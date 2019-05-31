Девушка переехала жить в Польшу и рассказывает о том, почему каждому туристу стоит побывать здесь

14 2

45

4.3k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

3 года назад я переехала в Польшу. Сначала мне казалось, что она ничем не примечательна. Однако за эти годы я немного узнала ее, и оказалось, что это очень многогранная и приятная для туризма страна. В Польше чувствуешь себя спокойно, как у любимой бабушки. Здесь уютно, надежно и неспешно. Тут ласково встречают гостей, вкусно и сытно кормят, а потом укутывают теплым пледом.

Мне хотелось бы рассказать читателям AdMe.ru о том, как провести время в Польше с максимальным комфортом. Некоторые детали помогут вам лучше ориентироваться на местности и потратить чуть меньше денег, чем вы планировали.

1. Здесь есть на что посмотреть

Города: Польша — страна небольшая, однако история у нее очень богатая. Во многих местах сохранились средневековые постройки, которые поражают своим величием. Самые крупные города, где можно увидеть старинные здания и памятники, занесенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, — это Краков, Вроцлав, Варшава, Гданьск и Торунь.

Наиболее впечатляющие памятники архитектуры, на которые обязательно нужно посмотреть каждому, кто приезжает в Польшу: исторические центры всех вышеуказанных городов;

соляные шахты в Величке (недалеко от Кракова);

замок Тевтонского ордена в Мальборке;

концентрационный лагерь Аушвиц-Биркенау (детям и беременным женщинам лучше воздержаться). Если честно, это неприлично короткий список. На самом деле в Польше множество городов, замков и монастырей, способных привести в восторг даже искушенных путешественников. Однако, чтобы объездить и осмотреть их все, понадобится не один месяц.

Природа: На небольшой территории Польши уместились величественные Татры, роскошные леса и живописные реки с озерами. Есть здесь Балтийское побережье и безмятежные широкие луга, напоминающие заставку Windows XP. Треть территории страны занята лесами. Поляки очень бережно относятся к природе. Особое умиление вызывают специальные мосты для животных, построенные над автомагистралями. В городах много зеленых зон, где можно увидеть зайцев или косуль. Но самые частые гости, которые регулярно встречаются жителям спальных районов, — это кабаны, гуляющие семьями. Звучит мило, но те, кто встречался с ними во время прогулок, признаются, что радости не испытывали. А многие велосипедисты утверждают, что в такие моменты велотренировки бывают особенно эффективны.

2. В городах постоянно проводятся развлекательные мероприятия

Поляки чтят национальные традиции и вообще любят повеселиться. При этом люди тут очень набожные, поэтому к светским праздникам добавляется немало религиозных. Ярмарки: В период больших праздников на главных площадях городов несколько раз в год работают ярмарки. В это время устанавливаются симпатичные деревянные домики, в которых продаются сувениры, безделушки, одежда из натуральных материалов, национальная глиняная посуда, произведенная в Болеславце, деревянные игрушки и всевозможные продукты. На ярмарке можно поесть жареных на гриле колбасок, отведать бигоса и выпить горячего вина или холодного пива.

Вы точно найдете ярмарку на главной площади польского города, если приедете ближе к Рождеству или Пасхе. Но и в другое время регулярно устраиваются подобные мероприятия: к примеру, недели итальянской кухни или венгерского вина.

Помимо рождественских и пасхальных ярмарок, в городах регулярно проходят и другие не менее яркие события: карнавальные шествия, недели кино или моды, театральные выступления на площадях, концерты, автогонки, велопробеги и фестивали. Большая часть таких мероприятий проводится весной и летом, но и в холодное время года при желании найдется чем заняться, помимо осмотра достопримечательностей.

В летнее время некоторые торговые центры или большие рестораны организовывают просмотр футбольных матчей. Прийти может любой желающий.

3. Шопинг в Польше радует выбором и ценами

В Польше действует своя валюта: злотый. И как в большинстве стран, не перешедших на евро, цены здесь вполне щадящие. Именно поэтому шопинг в Польше может быть очень приятным, особенно если вы окажетесь тут в период распродаж (после Нового года и во второй половине лета).

Итак, если у вас есть желание порадовать себя выгодными покупками, имейте в виду: Большая часть сетевых брендов располагается в торговых центрах (галереях), которые есть практически в каждом более или менее крупном населенном пункте Польши. Вы наверняка наткнетесь на галерею, когда будете гулять недалеко от исторической части города.

Тем, кто хочет предаться шопингу всей душой, стоит отправиться в стоковую галерею. Как правило, они есть в каждом большом городе и находятся на выезде из него.

Помимо галерей, вы непременно встретите множество мелких магазинчиков с одеждой и обувью. Часто в таких магазинах продаются товары польских производителей. Качество польской одежды и обуви очень неплохое, поэтому, если вам не важна бирка известного бренда, можете смело брать понравившуюся вещь.

