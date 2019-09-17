Девушка из Азербайджана рассказала о порядках в Закавказье. Многие европейцы не поймут, как так можно жить

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У психолога и нумеролога Сабины Рахматуллиной азербайджанские корни. Недавно девушка решила поделиться фактами о своей родине. Некоторые замечания о менталитете этого народа просто поражают.

Мы в AdMe.ru с интересом прочитали тред Сабины и решили показать его вам.

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С какими стереотипами об азербайджанцах вы сталкивались? Этой девушке удалось развеять некоторые из них?

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