обычно ячневая).
Многие блюда похожи на наши традиционные: запеченное мясо или отбивные в панировке. Если встретите в меню kotlet schabowy, имейте в виду — это не котлета, а отбивная, причем обычно она несколько суховата. Кроме того, тут популярны драники, голубцы, блинчики и другие блюда, привычные славянским народам.
Однако если отойти от старой традиционной кухни, то нельзя не обратить внимание на современные привычки поляков:
- Супы супами, а самое распространенное блюдо на завтрак и ужин (а нередко и на обед) у поляков — это канапка, то есть бутерброд.
- Бутерброды продаются везде: в магазинах, в кафе, в кондитерских. Их берут с собой на работу, покупают в столовых, дают детям на завтрак в детских садах. Поистине, основная еда поляков — это бутерброды.
- Канапки могут быть горячими и холодными, они бывают в виде сэндвича, разрезанного багета или бейгла. У них могут быть мясные, рыбные или творожные начинки. Но суть одна: это бутерброд.
Где поесть:
- Разумеется, традиционную польскую кухню лучше всего пробовать в ресторане, специализирующемся на ней. Или в гостях у поляков.
- Однако если вы уже напробовались национальной кухни и теперь хотите просто где-то поесть, причем желательно недорого, то можно заглянуть в ресторан самообслуживания. Такие рестораны уважаемы в Польше, в них всегда большой поток людей, поэтому риска нарваться на несвежую еду нет. Здесь подается вкусная, свежая и простая еда. Выбор достаточно богат, а цены очень щадящие.
- Здесь существует такое явление, как bar mleczny. Молочные бары остались еще с советских времен и дотируются государством. По сути, это обычная столовая. Но еда там всегда свежая и вкусная, хотя выбор поскромнее, чем в ресторанах самообслуживания. Зато цены вас приятно удивят. Образно говоря, первое, второе и компот обойдутся вам примерно в 20–25 злотых (₽ 350–400). В ресторане такой набор будет в 2–3 раза дороже.
5. В Польше не только хорошо кормят
Пиво:
- Почему-то Польша совершенно неизвестна как производитель пива. И хотя до славы Бельгии ей далеко, здесь есть много очень достойных сортов. Пиво продается во всех магазинах и ресторанах. Очень часто можно встретить рестораны со своими небольшими пивоварнями или пабы с ассортиментом региональных производителей.
- В Польше продается и европейское пиво, и стоит оно обычно не дороже, а то и дешевле, чем у себя на родине. Именно поэтому молодежь из стран Западной Европы регулярно прилетает в Польшу на выходные, чтобы хорошенько гульнуть.
- Пивной лайфхак: бокал пива вам нальют в любом ресторане, где его цена составляет € 2–3. Обычно все туристы идут именно туда. Однако если вы встретите заведение с названием pijalnia, смело заходите туда: там весь алкоголь продается в 2–3 раза дешевле, даже в центре. И не думайте, что это стыдно: поляки не стесняются экономить при любом удобном случае, а пияльни — это совсем не убогие пивнушки.
Вино:
- Вино в Польше тоже производят, но нельзя сказать, что оно очень популярно. В большинстве ресторанов предлагают французские, итальянские и испанские вина.
- В магазинах тоже много европейских, австралийских или американских вин по умеренным ценам.
- В крупных городах есть специальные винные магазины-бары, где можно купить бокал или бутылку хорошего вина и выпить его там же. В таких местах не найдешь полноценного обеда — только закуски к вину. Люди любят магазины-бары: качество вин и закусок там как в ресторане, а цены очень лояльные.
- Актуальны также бары с самообслуживанием: там вы рассчитываетесь за заказ сразу возле барной стойки, забираете свой бокал или графин вина и садитесь за столик. Если летом в центре увидите летнюю площадку кафе, где полно людей, сидящих практически без еды и с бокалами вина или пива, можете смело заходить: скорее всего, тут будет на 30–40 % дешевле, чем в ресторане.
Водка:
- Поляки считают, что водка — это их изобретение.
- Водку в Польше уважают: производителей ее немало. Отведать польской водки можно в любом ресторане. Она продается наравне с мировыми брендами.
- Опять же, помните: в пияльне водка будет в 2–3 раза дешевле, чем в ресторане.
Настойки:
- Еще поляки очень любят настойки. Вишневые, смородиновые, малиновые — их делают с любыми вкусами.
- Есть даже специальные бары, где можно отведать любую настойку, да еще и унести ее с собой в красивой бутылке. Конечно, если после дегустации вы еще будете в состоянии думать об этом.
