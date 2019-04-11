Девушка из Уфы рассказала, каково это — выйти замуж за гондольера и переехать в Венецию

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8 сентября 2012 года моя жизнь изменилась навсегда. Сидя за столиком в венецианском кафе, я познакомилась с гондольером по имени Анжело. Тогда я даже представить себе не могла, что это мимолетное знакомство приведет к таким глобальным переменам в моей жизни, а именно к свадьбе и переезду в Венецию.

Специально для AdMe.ru я расскажу, каково это — быть русской женой венецианского гондольера.

Меня зовут Ольга, и я родом из Уфы. Я всегда любила путешествовать, но никогда всерьез не задумывалась о переезде. Тем не менее судьба распорядилась иначе.

После знакомства с Анжело у нас начался роман на расстоянии: мы переписывались в соцсетях и созванивались по Skype. Но мой темпераментный мужчина решил, что долго так продолжаться не может и приехал ко мне в Уфу, где его ждала температура за окном минус 20 и знакомство со всей моей семьей. Закалка оказалась не слабая по всем показателям. Затем я летала к нему в Италию. И в одно из таких путешествий мне сделали предложение. Конечно же, я сказала «да», хотя, признаюсь, очень боялась грядущих изменений.

Я переехала в Венецию

По переезде возникло две проблемы. Первая — это финансовая зависимость от мужа: было сложно морально свыкнуться с тем, что теперь о тебе полностью заботится другой человек. Зато сейчас я с уверенностью развенчиваю мифы о скупости итальянских мужчин. Если итальянец вас любит, то кинет весь мир к вашим ногам.

На фото я и моя свекровь Грациэлла. Она готовит божественно вкусный тирамису и рисует прекрасные картины. Сейчас я уже спокойно могу с ней общаться на итальянском.

Второй преградой был языковой барьер. До переезда в Италию язык я не знала, так как с Анжело мы общались на английском и русском языках. Конечно, для полноценной жизни в Венеции этого мало, поэтому я начала учить итальянский. Мне понадобилось полгода для того, чтобы начать понимать все, что мне говорят, и еще через полгода я стала свободно общаться на итальянском.

Когда твой муж — гондольер

Не существует прописанного закона о том, что гондольеры обязаны уметь петь. Однако большинство из них обладает отличными вокальными данными. Вот как поет мой муж.

Мой муж работает гондольером. Сейчас эта профессия стала очень уважаемой среди венецианцев, поэтому и существует ряд требований. Например, чтобы стать гондольером, необходимо сдать специальный экзамен для получения соответствующего сертификата. Экзамен состоит из теории (история города) и практики (управление гондолой). После успешной сдачи теста можно приступать к работе с туристами и совершать стандартные поездки на гондоле.

Эту гондолу изготовили на заказ для коллеги моего супруга, и обошлась она ему в круглую сумму. Вся резьба по дереву выполнена вручную специально приглашенным мастером по индивидуальному проекту заказчика.

Гондольеру тяжело рассчитывать на стабильность заработка, так как тот зависит от многих факторов: погоды, места работы, наличия туристического сезона (с июня по август), выходных и праздничных дней, красоты гондолы и даже привлекательности самого гондольера.

Музыканты, закуски из свежих морепродуктов и лучшее просекко — так празднуется покупка новой гондолы в Венеции.

Также очень много расходов идет на содержание гондолы. В городе есть специальные мастерские гондол, где оказывается весь спектр услуг: чистка дна от водорослей, промасливание, покраска, долговременная сушка, полировка и так далее. Это отдельное ремесло, которому сотни лет.

Это Кьяра — одна из трех женщин-гондольеров в Венеции.

Принято считать, что гондольер — это исключительно мужчина. Но по факту не существует никаких половых ограничений. Сейчас в Венеции работают три женщины-гондольера: Джорджия, Кьяра и Александра. Их стойкости можно только позавидовать, ведь нужно быть эмоционально и физически сильной, чтобы соответствовать всем критериям этой трудовой деятельности.

Особенности венецианской жизни

Я и сеньора Леда, с которой мы познакомились в кафе.

Образ жизни местных людей весьма однообразен в силу изолированности каналов. У каждого горожанина есть «свой» бар и «свой» супермаркет, и с вероятностью 99 % вы сможете увидеть одного и того же венецианца, посещающего в одно и то же время суток эти заведения. У них все строго по расписанию и строго в «своих» местах. Это одна из причин, почему нынешняя молодежь все чаще выбирает жизнь на материке, а местное население постепенно уменьшается. Например, родственники со стороны моего супруга по несколько лет не выезжают из города и считают, что за чертами Венеции нет ничего интересного.

