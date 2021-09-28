Девушка переехала в Южную Корею и рассказывает о жизни в этой стране, которая частенько преподносит ей сюрпризы
Южная Корея — это отдельная Вселенная со своей музыкой, романтичными дорамами, качественной косметикой и много чем еще. В уникальности этой страны убеждена и сибирячка Анжелика Колесова, которая несколько лет назад переехала в Страну утренней свежести и счастливо живет там со своей дочерью и мужем-корейцем.
Мы в AdMe.ru прошерстили инстаграм-аккаунт Анжелики и выявили много нетривиальных фактов про жизнь в Южной Корее.
- Конечно, не все корейские мужчины романтики и цветы дарят не так часто. Но зато они очень заботливые. Всегда интересуются, хорошо ли ты поела, после работы бегут помогать своей любимой с домашними делами. Выходные и все свое свободное время мужья стараются проводить с семьей. Папы с колясками и детьми на детской площадке не редкость. Cауны с друзьями остаются в холостой жизни. А если не удалось побыть с семьей подольше, то попросить прощения у ребенка и жены не считают зазорным.
- Расскажу про мильтан. Слово образовано от 2 глаголов: «отталкивать» и «приближать». Сначала парень пишет девушке, много пишет. Девушка, конечно же, привыкает, и начинается самое интересное. Мужчина начинает все меньше и меньше писать, девушка, чувствуя это, не понимает, что к чему. А на деле парень использовал мильтан. То есть он сначала к тебе стал ближе, потом отдалился, потом снова станет ближе, снова отдалится. Лучшая тактика — это не пытать почему, а отзеркалить поведение, тоже делать мильтан. И, как правило, это срабатывает в 80 % случаев. Если девушка отдаляется, мильтан(ит), мужчина в тот момент, наоборот, становится настойчивее.
- В Корее никто никого не зовет по имени. Это грубо и невежливо. Исключения — дети и люди младше вас по возрасту. Обращение по статусу. В школе — учитель, на работе — начальник. В общем, Корея — страна тех, чье имя нельзя называть. Все строго по статусу и возрасту.
- В одиночку здесь ребенка растить сложно. Я сейчас про моральное давление, фразы вроде «Как же дочь будет без отца?». Окружающие могут открыто осуждать, издеваться, оскорблять, а в ответ и не скажешь ничего — прямые конфликты тут не приветствуются. Поэтому женщины часто отдают детей отцам. Во-первых, сложно выиграть суд. Во-вторых, пройдя круги ада и получив опеку, не выдохнешь — со всех сторон одни упреки. Мало кто хочет жить в постоянном стрессе. В-третьих, так проще скрывать предыдущий брак. Про развод умалчивают. В Корее нет паспортов со штампами, проверить трудно. А если детей нет или они с отцом — сохранить секрет легко. На работе тоже бывают проблемы. Например, уволят за несоответствие «моральному облику компании». На помощь семьи часто можно не надеяться.
- Красота в Корее — это про то, что охотнее примут на работу и будут с тобой дружить. Кожа лица должна сиять здоровьем, увлажненностью и свежестью. Для этого кореянки делают себе различные инъекции, процедуры по уходу. Также кожа должна быть белоснежной, а не смуглой. Многие кореянки делают себе двойное веко, заодно берут в дополнение к операции мешочки жирка под глазами. Нос аккуратный, небольшой, прямой. Ринопластика вообще здесь ходовая операция, как и спиливание челюстей, чтобы сделать лицо уже. В губы колют филлеры, но не делают «дирижабли», красивыми считаются в меру пухленькие губы. Чтобы быть красивой, многие уже с 12 лет начинают ухаживать за собой: масочки, тонеры, эмульсии, кремы.
- В Корее не принято носить глубокие декольте и полупрозрачные блузы, а если уж и наденут, то под них обязательно майку того же цвета. В качестве купальника кореянки носят закрытый костюм, как у аквалангистов. Моря в Корее открытые, а это значит, что долго находиться в воде холодно. Плюс кореянки берегут свою кожу от ультрафиолета. Экипировка у многих на пляже своеобразная. Ткань плотная, чтобы было тепло и чтобы защищала вас. У них 2 варианта костюма: водолазка + штаны или же верх с короткими рукавами + шорты. Я видела кореянок в бикини, но, если честно, о таких вряд ли будут думать хорошо.