4. Тут любят поесть и умеют угостить

Классическая польская кухня предназначена для любителей плотных и сытных блюд. Однако давайте остановимся на этом подробнее. Что есть: Żurek (журек) — кисловатый суп с белой колбасой, сваренный на специальной закваске. Он немного похож на наш рассольник. Обычно подается с вареным яйцом. Знатоки утверждают, что особенно хорош журек утром после бурного гулянья: успокаивает желудок и душу.

Bigos — кислая тушеная капуста с большим количеством копченостей и грибами. Бигос в ресторанах часто подают в хлебной буханке — выглядит достаточно эффектно. Поляки говорят, что чем дольше стоит бигос, тем он вкуснее. Он действительно может храниться несколько недель.

Pierogi — по-нашему это вареники. Поляки кладут в них самые разные начинки: вареное перемолотое мясо, фрукты, грибы, капусту. Иногда встречаются довольно странные сочетания: лично я удивилась, обнаружив внутри картофельное пюре с кисловатым творогом.

Zupa pomidorowa — это томатный суп, в который кладут рис или макароны.

Kaszanka — горячая кровяная колбаса, внутри которой есть каша (обычно ячневая). Многие блюда похожи на наши традиционные: запеченное мясо или отбивные в панировке. Если встретите в меню kotlet schabowy, имейте в виду — это не котлета, а отбивная, причем обычно она несколько суховата. Кроме того, тут популярны драники, голубцы, блинчики и другие блюда, привычные славянским народам.

Однако если отойти от старой традиционной кухни, то нельзя не обратить внимание на современные привычки поляков: Супы супами, а самое распространенное блюдо на завтрак и ужин (а нередко и на обед) у поляков — это канапка, то есть бутерброд.

Бутерброды продаются везде: в магазинах, в кафе, в кондитерских. Их берут с собой на работу, покупают в столовых, дают детям на завтрак в детских садах. Поистине, основная еда поляков — это бутерброды.

Канапки могут быть горячими и холодными, они бывают в виде сэндвича, разрезанного багета или бейгла. У них могут быть мясные, рыбные или творожные начинки. Но суть одна: это бутерброд.

Где поесть: Разумеется, традиционную польскую кухню лучше всего пробовать в ресторане, специализирующемся на ней. Или в гостях у поляков.

Однако если вы уже напробовались национальной кухни и теперь хотите просто где-то поесть, причем желательно недорого, то можно заглянуть в ресторан самообслуживания. Такие рестораны уважаемы в Польше, в них всегда большой поток людей, поэтому риска нарваться на несвежую еду нет. Здесь подается вкусная, свежая и простая еда. Выбор достаточно богат, а цены очень щадящие.

Здесь существует такое явление, как bar mleczny. Молочные бары остались еще с советских времен и дотируются государством. По сути, это обычная столовая. Но еда там всегда свежая и вкусная, хотя выбор поскромнее, чем в ресторанах самообслуживания. Зато цены вас приятно удивят. Образно говоря, первое, второе и компот обойдутся вам примерно в 20–25 злотых (₽ 350–400). В ресторане такой набор будет в 2–3 раза дороже.

5. В Польше не только хорошо кормят

Пиво: Почему-то Польша совершенно неизвестна как производитель пива. И хотя до славы Бельгии ей далеко, здесь есть много очень достойных сортов. Пиво продается во всех магазинах и ресторанах. Очень часто можно встретить рестораны со своими небольшими пивоварнями или пабы с ассортиментом региональных производителей.

В Польше продается и европейское пиво, и стоит оно обычно не дороже, а то и дешевле, чем у себя на родине. Именно поэтому молодежь из стран Западной Европы регулярно прилетает в Польшу на выходные, чтобы хорошенько гульнуть.

Пивной лайфхак: бокал пива вам нальют в любом ресторане, где его цена составляет € 2–3. Обычно все туристы идут именно туда. Однако если вы встретите заведение с названием pijalnia, смело заходите туда: там весь алкоголь продается в 2–3 раза дешевле, даже в центре. И не думайте, что это стыдно: поляки не стесняются экономить при любом удобном случае, а пияльни — это совсем не убогие пивнушки.

Вино: Вино в Польше тоже производят, но нельзя сказать, что оно очень популярно. В большинстве ресторанов предлагают французские, итальянские и испанские вина.

В магазинах тоже много европейских, австралийских или американских вин по умеренным ценам.

В крупных городах есть специальные винные магазины-бары, где можно купить бокал или бутылку хорошего вина и выпить его там же. В таких местах не найдешь полноценного обеда — только закуски к вину. Люди любят магазины-бары: качество вин и закусок там как в ресторане, а цены очень лояльные.

