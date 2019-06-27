Девушка из Тюмени рассказала о том, как она жила в старинном буддийском монастыре
Пожалуй, многие из нас хоть раз задумывались о том, чтобы сбежать от мирской суеты, а Дания Гайсина из Тюмени однажды на это решилась. В 2014 году девушка уволилась с работы и уехала в буддийский монастырь в Таиланде. Своим опытом она поделилась в блоге.
Мы в AdMe.ru очень заинтересовались историей Дании и спешим поделиться интересными фактами о путешествии девушки с вами.
О поездке
- В конце 2014 года я уволилась с работы, собрала все сбережения и уехала из Тюмени в буддийский монастырь в Таиланде на две недели. Хотелось приключений, чего-то нового и вдохновляющего, в меру экстремального, при этом максимально недорогого.
- Wat Pa Tam Wua Forest Monastery — международный медитационный центр Випассаны. Считается, что это та самая медитация, которой 2 500 лет назад в Индии учил Гаутама Будда.
- Ездила я одна и ни разу не столкнулась с опасностью. Все-таки Таиланд в этом плане довольно спокоен. Север страны так же развит туристически, хоть там немного другой туризм — не пляжный.
- Самый большой расход — билеты в Таиланд и обратно. Дальше по расходам — передвижение на автобусах внутри страны (Бангкок — Чиангмай — Мае Хонг Сон и обратно).
- До монастыря можно доехать на автобусе — долго и спокойно. Можно на минивэне — быстро и страшно. Перед тем как сесть в автобус или минивэн, нужно попросить водителя остановиться у Tam Wua Forest Monastery. На полпути до Мае Хонг Сон водитель остановится и скинет ваш рюкзак с багажника на обочину. Значит, приехали.
О бытовой жизни монастыря
- Приехать в монастырь и остаться там на любой срок может каждый: предварительная регистрация отсутствует, а проживание и организованное питание бесплатно.
- Пожертвование для монастыря добровольное: никто не следит, оставил ли ты деньги и сколько. Однако сам монастырь и монахи существуют только благодаря пожертвованиям, поэтому большинство людей оставляет как минимум сумму, примерно соответствующую стоимости питания за тот период, что они живут в Tam Wua.
- Перед монастырем можно зайти в ближайшую деревню и закупиться необходимыми мелочами типа туалетной бумаги и прочих гигиенических средств. Магазинчик есть и рядом с монастырем, но он не всегда открыт.
- За алкоголь и курение выгонят сразу. За ночные походы по территории без веской причины - тоже.
-
На территории монастыря нужно носить свободную белую одежду. Можно приехать со своей, а можно получить на месте оставшуюся от других студентов, выстиранную. Нужно брать сразу два комплекта, потому что днем в монастыре жарко и одежду придется несколько раз стирать руками в тазике. Порошок не выдают - можно привезти свой или взять у других студентов.
- Студенты в монастыре живут в индивидуальных домиках (их называют кути) и в больших общих комнатах.
- Из мебели в комнате — общий стол, несколько скамеек. Спать придется на полу. Для сна выдают тонкий матрас, постельное белье, плед. Ночи зимой на севере Таиланда очень холодные — я спала на туристическом коврике, нескольких матрасах, в зимнем термобелье, в спальнике и под двумя пледами.
- В общей комнате, где я жила, на какой-то период завелись блохи. На людях они не живут, но кусаются больно. Подозреваю, что блохи перепрыгнули с местной собаки по имени Пуй на кого-то из людей, а те занесли их в комнату. Собаку несколько раз пытались намазать чем-то от блох, но она не давалась и очень скулила. Аббат расстроился, и попытки прекратились. Однако в целом в монастыре чисто и аккуратно.
- Кути сделаны просто и крепко, есть собственная ванная и туалет.
- Вода в кути только холодная, в то время как в общих комнатах установлен бойлер. Я умывалась по утрам и перед сном в своей ванной, а мыть голову и тело целиком ходила в общую душевую с теплой водой.
- Завтрак и обед — организованные приемы пищи в монастыре. На обед тарелки выдают огромные. Сначала думаешь: я столько не съем! А потом идешь за добавкой. После обеда в столовой доступны только горячая вода, чай, сахар, иногда какао и сухое молоко. Монахи считают, что послеобеденная еда медленно и плохо переваривается, мешает медитировать и поэтому нежелательна. Я честно почти неделю не ела после обеда. Но вместо обещанной легкости в теле и в разуме было навязчивое чувство голода и мысли о еде. Есть хотелось всегда, кроме первого часа после завтрака и обеда. Приходилось перекусывать печеньем и снеками, купленными в деревне или в магазине рядом с монастырем.
- Монастырь просыпается в 5:00. К 6:30 ученикам нужно прийти в общий зал на утреннее подношение риса монахам. По подобной же схеме ученики подают еду монахам в обед в 11:00.
О монахах и духовных практиках
- Никто не следит, сколько ты медитируешь и как. Считается, что если ты приехал, значит, тебе это надо и ты будешь делать все как полагается.
- В монастыре монахи оказались общительными, веселыми и добрыми. Те, кто взаимодействуют со студентами, еще и хорошо знают английский. Лекции монахи читают тоже на английском.
- Можно в буквальном смысле замолчать на все время пребывания в монастыре, чтобы не отвлекаться на суетность разговоров. Для этого выдают специальные бейджи с надписью «Silence».
- Медитации в монастыре проходят 3 раз в день примерно по 3 часа. Между ними — свободное время. С собой на медитации надо обязательно брать плед, потому что в залах сквозняки, а по утрам откровенно холодно.
- В монастыре практикуют три вида медитаций: сидячую, лежачую и ходячую. Первые две проходят в открытых залах. Каждой медитации предшествует небольшая лекция. Потом студенты садятся или ложатся в удобные позы. Ходячую медитацию практикуют перед сидячей утром и днем. Студенты выстраиваются в шеренгу, которую возглавляют монахи. Утром во время ходячей медитации мы делали круг по саду на территории монастыря, а днем уходили в дальние части под скалами. Первое время было совершенно невозможно даже пытаться медитировать: такая красота вокруг — только и делаешь, что головой вертишь. Хотя и потом медитировать во время ходьбы я не научилась, но все равно обожала ходячую медитацию и, следуя советами монахов, пыталась чувствовать прикосновение ступней к земле, ровно дышать и освобождать ум от мыслей.
- В скалах около монастыря есть оборудованные для медитаций пещерки: выложенные плиткой, с подушечками, фигурками Будды. В пещерах очень холодно и жутковато, я залезла в них ради любопытства, но оставаться медитировать бы там не стала.
- Студенты монастыря, медитировавшие по несколько часов несколько раз в день, смогли решить личные проблемы, избавиться от психологической травмы или психических последствий физической травмы.
- Если резюмировать все советы монахов, получится довольно простая рекомендация: «Не верь в Будду — верь в себя».
Мы благодарим Данию за подробный рассказ и хотим добавить, что польза медитации для организма человека доказана учеными. Жизнь практикующих медитацию людей становится более осознанной, спокойной, менее тревожной, их ум — дисциплинированным, а здоровье восстанавливается.
Хотели бы вы побывать в буддийском монастыре? Какой факт из подборки удивил вас больше всего?
Фото на превью wattamwua