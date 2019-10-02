Я уже 7 лет живу в Норвегии и хочу рассказать о том, что меня до сих пор здесь изумляет

77 2 153 2k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Меня зовут Вероника, и я уже 7 лет живу в Норвегии. В эту северную страну мне «пришлось» переехать из Риги вслед за мужем. За годы, проведенные в Норвегии, многое изменилось в моей жизни. Так, у меня полностью поменялся гардероб: я отказалась от каблуков и платьев в пользу джинсов, свитеров и обуви на низком каблуке. Стала намного меньше работать, а Новый год для меня перестал быть большим праздником. Некоторые из этих изменений, обусловленных культурой другой страны, уже давно стали органичной частью жизни, а к другим не могу привыкнуть до сих пор.

Специально для AdMe.ru я поделюсь теми особенностями жизни в Норвегии, которые удивляют даже через много лет после переезда. И речь зачастую идет об удивлении со знаком «плюс». В конце статьи вас ждет бонус — информация о том, когда лучше ехать и не ехать в Норвегию.

Любовь норвежцев к природе

В Норвегии есть закон, который закрепляет право свободного доступа к дикой природе. Это означает, что можно свободно разбивать палатки вне кемпингов, гулять, кататься на лыжах, ездить на велосипеде, плавать где хотите. Норвежцы любят проводить время на природе, причем в любое время года. Для этого даже есть специальное слово — friluftsliv, что в переводе означает «жизнь на свежем воздухе». При этом отношение к природе крайне бережное: никто не мусорит, браконьеров нет. Кстати, о браконьерах: рыбалка в соленой воде (море и фьорды) покупки лицензии не требует. По законодательству Норвегии один человек имеет право на вывоз 15 кг рыбного филе, плюс 1 большой трофейной рыбы. Поэтому у европейцев появилось выгодное хобби — приезжать в Норвегию на авторефрижераторах, жить в палатках или самых дешевых домиках, рыбачить пару недель и, затарившись рыбой, уезжать обратно. А вот рыбалка в пресной воде (озерах, реках) требует покупки лицензии. Ее можно приобрести в почтовых отделениях или на сайте.

Отсутствие штор на окнах

Норвежцы любят повторять, что скрывать им нечего. Именно поэтому у них нет штор на окнах. Когда темнеет, то, прогуливаясь по улицам, можно невольно наблюдать за тем, что происходит в домах: вот в этом доме сели ужинать, в этом — смотрят телевизор, а в том — играют с детьми. Здесь горит камин, там на стене висят фотографии, а вон там стоит рояль.

Трава и деревья, которые растут на крышах

На мой взгляд, это выглядит очень симпатично и естественно для Норвегии. Оказывается, мода на травяные крыши у норвежцев появилась очень давно, еще в начале XIX века. Такое покрытие (торф) прежде всего использовали и используют, чтобы обеспечить дополнительное тепло в доме зимой и прохладу летом, плюс хорошую звукоизоляцию. Еще зеленая крыша выдерживает любой шторм. Если вы захотите соорудить такую крышу для своего дома или дачи, то помните, что сперва укладывается в несколько слоев сухая кора, которая пропитывается овечьим жиром, потом торф, солома, а в самом конце — мох. Такая крыша весит очень много, особенно после дождя. Травяное покрытие нужно все время увлажнять, поэтому такие крыши очень хороши для климата Норвегии, где выпадает очень много осадков.

В июле вся Норвегия уходит в отпуск

В Норвегии существует очень интересное явление — отпуск для всех. Это происходит в июле, и страну как будто выключают: 80 %, а то и все 90 % норвежцев берут отпуск одновременно. У многих даже в трудовых договорах прописано: из 5 недель отпуска 3 нужно брать в июле. Детские сады и школы в это время тоже закрыты. На улицах в Осло в июле пустота. Норвежцы уезжают в отпуск на юг Европы или на «дачи» — деревянные домики в норвежских горах. В это время закрыты почти все офисы, многие компании не работают, получить какую-то услугу крайне сложно. Несколько лет назад мы переезжали из одного города в другой. Переезд выпал на июль — время общего отпуска. Мы заранее заказали интернет в свой новый дом. Так вот, нам пришлось целых 3 недели жить без него, потому что все монтеры были в отпуске и никто не мог к нам прийти и провести кабель.

