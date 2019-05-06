Девушка из русской деревни переехала в джунгли Бразилии. И ей есть что рассказать о своей новой жизни
История любви Евгении Ригиной и Бразилии началась с сообщения в социальной сети — ее приглашали в школу капоэйры. До этого девушка ничего не знала об этом боевом искусстве, но решила попробовать. Вскоре капоэйра стала для россиянки настоящей отдушиной: в зале можно было позабыть о суровой зиме и ежедневной суете. Евгения настолько увлеклась новым хобби, что захотела узнать о культуре Бразилии еще больше и начала учить португальский язык. Попрактиковаться девушка решила с носителем и просто начала искать для этого бразильцев в скайпе. «Привет. Ты капоэйра?» — написала она с ошибками парню по имени Жоао Роша. Он ответил, а потом влюбился в россиянку, предложил ей переехать в Бразилию и стал ее мужем.
Мы в AdMe.ru не могли оторваться от блога Евгении и ее инстаграма, в которых она рассказывает о том, как складывается ее жизнь в другой стране. Предлагаем это виртуальное путешествие и вам.
Из русской деревни в джунгли Бразилии
- Я родилась в небольшом селе под Челябинском и когда-то представить себе не могла, что буду сидеть посреди джунглей в Бразилии и вести дневник о самых невероятных вещах, которые стали абсолютно привычными и естественными после 8 лет жизни в этой удивительной стране.
- Наш дом находится в 7 км от ближайшего города, в самом дремучем лесу. Здесь не ходят автобусы, да и люди тоже не ходят, зато можно встретиться лицом к лицу с гремучей змеей или огромным ядовитым пауком. Но пишу я не только о страшном (хотя и об этом стараюсь с юмором), но стараюсь видеть красоту и радость в деталях вокруг. В этом мне помогают мои дети (3 девочки — Софья, Валентина и Екатерина), а также любимый и немножко сумасшедший (прямо как я) муж-бразилец по имени Жу.
- Недалеко от нашего дома есть большая фазенда посреди джунглей. Собственно, с этого места и начался наш переезд в джунгли из Сан-Паулу. Мы туда однажды приехали отдохнуть и полечиться, подружились с хозяевами и влюбились в местность.
Первое впечатление от Бразилии
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Пока я летала в Бразилию в качестве туриста, эта страна мне казалась истинным раем. Чудесные люди, природа, сама атмосфера — все вызывало во мне восхищение и желание остаться в этой стране навсегда. Когда же я приехала сюда жить, мне пришлось столкнуться с реальностью.
Не скажу, что я тут же разочаровалась в Бразилии, это неправда. Но периодически к моему восхищению стало примешиваться чувство раздражения: «Вот негодяи, такую страну испортили!»
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С бразильцами непросто. Они другие. Они всегда везде опаздывают, они обещают и не делают, они не признают себя виноватыми, они умеют довести тебя до белого каления своей белозубой улыбкой и непробиваемой вежливостью, когда ты уже закипаешь и готов чисто по-русски крыть их матом, они 25-й раз повторяют тебе одно и то же, не слушая никаких возражений.
О жизни
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Однажды, когда мы еще жили в Сан-Паулу, мне понадобилось постричь челку. Своего проверенного парикмахера у меня еще не было, поэтому зашла наугад в первую встречную парикмахерскую в нашем районе. Начинается просто комедия. Я бы очень посмеялась, если бы речь шла не обо мне, а о ком-то другом. За меня взялась девушка, которая, как мне показалось, НИКОГДА раньше ничего и никого не стригла. Она бесконечно долго кромсала мне волосы, бегая вокруг меня и подравнивая с разных сторон. Я попросила обрезать мне 1 см. Она сняла вкривь и вкось полсантиметра, и, так как волосы мне продолжали лезть в глаза, я попросила еще чуть-чуть убрать. Девушка обрадовалась и смело обрубила мне 2 см сразу. Косо. После еще минут 10 ровняла мне челку ножницами. Когда она закончила, челка едва доставала мне до середины лба.
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Бразильянки делают маникюр своеобразно. Я делала у 3 разных мастеров, и результат один хуже другого. Теперь про педикюр. Я делала в 2 разных местах — салонах, которые специализируются на лечении ног. То есть там у них «полумедицинская» направленность, лечат грибки и инфекции, продают всякие ортопедические прибамбасы, делают массаж и педикюр. Ожидалось, что уж там-то точно сделают как надо. Полюбуйтесь на мои ноги.