- Во многих ресторанах польской кухни после того, как посетители поели и расплатились, принято угостить гостя настойкой. Вроде ерунда, а приятно! Обычно никто не отказывается.
Бонус: мелочи, которые помогут чувствовать себя комфортно
Когда попадаешь в чужую страну, всегда чувствуешь себя немного не по себе: все тут как рыба в воде, а ты даже не знаешь, в какую сторону идти. Поэтому я составила список того, что облегчит жизнь и поможет ощутить себя чуть-чуть местным.
- Телефонная карточка с интернетом (для тех, кто не живет в странах ЕС). Самые популярные мобильные операторы Польши — это Play, T-Mobile и Orange. Наиболее выгодный оператор — Play. У него самый дешевый интернет, а это именно то, что вам нужно. Стартовый пакет будет стоить € 1,5–3. Приобрести его проще всего в торговом центре: там всегда есть магазины или стойки мобильных операторов. Продавцы обычно говорят по-английски.
P. S. При покупке стартового пакета вам придется предоставить продавцу свой паспорт, чтобы он зарегистрировал вас: таков закон.
- Приложение Jakdojade показывает работу городского и пригородного транспорта. Оно подскажет, на какую остановку вам нужно пойти, когда туда приедет нужный трамвай и сколько времени вы будете в пути. Тут есть все подробности, касающиеся вашего перемещения внутри любого относительно крупного города Польши, где есть общественный транспорт. Приложение на английском, так что с польским языком взаимодействие будет минимальным.
- Приложение SkyCash. Через SkyCash можно купить электронные билеты на городской общественный транспорт, а также на автобусы и поезда внутри страны. То есть при посадке в трамвай вам не нужно будет пользоваться автоматом и компостером: вы купите билет в приложении, где он будет храниться в течение заданного времени.
Приехавшие на несколько дней смогут купить многоразовый билет и без ограничений ездить на всех городских трамваях и автобусах. Это выгодно, если вы планируете посетить много мест в разных районах города. Кроме того, существуют билеты для групп, что тоже может помочь сэкономить на проезде.
- Желающие покататься по городу самостоятельно могут воспользоваться прокатом автомобилей Traficar. Для этого нужно скачать приложение, определить местоположение ближайшего к вам автомобиля, отсканировать QR-код — и можно ехать! Удобно, потому что так у вас нет никаких забот: вы просто находите ближайшую машину, едете, а потом оставляете ее на парковке и забываете о ней.
P. S. Но вообще-то проще пользоваться Uber или Bolt (Taxify). Traficar — это для фанатов руля.
- В каждом крупном городе Польши вы непременно найдете прокаты велосипедов. Можно воспользоваться частным прокатом, а можно взять муниципальный велосипед. Обычно для единоразовой прогулки по городу достаточно частного проката. Он не намного дороже муниципального, однако там за велосипед нужно оставлять залог (обычно до € 50).
Если вы не готовы на такие жертвы, то придется немного попыхтеть: зарегистрироваться, ввести данные и немного разобраться в системе. Однако ничего сложного в этом нет, на сайтах прокатов все написано (и обычно есть английская версия). Чтобы найти сайт с городским велотранспортом, достаточно забить в поисковик слова municipal bike плюс название города, в котором вы находитесь.
Некоторые особенности
Как и в любой другой стране, в Польше есть свои особенности, которые стоит учитывать:
- Воскресенья в Польше почти все нерабочие (кроме последнего воскресенья месяца, и то только в 2019 году). В эти дни все магазины закрыты, кроме всепольской сети маленьких магазинчиков Żabka и продуктовых магазинов в центре и на вокзалах. Ресторанов и кафе запрет не касается, они работают в обычном режиме, так что с голоду не умрете.
- Зимой на ярмарках и в ресторанах можно согреться не только горячим вином, но и горячим пивом. Звучит странно, но попробовать обязательно стоит.
- Большая часть мелких магазинов и мастерских работает до обеда субботы. Потом всё — выходной так выходной.
- Этажи в зданиях в Польше считают не с первого, а с нулевого. То есть там, где у нас первый этаж, у поляков будет нулевой или партер. Наш второй — их первый, и так далее. Соответственно, подземный этаж будет минус первым.
- В холодное время года поляки жалуются на смог. Так как во многих частных домах установлены старые добрые печи, то и топят их углем, дровами и всем, что найдется. Поляки — народ экономный, поэтому в ход идут самые неожиданные материалы. Однако правительство активно борется за улучшение экологической обстановки в стране, и медленно, но верно воздух становится более чистым.