Складывается впечатление, что в Норвегии мало работают

Когда я приехала в Норвегию, то долго не могла понять, почему здесь так мало работают. Все детские сады закрываются после 16:30, но фактически всех детей забирают до 16:00. После 15:30 образуются большие автомобильные пробки. В это же время в магазинах не протолкнуться, так как все делают покупки после работы. А после 17:00 людей и машин становится значительно меньше, так как большинство норвежцев ужинает. Приведу несколько фактов и цифр: Официальный рабочий день в Норвегии длится 7,5 часа. Но в действительности большинство офисных работников работает по 6–7 часов в день .

. Практически все начинают рабочий день довольно рано — в 7 или 8 утра.

Обеденный перерыв обычно очень короткий — 30 минут (но кофе-паузы норвежцы себе позволяют делать каждый час). ⠀

В случае легкого недомогания не нужно идти к врачу, а можно просто взять 3 свободных дня, которые оплачивает работодатель, и подлечиться. Никакие справки и оправдательные документы не нужны. В течение года вы имеете право на 12 таких дней. Многие пользуются этим благом и удлиняют себе отпуск на 12 дней. Для норвежцев крайне важно иметь баланс в жизни: работать, уделять время семье, спорту и активному отдыху. И у них это прекрасно получается!

Дети спят на улице. В любую погоду

В норвежских детских садах дети днем спят в колясках на свежем воздухе — и в снег, и в дождь, и когда ветер, и яркое солнце, и в мороз до минус 10. Воспитатели после обеда укладывают малышей в коляски и везут на улицу спать. Некоторые детские сады имеют навесы для колясок, а другие — нет. Когда моя дочь начала ходить в садик в Норвегии, то я всеми силами сопротивлялась тому, чтобы она спала на улице в коляске, но потом я успокоилась и нашла много плюсов: Дети дышат свежим воздухом, риск заразиться уменьшается.

Дети спят лучше на свежем воздухе, а значит, сон здоровый и крепкий.

Иммунитет укрепляется.

Особенности норвежских школ

Дети получают знания в игре (особенно в младших классах). Например, на уроке математики ученики играют «в магазин» — с продуктами, игрушечными деньгами, кассами. А на уроке английского переодеваются в героев различных мультфильмов и разыгрывают сценки на английском языке. В школах довольно много учителей-мужчин. Если ребенок живет далеко от школы, то за ним приезжает автобус или такси, чтобы отвезти в школу, а потом забрать домой. «Далеко от школы» — это 2 км для первоклассников, 4 км — для детей со 2-го класса и выше. Мы живем в 7 км от школы, так что моя дочь сможет ездить на такси в школу еще много-много лет. Минимум раз в неделю (а у нас в школе — 2 раза в неделю) дети идут в поход — в горы или в лес. Поход длится как минимум несколько часов, а как максимум — целый день. Большой минус норвежских школ — это отсутствие горячей еды, да и вообще еды в школе. Каждый день родители вынуждены готовить ланчбоксы на целый день.

Традиция приготовления коробок с едой

Каждое утро в норвежской семье начинается с приготовления матпакке (matpakke), или, попросту говоря, коробок с едой. Родители готовят их детям в школу и в детский сад на целый день. Кроме того, взрослые готовят такие коробки себе на работу. В коробку кладут в основном бутерброды с различной начинкой — с коричневым и желтым сыром, паштетом, рыбной икрой, овощами. Кладут еще фрукты, маленькие овощи, иногда йогурт и макароны. Помимо школы, садика и работы можно спокойно открыть коробку в автобусе или поезде и перекусить. Так делают очень многие люди. Отправляясь в пеший поход, просто необходимо взять с собой такую коробочку. У норвежцев есть ритуал: покорив очередную гору, они садятся, открывают коробки с едой и едят, любуясь видом.

Странная еда

В Норвегии есть еда, которую можно, мягко говоря, назвать странной. Вот мой личный топ-5 самых «несъедобных» норвежских блюд: 1. «Старый сыр» (gamalost) — это традиционный норвежский сыр с плесенью, который может храниться без холодильника. Запашок от него распространяется на несколько километров, а стоит сыр очень дорого. Но есть немало его любителей. 2. Баранья голова (smalahove). Голову варят и подают с пюре из брюквы и картошки. 3. Кровяные блинчики (blodpannekaker). При приготовлении в тесто для блинов добавляют кровь оленя. Блины получаются коричневого цвета. 4. Тушеная капуста в молоке (kålstuing). Капусту тушат в молоке. Получается такой молочный супчик с капустой. 5. Лютефиск (lutefisk) — это вяленая рыба, которую вымачивают в щелочном растворе несколько дней. Рыба приобретает специфический острый запах.