- Как вы думаете, зачем в бразильских домах под дверь кладут длинные набитые песком «сосиски»? Нет, не от сквозняка. Бразильцы любят, чтобы дома сквозило отовсюду. А чтобы всякие монстры не заползали в дом с улицы и балконов. Гигантские тараканы и ядовитые пауки. Сколько раз я забывала положить «сосиску» под дверь и обнаруживала в доме мерзкий сюрприз.
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В ванной у моих ног что-то пробежало. Включаю свет, а там опять эта тварь! Для тех, кто не понял, я про огромного тропического таракана. Я сама с ними никогда не связываюсь, всегда зову мужа. Пошла будить. Потыкала его в плечо, он на меня уставился бешеными глазами (это он всегда так просыпается), а я говорю: «У нас в ванной монстр». Муж сразу все понял и пошел в ванную. Посмотрел на этого гада и полез в шкаф за тапкой. Кинулся в ванную — послышались шлепки и топот (мне почему-то стало смешно, и я сидела хихикала на кровати, слушая, как они там носятся по ванной на пару). Муж вернулся гордый с победой и сказал: «Ну ты меня зови, если что». Я ответила: «Он ведь мог меня сожрать, правда?» Муж на полном серьезе: «Правда». И лег спать.
О еде
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Что едят бразильцы на завтрак? Хлеб. Много-много хлеба каждый день всю свою жизнь.
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Белый рис вы найдете на столе любого бразильца на обед и ужин. Продается он в мешках по 5 кг, на семью хватает дней на 10, потому что, без преувеличений, рис едят каждый божий день. Зато не надо загоняться, что приготовить на гарнир. Второй по популярности продукт в Бразилии — фасоль.
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В магазинах нет моей любимой сметаны, гречки, творога и черного хлеба.
О беременности и детях
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Партнерские роды обязательны по умолчанию. Муж не рассматривал варианта, что я могу рожать одна, без него. Оказалось, что здесь вообще не стоит вопрос, партнерские роды или нет. Есть партнер (то бишь муж) — значит рожать только с ним.
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Когда мы выбрали госпиталь для родов, нам поступил такой вопрос: «Вас в процессе ФОТОГРАФИРОВАТЬ или СНИМАТЬ на видео?» Да, по желанию эту услугу включают. Вопрос только в том, хотите ли вы, чтобы снимали прямо ТО САМОЕ или только малыша и мамочку выше пояса (и счастливого отца, конечно, если он не в обмороке).
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Самое непонятное для меня — это посещение роддома всеми желающими на следующий день после рождения малыша. Это для меня стало жутким стрессом и полной неожиданностью, потому что я просто увидела, что муж написал в статусе на фейсбуке: «Мы в таком-то госпитале, родилась моя дочь, приходите в гости». Персонал относится к подобным столпотворениям с пониманием. Единственное правило, которое медсестры нам не раз повторяли: «Пожалуйста, не открывайте балкон и не жарьте там шашлыки. Шампанское открывайте, пожалуйста, в коридоре. Малыши пугаются громкого шума».
- В начальной школе один учебник. Он представляет из себя пособие, содержащее комплекс из всех предметов, связанных в единую информационную систему, которая не просто даст ребенку представление о мире в самых его разных проявлениях, но и покажет его место в этом мире, как ОН сам, ребенок, с этими знаниями связан, а также как эти предметы связаны между собой.
- Бразильские ученики младших классов не носят рюкзаки на спине, они их катают на колесиках.
- Бразильцы (многие) не считают нужным укладывать ребенка спать по графику. Где упал, там и уснул. Днем — под столом, ночью (хоть в полночь, хоть под утро) — перед телевизором со взрослыми.
- Отношение к питанию такое же, как ко сну. Минимум ограничений. Важно, чтобы ребенку было вкусно. Польза — дело десятое. В садиках и школах, как правило, не действуют никакие правила, особенно если ланч дети приносят из дома. Кока-колу вместо воды, конфеты, чипсы, печенье с начинкой — дети несут все, что педиатры есть не рекомендуют.
- Складывается впечатление, что детям здесь все можно. На самом деле бразильцы очень лояльно относятся к физическим запретам — сон, питание, горшок и прочее — все будет так, как удобно ребенку и родителям, без напряга. Но зато семьи и общество большое внимание уделяют развитию эмпатии и дружелюбия в детях. Играть вместе, все вокруг друзья, не ссориться, делиться, учиться помогать друг другу, быть вежливым и приветливым — вот то, что в приоритете в воспитании. И такой подход мне кажется вполне здравым. Бразилия — страна экстравертов, и все идет из детства.
Какой факт о Бразилии удивил вас больше всего? Поделитесь с нами в комментариях.