Актуальны также бары с самообслуживанием: там вы рассчитываетесь за заказ сразу возле барной стойки, забираете свой бокал или графин вина и садитесь за столик. Если летом в центре увидите летнюю площадку кафе, где полно людей, сидящих практически без еды и с бокалами вина или пива, можете смело заходить: скорее всего, тут будет на 30–40 % дешевле, чем в ресторане.

Водка: Поляки считают, что водка — это их изобретение.

Водку в Польше уважают: производителей ее немало. Отведать польской водки можно в любом ресторане. Она продается наравне с мировыми брендами.

Опять же, помните: в пияльне водка будет в 2–3 раза дешевле, чем в ресторане.

Настойки: Еще поляки очень любят настойки. Вишневые, смородиновые, малиновые — их делают с любыми вкусами.

Есть даже специальные бары, где можно отведать любую настойку, да еще и унести ее с собой в красивой бутылке. Конечно, если после дегустации вы еще будете в состоянии думать об этом.

Во многих ресторанах польской кухни после того, как посетители поели и расплатились, принято угостить гостя настойкой. Вроде ерунда, а приятно! Обычно никто не отказывается.

Бонус: мелочи, которые помогут чувствовать себя комфортно

Когда попадаешь в чужую страну, всегда чувствуешь себя немного не по себе: все тут как рыба в воде, а ты даже не знаешь, в какую сторону идти. Поэтому я составила список того, что облегчит жизнь и поможет ощутить себя чуть-чуть местным.

Телефонная карточка с интернетом (для тех, кто не живет в странах ЕС). Самые популярные мобильные операторы Польши — это Play, T-Mobile и Orange. Наиболее выгодный оператор — Play. У него самый дешевый интернет, а это именно то, что вам нужно. Стартовый пакет будет стоить € 1,5–3. Приобрести его проще всего в торговом центре: там всегда есть магазины или стойки мобильных операторов. Продавцы обычно говорят по-английски.



P. S. При покупке стартового пакета вам придется предоставить продавцу свой паспорт, чтобы он зарегистрировал вас: таков закон.

Приложение Jakdojade показывает работу городского и пригородного транспорта. Оно подскажет, на какую остановку вам нужно пойти, когда туда приедет нужный трамвай и сколько времени вы будете в пути. Тут есть все подробности, касающиеся вашего перемещения внутри любого относительно крупного города Польши, где есть общественный транспорт. Приложение на английском, так что с польским языком взаимодействие будет минимальным.

Приложение SkyCash. Через SkyCash можно купить электронные билеты на городской общественный транспорт, а также на автобусы и поезда внутри страны. То есть при посадке в трамвай вам не нужно будет пользоваться автоматом и компостером: вы купите билет в приложении, где он будет храниться в течение заданного времени.



Приехавшие на несколько дней смогут купить многоразовый билет и без ограничений ездить на всех городских трамваях и автобусах. Это выгодно, если вы планируете посетить много мест в разных районах города. Кроме того, существуют билеты для групп, что тоже может помочь сэкономить на проезде.

Желающие покататься по городу самостоятельно могут воспользоваться прокатом автомобилей Traficar. Для этого нужно скачать приложение, определить местоположение ближайшего к вам автомобиля, отсканировать QR-код — и можно ехать! Удобно, потому что так у вас нет никаких забот: вы просто находите ближайшую машину, едете, а потом оставляете ее на парковке и забываете о ней.



P. S. Но вообще-то проще пользоваться Uber или Bolt (Taxify). Traficar — это для фанатов руля.

В каждом крупном городе Польши вы непременно найдете прокаты велосипедов. Можно воспользоваться частным прокатом, а можно взять муниципальный велосипед. Обычно для единоразовой прогулки по городу достаточно частного проката. Он не намного дороже муниципального, однако там за велосипед нужно оставлять залог (обычно до € 50).



Если вы не готовы на такие жертвы, то придется немного попыхтеть: зарегистрироваться, ввести данные и немного разобраться в системе. Однако ничего сложного в этом нет, на сайтах прокатов все написано (и обычно есть английская версия). Чтобы найти сайт с городским велотранспортом, достаточно забить в поисковик слова municipal bike плюс название города, в котором вы находитесь.

Некоторые особенности

Как и в любой другой стране, в Польше есть свои особенности, которые стоит учитывать: Воскресенья в Польше почти все нерабочие (кроме последнего воскресенья месяца, и то только в 2019 году). В эти дни все магазины закрыты, кроме всепольской сети маленьких магазинчиков Żabka и продуктовых магазинов в центре и на вокзалах. Ресторанов и кафе запрет не касается, они работают в обычном режиме, так что с голоду не умрете.

Зимой на ярмарках и в ресторанах можно согреться не только горячим вином, но и горячим пивом. Звучит странно, но попробовать обязательно стоит.