Вкуснейшие норвежские вафли

Справедливости ради скажу, что в Норвегии много и очень вкусных продуктов. Таких, например, как коричневый сыр (brunost), по вкусу напоминающий вареное сгущенное молоко. Рыбные супы, которые готовятся на сливочной основе, с добавлением трески и лосося. А такой вкусной клубники, как в Норвегии, я не пробовала нигде на белом свете (в продаже она появляется в июле). К числу моих излюбленных норвежских блюд относятся и горячие вафли, которые подают с вышеупомянутым коричневым сыром, вареньем, сметаной. Для норвежцев такие вафли — это второй хлеб. Их готовят практически по любому поводу: на завтрак, обед, ужин, на десерт. Они продаются во всех кафе и ресторанах. Бывают сладкие и несладкие, из простой муки или муки грубого помола. Их можно приготовить и дома. Делюсь рецептом: Хорошо взбейте 2 яйца и 100 г сахара, добавьте 150 мл молока, 200 мл пахты или простокваши, 100 мл воды. Добавьте 350 г муки, 1 ч. л. ванильного сахара, 1/2 ч. л. кардамона, 1/2 ч. л. соды и 1 ч. л. разрыхлителя. Все хорошо перемешайте и дайте настояться 15 минут. Добавьте 125 г топленого масла и выпекайте вафли до золотистого цвета.

Жизнь пенсионеров

Никак не могу забыть одну встречу с немолодой норвежкой. Дело было этой зимой: мы с мужем катались на лыжах на одном из лыжных курортов Норвегии. Вдруг нас обогнала группа дам пенсионного возраста, человек 15. Все они были в прекрасной физической форме и отличном настроении. Одна дама попросила меня сфотографировать их группу. Она достала последний iPhone и рассказала, что их группа «девочек» приезжают сюда каждую неделю, чтобы провести время на свежем воздухе; самой младшей в группе 68 лет, а самой старшей — 85. Я с удовольствием сфотографировала их, женщина поблагодарила меня и сразу же загрузила фотографию в Snapchat. Пенсионеры в Норвегии кардинально отличаются от наших пенсионеров своим внешним видом, времяпровождением, интересами и даже здоровьем. Норвежские пенсионеры проживают достойную и качественную жизнь: Очень много путешествуют — раза 3–4 в год.

95 % норвежских пенсионеров имеют автомобиль и прекрасно им управляют.

Ведут активный образ жизни: катаются на лыжах, ходят в пешие походы, состоят в клубах по интересам.

Размер средней пенсии в Норвегии в 2019 году составил 20 тыс. норвежских крон в месяц (€ 2 тыс.).

Медицинское обслуживание

Визит к семейному врачу стоит около 250 крон (€ 25), он и направляет вас ко всем другим специалистам. Прием по направлению к специалисту стоит 300–400 крон (€ 30–40). Учитывая высокие зарплаты и пенсии в Норвегии, медицину можно назвать доступной. Здесь ходят к врачам планомерно, не ждут операций годами из-за очередей или нехватки денег. Когда ваши расходы на медицину в текущем году достигают 2 тыс. крон (€ 200), вы получаете карточку, которая будет покрывать все ваши последующие расходы, то есть все визиты к врачу, специалистам, многие лекарства вы получите абсолютно бесплатно. Из минусов: если вы или ваш ребенок заболели, то вы не можете вызвать врача на дом и вам необходимо даже с высокой температурой ехать к своему семейному врачу или на пункт неотложной помощи.⠀

Цены в Норвегии

За сдачу бутылок и банок на переработку можно выручить деньги. На мусорных баках есть специальные держатели, чтобы людям не нужно было искать их среди мусора.

Норвегия дорогая страна — это факт. Сходить в супермаркет, потратить € 200 и ничего толком не купить — обычное дело. Еще дороже обходятся услуги. Например, такси или поход в ресторан. Бензин стоит около € 2. Но средняя зарплата у норвежцев составляет € 4–7 тыс. в месяц. То есть для приезжих цены неподъемные, а для местных вполне нормальные. Но, несмотря на достаточно высокие зарплаты, норвежцы на многом экономят: На отоплении. Температура в квартире или доме зимой не превышает 17–18 градусов. Уходя на работу, многие выключают отопление. По дому ходят в шерстяном белье, чтобы не замерзнуть.

