Девушка из русской деревни переехала в джунгли Бразилии. И ей есть что рассказать о своей новой жизни

Пока я летала в Бразилию в качестве туриста, эта страна мне казалась истинным раем. Чудесные люди, природа, сама атмосфера — все вызывало во мне восхищение и желание остаться в этой стране навсегда. Когда же я приехала сюда жить, мне пришлось столкнуться с реальностью.

Не скажу, что я тут же разочаровалась в Бразилии, это неправда. Но периодически к моему восхищению стало примешиваться чувство раздражения: «Вот негодяи, такую страну испортили!»