- Тема жилья — одна из самых наболевших для корейцев. Чтобы взять ипотеку, вам понадобится банковская книжка со счетом, на котором лежат денежные средства желательно не менее 10 лет. Вы можете там откладывать хоть по $ 100. Но от срока зависит, захочет вам застройщик продать или нет. Однако вы не можете выбрать себе этаж или сторону, на которую будут выходить окна. Это лотерея. То есть даже если захотите взять ипотеку, то не сможете выбрать себе квартиру.
- Какие же они, корейские дома? Ну, во-первых, жизнь без ванны. Санузел, зеркало, шкафчики, умывальник и душ. Но! Опять попадалово: это не обычный душ — нет тут никакой душевой кабины. Сама комната — это душевая камера. И это реально удобно. Зашел в ванную, надел тапочки и моешься под душем. В кафельном полу просто дырочка под слив есть.
- Зайдя в корейское жилище, первое, что вы увидите, — необычный порог, чуть опущенный от уровня пола. Сделано это для того, чтобы можно было снять обувь и надеть домашние тапочки. Считается, что так пыль с улицы не попадет на пол в доме. Дальше, скорее всего, вы окажетесь на кухне или в гостиной, которые объединены, — это визуально расширяет пространство.
- Жизнь в Корее в каком-то смысле реально, можно сказать, на камеру. Потому как камеры здесь почти везде. Нет их разве что в туалете. Сами корейцы, зная, что повсюду камеры, редко совершают что-то противозаконное. Тем не менее, несмотря на кажущуюся безопасность, муж не отпускает меня одну ночью. А ночь в Корее начинается после того, как темнеет, даже если это 6 вечера.
- В семье принято собираться только на дни рождения родителей. Но и там нет праздника — поели, разошлись. Можно и без подарков. Для Кореи это норма. Или съездили мы на шашлыки. Больше не хочу. Я настроилась на душевные ночные разговоры в теплую ночь около мангала. Кончилось все моими слезами. Оказалось, для корейцев шашлыки — просто еда на природе. Быстро приготовили, съели, пора спать. Я вообще не поняла, зачем нужно было ехать так далеко.
- Слышали, какие короткие у корейцев отпуска? 5 дней летом. При этом часто их даже нельзя выбрать, фирма предоставляет пару вариантов с датами. Еще в некоторых компаниях могут давать по 1 отпускному дню в месяц. Если вы сейчас представили, что можно накопить 12 дней, приплюсовать к ним 5 летних, прибавить выходные и получить отпуск мечты — зря. Тратить их за один раз нельзя. Как так — другие работают, а ты отдыхаешь? Больничные идут в счет отпускных, отдельных нет. Поэтому работающий с температурой кореец — обычное дело.
- Здесь люди работают порой 14/7. Работа, дом, работа, дом, иногда друзья. В Корее очень много одиноких людей. Многие даже не успели найти себе вторую половинку, хотя уже скоро 40 лет. Порой от безысходности, чтобы не чувствовать себя одиноко, люди заводят себе собачек. И носятся с ними как с детьми. Есть колясочки для собак, домики, подгузники, и недавно появились слинги. Это порой бесит и сводит с ума.
- Корейцы запрещают себе быть счастливыми. Большинство корейцев никогда не спорит со старшими, даже если те не правы. Все просто: в Корее «так не принято». Поверьте, они не боятся кого-то обидеть отказом, а просто не умеют жить иначе. Раз так делают все, значит, и я буду... Поэтому корейцы часто на все соглашаются, а потом стрессуют, раздражаются и переживают. «Жить как все» для корейцев вполне нормально. Нарушить запрет, пойти против системы, даже если это не навредит окружающим, — страшно. А вдруг будет конфликт? А вдруг окружающие не поймут? Поэтому проще расстаться с любимой девушкой, ведь иначе придется ругаться с родителями.
- В то время как у нас ценится оригинальное мышление, в Корее человек не должен ничем выделяться. Мышление, привитое обществом и семьей, направлено на то, как надо думать, в то время как свое мнение человек оставляет при себе. Важно быть лучше и успешнее всех, а это вызывает большой стресс у молодежи. То, что о тебе подумают, на первом месте, и неважно, что сам человек чувствует.
Были ли вы в Южной Корее? Что вас более всего поразило в традициях этой страны?
Фото на превью lika_in_korea / Instagram
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