Девушка из России переехала в Южную Корею и рассказала о вещах, которые могут свести с ума любого иностранца

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Переводчица из России AdaKwon вышла замуж за местного жителя и переехала в Южную Корею. Девушка преподает детям английский язык и делится в сети своими наблюдениями о жизни в стране. Многие обычаи и привычки корейцев кажутся нам странными. Здесь мужчины используют наклейки на соски и бреют ноги, молодежь не знает, кто такой Гарри Поттер, а на свадьбе принято вскрывать конверты и тут же записывать, кто сколько подарил.

Мы в AdMe.ru удивляемся тому, насколько различается быт в разных странах, и приводим самое любопытное из южнокорейских зарисовок.

1. Вебтуны

В Южной Корее очень популярны вебтуны — интернет-комиксы. Их читают и дети, и молодежь, и люди старшего возраста. Новые главы одного эпизода выходят, как правило, раз в неделю. На станциях метро иногда можно увидеть творения вебтун-художников.

2. Наклейки на соски для мужчин

Южнокорейские мужчины трепетно относятся к своему внешнему виду. В магазинах можно найти наклейки на соски для мужчин, которые используют, чтобы соски не просвечивали сквозь светлую или тонкую рубашку.

3. Учеба в приоритете

На фото — расписание занятий для подростков 16–19 лет. Как видите, учиться тут принято с утра и до позднего вечера. Школьные библиотеки работают до 1:00, и старшеклассники часто задерживаются там допоздна. Неудивительно, что на уроках ребята зачастую засыпают и просят учителя позволить им выйти из класса, чтобы умыть лицо и взбодриться.

4. Оторванность от остального мира

Южнокорейская молодежь мало что знает о других странах и их культуре. Имена известнейших американских поп-звезд и легендарных музыкантов не говорят им ровным счетом ничего. Не слышали они ни о «Титанике», ни о Гарри Поттере. Они интересуются только своей культурой. Например, по артистам жанра K-pop (корейская поп-музыка) сходит с ума вся молодежь, а дети мечтают стать звездами в этой сфере, когда вырастут.

5. Тематические вагоны метро

В этой стране можно встретить тематические вагоны метро, например вагон, посвященный персонажу мультфильма. Станции в нем объявляются мультяшным голосом.

6. Парная одежда

Влюбленные здесь обожают носить парную или похожую одежду. Так что не удивляйтесь, если увидите на улице молодых людей в подобных вещах.

7. Мужские бритвенные станки для ног

В Южной Корее мода требует от мужчин избавляться от растительности на ногах. Для этого продаются специальные станки. Как утверждает их реклама, корейским женщинам по душе гладкие мужские ноги.

8. Отсутствие урн на улицах

В Южной Корее отходы тщательно сортируются. А вот обычных урн на улицах не встретишь.

9. Мандаринки-валентинки

Вместо открыток-валентинок, к которым мы привыкли, в Южной Корее используют мандаринки: можно украсить мандарин забавной рожицей и подарить его тому, кто нравится. Для этого в комплекте с цитрусовыми продаются веселые наклейки.

10. Никаких подарков учителям

Подарки учителям здесь считаются взяткой, поэтому родители, когда хотят отблагодарить учителя, приносят ему... стаканчик кофе. А дети обычно дарят сладости. Корейцы используют английское слово «fighting» (пожелание боевого настроя), когда желают успехов и моральных сил.

11. Свадьба — это бизнес

Чтобы позвать гостей на корейскую свадьбу, мало просто вручить приглашение. Нужно сводить каждого в ресторан, напоить, накормить и только тогда пригласить на церемонию. Зовут на торжество всех, кого знают. Как и у нас, на свадьбу принято дарить конверты с деньгами. Но делается это иначе. Гость заходит в свадебный зал и подходит к столу для дарения. Специально обученные люди берут конверт, вскрывают его и пересчитывают вложенные в него купюры, после чего записывают имя гостя и количество подаренных денег. Такая вот бухгалтерия.

12. Популярность президента

Нынешний президент Мун Чжэ Ин невероятно популярен в стране. Молниеносно раскупаются галстуки «как у президента», а в магазинах легко можно встретить раскраски с главой страны для самых маленьких патриотов.

13. Зубные щетки с выдавленной на них пастой

В корейских магазинах есть множество товаров «для ленивых», например зубные щетки с уже выдавленной на них зубной пастой или нарезанные кубиками замороженные овощи.

Это наблюдения одной из жительниц Южной Кореи. Конечно, любая страна многогранна, и ее облик может меняться в зависимости от региона, отношения наблюдателя и многих других факторов. Возможно, кто-то из посещавших Южную Корею заметил другие ее особенности. Наверняка в каждой стране есть свои обычаи и бытовые мелочи, которые удивляют иностранцев. А какие «странности» наблюдали вы, будучи за границей? Поделитесь этой любопытной информацией в комментариях!