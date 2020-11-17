Девушка 5 лет живет на Бали и без прикрас рассказывает о жизни на самом популярном острове в мире
Оля Солнечная ведет захватывающий блог, в котором рассказывает о жизни на Бали. Она поменяла стабильную работу финансиста на фриланс под пальмой и теперь делится историями о тонкостях балийской культуры и особенностях местного менталитета. Многие наблюдения автора по-новому открывают знаменитый остров и позволяют взглянуть на этот райский уголок с другой стороны.
Мы в AdMe.ru с удовольствием прочли посты Оли, а теперь спешим разделить с вами восторг и недоумение от фактов о Бали. И некоторые из них поставят в тупик даже опытных путешественников.
На Бали никогда не говорят «нет»
Привет, меня зовут Оля, и мне 33. Вот уже более 5 лет я живу на Бали и считаю это место второй родиной, ведь родина — там, где хорошо. Однажды я улетела в жаркие страны, чтобы залечить любовные раны. После 6 месяцев путешествий я очутилась на Бали, где всерьез увлеклась серфингом и встретила любовь.
Издалека кажется, что здесь, на острове, мы питаемся энергией солнца, живем под пальмой и ни о чем не думаем, кроме волн и океана. Но это не совсем так. Я расскажу вам о быте и культурных особенностях Бали, которые могут не на шутку удивить.
- Балийцы готовы работать только на партнерских условиях и всегда требуют уважения к себе. Если относиться к ним свысока, прямо они не выскажут свое «фи», но терпеть такое отношение не станут и просто в очередной раз не придут на работу.
- Балийцы никогда не говорят «нет». Они скорее скажут: «Я не знаю». Или даже согласятся, но, когда придет время выполнять уговор, придумают отмазку. А на вопрос «Когда?» всегда отвечают: «Завтра».
- К домашним питомцам местные весьма холодны. Кошечек и собак никто не лелеет и не боготворит. К ним относятся так же, как к диким животным: чем собачка лучше змеи?
- Если вы не серфер, скорее всего, пляжи здесь вам не понравятся. Волны, рифы и большие отливы, во время которых плавать довольно трудно.
Муж может взять вторую жену. Но только при одном условии
- Если в семье рождается мальчик, это большая удача. А появление на свет девочки означает, что родителям нужно улучшить карму. Кстати, если у женщины рождаются только девочки, это дает мужу право завести вторую жену. Хотя официально многоженство на Бали запрещено.
- Балийские родители сильно балуют детей, ничего им не запрещают и не ругают. При этом каким-то чудом они не вырастают испорченными. Ни разу не видела, чтобы ребенок, например, закатил истерику в магазине, потому что ему что-то не купили.
- На Бали не празднуют детские дни рождения. Впрочем, как и взрослые. Пышные церемонии устраивают, только когда ребенку исполняется 1 год и по достижении им совершеннолетия.
- В подростковом возрасте детям проводят обряд спиливания клыков. Балийцы верят, что острые клыки — атрибут злых духов. Поэтому, чтобы подросток не перешел на темную сторону силы, их спиливают.
На Бали не принято сочувствовать и жалеть других
- Если человек заболел, его никто не станет жалеть. Считается, что всему виной плохая карма, которую нужно отработать. Балийцы, конечно, помогают больному, но особого внимания и сочувствия здесь не встретить. Поэтому местные стесняются говорить о том, что заболели. Более того, когда у балийца в принципе случается что-то плохое, он ищет причины в себе, а не во внешнем мире и других людях.⠀
- Когда на дороге происходит авария, никто не ищет виноватого, как это принято у нас. Все усилия будут направлены на то, чтобы помочь пострадавшим, если они есть. А если вы буле (иностранец), вы обязаны в первую очередь помочь местным.
- На Бали существует понятие «cправедливая цена». На вас смотрят и называют цену, а вы можете согласиться или поторговаться. Балийцы считают, что, если вы согласились, значит, готовы заплатить эту сумму. Если торгуетесь — нужно вам немного уступить. Но обычно цену скидывают совсем немного.
- Пока у вас кожа очень белого цвета, цены будут выше. Поэтому, если вы не местный, работайте над загаром — с ним вам будут продавать товары дешевле. Но не вздумайте на Бали обгореть и превратиться в красную креветку. Если это заметят местные, они тут же начнут еще больше завышать цены.
Балийки не хранят еду в холодильниках и носят на голове стройматериалы
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В традиционных балийских домах, которые стоят рядом с рисовыми полями, окна и двери обычно оставляют открытыми нараспашку. Это делается на случай, если в жилище заползет змея. Она сможет так же легко покинуть дом и не будет чувствовать себя в ловушке и нападать на хозяев.
- Во всех садах растут банановые пальмы, которые стратегически важны для каждой семьи на Бали. Фрукты используются в пищу, листья — как одноразовая посуда, стебли — как корм для животных.⠀
- Здесь готовят один раз на весь день и в семьях, и в варунгах (кафе для местных). Несмотря на то что холодильники уже давно есть почти в каждом доме, готовую еду местные там почему-то не хранят. Специи и сетка от мух спасают от всех невзгод.
- По нашим меркам, у них традиционный патриархат. Но в их понимании все обстоит немного по-другому. У балийцев в центре социума стоит семья, а не отдельный человек. На собраниях общины голосуют только женатые мужчины. Можно было бы подумать, что так права женщины ущемляются, но, по их мнению, он голосует как представитель семьи.
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Балийки с завидной грациозностью носят на голове корзины с фруктами, еду, тяжеленные чемоданы и ящики. Стройматериалы, к слову, они тоже нередко перетаскивают на голове.
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Стиралки в домах — редкость, а индонезийские прачечные — лотерея. Иногда возвращают поглаженные и забрызганные ароматизатором грязные вещи. Поэтому, если я нахожу хорошее место, никогда ему не изменяю. Но порой приходится переезжать в другой район, и тогда все по новой.
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На Бали был идеальный уровень соотношения природы и благ цивилизации. Но с каждым годом остров все больше становится похож на мегаполис. Пробки, бесконечные туристы, постоянно растущие цены, уничтожение природы, застройка пляжей — основные последствия популярности Бали.
На Бали я постройнела, приобрела постоянный загар и вечную улыбку. А еще начала относиться к жизни проще.
Бали — это либо твое место, либо нет. Все, кто живет на острове, влюблены в него. А те, кому трудно приспособиться, просто улетают в другие страны и города. Но лично я обожаю Индонезию с ее бесчисленными островами, потрясающими волнами и неповторимым колоритом. И считаю Бали второй родиной.
А у вас есть опыт проживания в другой стране? С какими необычными особенностями быта и менталитета вы сталкивались?