Воду в чайник наливают и кипятят только на нужное количество чашек.

Контролируют расход туалетной бумаги.

Составляют меню на неделю и закупают только те продукты, которые необходимы для приготовления запланированных блюд.

Закупают продукты в соседней Швеции, где дешевле. На чем может сэкономить турист: На еде. Если ваш бюджет ограничен, выбирайте в магазинах продукты и товары фирмы First Price: качество продуктов почти такое же, а цена в 2, а иногда и в 3 раза ниже.

На топливе. Старайтесь заправляться в воскресенье вечером, в понедельник утром или в четверг утром, потому что именно в это время наблюдаются самые низкие цены на бензин и дизель. А вот в понедельник вечером и в четверг вечером все с точностью наоборот: цены будут кусаться.

На походах в кафе. Во всех кафе и закусочных Норвегии действует один принцип: есть на месте на 10 % дороже, чем если брать с собой. С ограниченным бюджетом лучше остановиться в апартаментах или хостеле и готовить еду самим.

На практически любой таре от продуктов, включая бутылки и банки от напитков. В Норвегии достаточно высокие цены на всю тару и на ценниках в магазинах, как правило, указана стоимость отдельно от упаковки. При этом цена бутылки может порой превышать цену содержимого. В магазинах стоят аппараты по приему тары. Загрузив туда бутылки и банки, вы получите чек, на котором будет написана цена сданной тары. Предъявив его на кассе, вы можете уменьшить сумму к оплате за покупку на указанную сумму. Бутылки часто собирают малоимущие люди. На многих мусорных баках есть держатели (на фото), чтобы людям не приходилось искать бутылки в баке.

На возврате tax free. Его можно оформить на любые товары и практически везде от суммы покупки, эквивалентной € 50. Таким образом можно вернуть до 30 % потраченных денег.

Корзинки для одиноких людей в магазинах

В норвежских магазинах есть серые корзинки для покупок с наклейкой «Для одиноких людей». Идея заключается в том, что если вы одиноки и хотите познакомиться, то вам предлагают взять в магазине серую корзинку и ненавязчиво заявить о себе. Ведь ваш человек может ходить где-то рядом, закупаться в том же магазине, что и вы, быть одиноким, иметь желание познакомиться, но бояться это сделать. И такая корзинка может помочь. Во время моего недавнего похода в магазин несколько дам и мужчин ходили вот с такими корзинками.

Бонус: когда лучше ехать в Норвегию

Январь — прекрасный месяц, чтобы поехать на север (например в город Тромсё) и полюбоваться северным сиянием. Вероятность его увидеть довольно большая.

Февраль и март — лучшее время для лыж. Изумительная погода, искрящийся снег, много солнца, довольно долгий день.

Апрель — в начале месяца поезжайте на Лофотенские острова, чтобы полюбоваться красотой и побывать, пожалуй, на лучшей рыбалке в мире. Именно в это время сюда миллионами заходит треска.

Май — 17 мая Норвегия отмечает День Конституции. Приезжайте, и вы увидите тысячи норвежцев в национальных костюмах, красочные парады и много всего интересного.

Июнь — посетите разные города Норвегии (Берген, Ставангер, Тронхейм): у каждого из них свой шарм и своя атмосфера.

Июль — время отправляться в путешествие по фьордам. Незабываемые впечатления вам обеспечены.

Август — лучшее время для походов в горы и осмотра природных достопримечательностей (Язык Тролля, Прекестулен, Горошина).

Сентябрь — любуемся золотой осенью и катаемся на велосипедах.

Октябрь и ноябрь — единственные 2 месяца, когда я бы не советовала приезжать в Норвегию туристам. В это время в Норвегии очень плохая погода, серость, дожди, снега еще нет, а солнца совсем мало. Многие мои знакомые, которые приезжали сюда в ноябре, были разочарованы.

туристам. В это время в Норвегии очень плохая погода, серость, дожди, снега еще нет, а солнца совсем мало. Многие мои знакомые, которые приезжали сюда в ноябре, были разочарованы. Декабрь — открываем лыжный сезон и приезжаем в Берген, чтобы увидеть самый большой в мире город из имбирного печенья.