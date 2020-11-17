Девушка 5 лет живет на Бали и без прикрас рассказывает о жизни на самом популярном острове в мире

Оля Солнечная ведет захватывающий блог , в котором рассказывает о жизни на Бали. Она поменяла стабильную работу финансиста на фриланс под пальмой и теперь делится историями о тонкостях балийской культуры и особенностях местного менталитета. Многие наблюдения автора по-новому открывают знаменитый остров и позволяют взглянуть на этот райский уголок с другой стороны.

Мы в AdMe.ru с удовольствием прочли посты Оли, а теперь спешим разделить с вами восторг и недоумение от фактов о Бали. И некоторые из них поставят в тупик даже опытных путешественников.

На Бали никогда не говорят «нет»

Привет, меня зовут Оля, и мне 33. Вот уже более 5 лет я живу на Бали и считаю это место второй родиной, ведь родина — там, где хорошо. Однажды я улетела в жаркие страны, чтобы залечить любовные раны. После 6 месяцев путешествий я очутилась на Бали, где всерьез увлеклась серфингом и встретила любовь.

Издалека кажется, что здесь, на острове, мы питаемся энергией солнца, живем под пальмой и ни о чем не думаем, кроме волн и океана. Но это не совсем так. Я расскажу вам о быте и культурных особенностях Бали, которые могут не на шутку удивить.