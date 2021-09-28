Девушка переехала в Южную Корею и рассказывает о жизни в этой стране, которая частенько преподносит ей сюрпризы

Южная Корея — это отдельная Вселенная со своей музыкой, романтичными дорамами, качественной косметикой и много чем еще. В уникальности этой страны убеждена и сибирячка Анжелика Колесова, которая несколько лет назад переехала в Страну утренней свежести и счастливо живет там со своей дочерью и мужем-корейцем.