25 твитов о жизни в Японии глазами россиянки

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Полтора года назад девушка по имени Рина нашла работу в Японии и переехала в Токио, а сейчас живет в деревенской глубинке. В своем твиттере она рассказывает о том, что вряд ли откроется туристам, особенно тем, кто не знает японский язык: о теплых мелочах в общении, неожиданных находках в магазинах, забавных языковых нюансах.