Пюре из филе трески, отваренной в молоке, и апероль шприц. Всем рекомендую!

У венецианцев не принято говорить тосты во время праздничных застолий. Помню, как мы пришли на день рождения дяди моего супруга. Сидим за большим столом с огромным количеством родственников, все едят, общаются, и ни одного поздравления! После десерта я тихо спрашиваю у Анжело: «А когда начнутся поздравления?» Он мне отвечает: «У нас нет такой традиции». Я взяла в руки бокал и на ломаном итальянском сказала поздравительную речь имениннику. Все присутствующие смотрели на меня как на что-то сверхъестественное. Зато виновнику торжества так понравилось, что он меня расцеловал и сказал, что женился бы на мне прямо сейчас, если бы не был уже женат.

Не дискотека, а закрытый ивент

Тип дискотек здесь совсем другой по сравнению с Россией. Венецианцы предпочитают закрытые вечеринки, которые частенько проходят в люксовых отелях или старинных дворцах, где вход строго по списку. Нам с Анжело очень нравилось ходить на дискотеку в отель Hilton, которую проводят в летний период на крыше у бассейна. Вид оттуда открывается потрясающий! Ну и, конечно же, на острове Лидо во время Венецианского кинофестиваля оживают многие клубные рестораны, где проводят вечеринки с голливудскими звездами. Сами понимаете, на них попасть нелегко, но, если у вас есть знакомый знакомого, у которого друг соседа знает организатора тусовки, — дело в шляпе.

У итальянцев свои традиции

Главным праздником, как и во многих европейских странах, считается Рождество. Вся семья собирается за одним большим столом, на котором есть даже оливье, хоть и называется он тут «русским салатом» и по вкусу далек от оригинала. Что же касается 1 января, то, в то время как русские в тепле и уюте смотрят «Один дома», венецианцы следуют своей древней традиции: самые закаленные мужчины и женщины с самого утра прыгают в море. Температура воды — приблизительно +5 градусов, но это мало кого останавливает. Весь фейсбук в этот день пестрит детальными фотоотчетами с места событий — ведь настоящие итальянцы молчать о своих подвигах не станут.

Любимые блюда настоящего венецианца

Балуем себя русскими вкусностями.

Мой муж признает лишь две кухни мира: итальянскую и русскую. Я часто готовлю борщ и салат оливье. Но настоящим фаворитом на нашем столе является жареная картошечка с курицей! (Как по мне, то это блюдо, которое объединяет все национальности). Что же касается итальянской кухни, то здесь обожают все, что связано с морепродуктами: ассорти из жареных морепродуктов (Fritto Misto); морской салат (Insalata di mare) — это ассорти из большого количества морепродуктов, отваренных, маринованных и запеченных в духовке; рыбный суп (Zuppa di pescе), в составе которого отваренные мидии, креветки, рыба и осьминожки.

Как истинная итальянская жена, я просто обязана была научиться готовить национальные блюда. Сейчас я с легкостью подаю на стол традиционный венецианский фасолевый суп (Pasta fagioli), ризотто с зеленым горошком (Risi e Bisi) и любимый всеми десерт тирамису.

Здесь стоит побывать каждому

Мне кажется, я никогда не перестану восхищаться этим городом. Как говорят венецианцы, «Венеция — это не рыба, Венеция — это луковица». Ты снимаешь слой за слоем, но дойти до конца так и не можешь, ведь переплетение истории и архитектуры города до того уникально, что целой жизни не хватит, чтобы познать этот остров полностью.

Бонус № 1: если ты венецианец, то...

...считаешь, что делать предложение девушке в гондоле — это слишком банально, и вообще сомневаешься в романтичности этого способа.

...пьешь Aperol Spritz до 3 раз в день и платишь за него в 2 раза меньше туристов.

...говоришь на своем венецианском диалекте с нарочитой гордостью и стараешься произносить все слова так, чтобы тебя не понял даже другой венецианец.

...следишь за карнавалом в своем городе по телевизору.

...в водном автобусе vaporetto делаешь замечание туристу, не снявшему рюкзак с плеч, даже если в автобусе вас только двое.

Бонус № 2

Когда уж очень понравилась Венеция.

А еще мы с мужем заметили определенную закономерность среди туристов. У каждой национальности есть свой любимый вопрос: Русские туристы: «Как устроена канализация в городе?»

Китайские туристы: «Почему гондола черная?»

Американские туристы: «Правда, что дома в Венеции дрейфуют на воде?»

Каждый турист: «Где можно поесть не по-туристически?» Гондольер ответит так: «У моей бабушки дома».