25 твитов о жизни в Японии глазами россиянки
Полтора года назад девушка по имени Рина нашла работу в Японии и переехала в Токио, а сейчас живет в деревенской глубинке. В своем твиттере она рассказывает о том, что вряд ли откроется туристам, особенно тем, кто не знает японский язык: о теплых мелочах в общении, неожиданных находках в магазинах, забавных языковых нюансах.
Мы в AdMe.ru влюбились в добрую, уютную, завораживающую Японию, какой видит ее Рина. Откройте ее и вы.
- Что обсуждают на собрании жители японской деревни:
1. На рисовом поле поселилось семейство огромных лягушек-быков, от их криков невозможно заснуть.
2. Кухня слишком маленькая — сложно готовить кимчи.
3. В округе завелся вор женских трусов. Как сушить белье?
- В повестке дня было приписано: «Как попросить лягушек быть потише? Нужны идеи». Видимо, будем искать переводчика с лягушачьего...
- У входа в компанию стоит табличка «Скажем „нет“ биотерроризму!». И нет, нас не призывают бороться с международными террористами: биотерроризм в Японии — приходить на работу без маски и чихать, не прикрыв рот, если у тебя ОРЗ, либо вообще являться на службу, если у тебя грипп.
- Кстати, мои коллеги не понимают жалоб на освящение ракет в России, так как все грузовики из нашей службы логистики были освящены буддийским монахом сразу после новогодних каникул.
- На работе open-plan office — а значит, каждый месяц местоположение стола каждого отдела меняется путем жеребьевки. Сегодня узнали, как технический отдел пытался сжульничать, чтобы сидеть рядом с вендинговым автоматом с персиковыми булочками. Там одни мужчины за 40 лет.
- Новости из моего отдела: иногда японские начальники имеют очень страшное (сосредоточенное) выражение лица и сотрудники стесняются или боятся к ним подойти, поэтому сегодня на их столах поставили зеркала, чтобы они видели свои выражения лиц и улыбались чаще.
- Забота по-японски: на моей работе на дверях кабинетов висят не только нумерация и опознавательные надписи, но и фото разных милых животных: енотов, лисичек, котиков. Так сотрудники с ментальной и умственной инвалидностью могут ориентироваться в корпусах. Их заранее инструктируют, какие животные за что отвечают (сотрудники с подобными особенностями обычно занимаются простой работой — например это садовники).
- Забыла вчера кофту с порванным карманом на станции, когда перекладывала вещи из рюкзака. Возвращаюсь — нет ее. «Украли, — думаю. — Да, и в Японии обычные недорогие вещи так просто крадут». Утром прихожу — лежит на скамейке с зашитым карманом и запиской: «Будьте внимательнее!»
- Собираю гениальные мотивации для поддержания чистоты в японских туалетах: угрожают тем, что «туалетный бог может наблюдать за тобой», «в грязном туалете даже не порыдаешь, когда хочется плакать», «нельзя холодно относиться к туалету, даже если его стульчак был холоден к тебе».
- О местном колорите и причинах задержки поездов:
— Токио: самоубийство, человек упал на железнодорожные пути из-за тяжелого гриппа, самоубийство.
— Саппоро: снежный буран, олень опять сидит на путях, из-за низкой температуры отмерз и упал светофор, медведь опять сидит на путях.
- В японском есть чудесный глагол 惚れ直す (хорэнаосу, «перевлюбиться») — когда любимый и привычный уже партнер вдруг показывает себя с новой, бесконечно милой или крутой стороны и вас как током бьет и переполняет чувство: «Черт, как же я его люблю!»
- Когда у нас говорят «раз плюнуть» в значении «легко сделать», в Японии говорят «печенек к чаю отведать» (お茶の子さいさい). «Да что мне этот диплом защитить — это же как печенек к чайку захомячить!»
- Русский: «Вот как вы скажете „будь начеку“?»
Английский: «Be on your guard».
Японский: «Помажь брови слюной (眉に唾を付けて)».
Языки: «Что?!»
Японский: «Помажь».
- Прошла точку невозврата белого человека в Азии: маленький мальчик в пригороде Чиба долго смотрел на меня, потом спрятался за спину папы и расплакался. Папа, кланяясь мне и извиняясь: «Все в порядке, эта сестренка просто глаза широко открыла! Не страшно, не страшно!»
- Жизнь русской в Японии — это когда финская девушка, у которой ты останавливаешься на ночь, на прощание заговорщически касается чем-то твоих коленей под столом с шепотом: «Я знаю, что ты этого хочешь». А это сверток, и в нем контрабандные замороженные ржаные горбушки.
- В джазовой кофейне со мной разговорился хозяин-дедуля:
— Из какой страны пожаловали?
— Угадаете?
— Восточная Европа? Россия?
— Но как вы поняли? — думаю, скажет про акцент или стиль.
— Ну вот ваши глаза зелены, как малахит с Урала, а волосы цвета свежеиспеченного черного хлеба!
Хотели бы вы побывать в Японии или даже пожить там?
Фото на превью ferdalangurin / Twitter