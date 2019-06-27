Девушка из Тюмени рассказала о том, как она жила в старинном буддийском монастыре

На территории монастыря нужно носить свободную белую одежду. Можно приехать со своей, а можно получить на месте оставшуюся от других студентов, выстиранную. Нужно брать сразу два комплекта, потому что днем в монастыре жарко и одежду придется несколько раз стирать руками в тазике. Порошок не выдают - можно привезти свой или взять у других студентов.