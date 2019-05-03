Циркачка, которая живет в доме на колесах, рассказала о своей работе и особенностях кочевой жизни

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«Крыша на месте, зато едет дом», — так шутит о себе Лиза Ортман, которая вместе с мужем, младшим сыном и кошкой путешествует по России в домике на колесах. Всей семьей они работают в цирке, и за 6 лет объездили десятки городов. Лиза — ассистент в номере «Иллюзионные шутки» (именно она смело ложится в ящик фокусника) и генератор творческих идей для номеров мужа. Также она репетирует номер в воздушном кольце, ведет популярный блог в инстаграме и пишет тексты на заказ. Цирковые переезжают на новое место караваном, и семья Лизы обычно едет в своем домике со всеми — редко, когда отдельно. Раньше Лиза с мужем и детьми жили, как и все артисты, в цирковых вагончиках, гостиницах или на съемной квартире, поэтому сейчас они рады иметь «свой, родной и уютный, угол — хоть и передвижной».

Мы в AdMe.ru любим необычные истории, поэтому выяснили у Лизы, каково это — работать в цирке и жить в семейном гнездышке, которое никогда не стоит на месте.

— Лиза, вы родились в Туве и до встречи с мужем Демиром (Тимом) работали в журналистике. А потом встретили его и отдали свое сердце ему и цирку. Теперь у вас двое сыновей, кошка Нежа и полное отсутствие причин для скуки. Не страшно было решаться на такие перемены?

— Я всегда шучу, что попала в цирк через постель. Или что перешагнула через барьер, и потому осталась в цирке навсегда: против древних цирковых примет не попрешь. Не могу сказать, что решение далось очень легко. Да, я очень мечтала путешествовать, мечтала о приключениях. Но собрать все свои вещи в маленький чемодан и уехать далеко без обратных билетов не так просто. Но мой дух свободы все равно взял верх над страхом.

— Вы помните ваше первое представление в статусе артистки? Волновались?

— Артисткой цирка я не могу и не имею права себя называть. Я лишь ассистент в некоторых номерах. Но делаю это скорее для себя, чем с определенной целью — выйти в манеж, блистать и так далее. Например, я репетирую номер в воздушном кольце, и еще я та самая красотка из ящика, в которую втыкают огромные трубы и широкий нож, а потом крутят ящик и сверху поджигают. За что я могу волноваться? Чтобы нож не задел ногу, чтобы не помешать фокусу своим телом, чтобы волосы не запутались в реквизите и я не вышла из ящика лысой красоткой.

— Как пришла идея создать семейное гнездышко, которое никогда не будет стоять на месте?

— Буквально в первые месяцы наших отношений Тим начал рассказывать мне о караванинге. Брызгая слюнями во все стороны и с горящими глазами. Я поначалу скептически отнеслась к этому: фургончик какой-то, маленький и тесный, — да ну! Но потом, хапнув горя в цирковых гостиницах и съемных квартирах, я осознала, что свое жилье, хоть и на колесах, — это счастье! Свой туалет, постель, окна, кухня, душ, тепло и всегда комфортно!

— За 6 лет путешествий по городам России в домике на колесах, наверное, были разные случаи реакции на него местных жителей. Вам, наверное, часто стучат в окна? А были ли какие-то серьезные инциденты?

— Дом на колесах неизменно привлекает к себе внимание простых обывателей. Их не так много, в России — тем более. Часто выхожу из дома в пижаме и нерасчесанная, а мой дом «участвует» в фешен-фотосессии: девчонки в платьях, шляпах, фотограф. Иногда забулдыги всякие под утро стучат в окна, и я готова их за это покусать вместо овчарки! Серьезных инцидентов не было. Если не считать то, как мы однажды встали в 50 см от железнодорожных путей — думали, они заброшенные. И в 3 часа утра проснулись от жутких «ту-ту» и проезжающего состава.

— Чем же все закончилось?

— Нам прямо ночью пришлось переставлять наши дома на колесах — трейлеры, фургоны. Дальше от железнодорожных путей.

— Что для вас самое приятное в вашей работе?

— Моя основная работа на данный момент — это мой блог в инстаграме, в котором я пишу о нашей жизни в доме на колесах и цирковом закулисье. Самое приятное — это слова благодарности от подписчиков. За настроение, за то, что поменяла их отношение к цирку, за возможность заглянуть за кулисы и за юмор. Вообще мне приходит столько теплых слов ежедневно, что это моя лучшая награда!

— Поделитесь с нами каким-нибудь смешным случаем, произошедшим во время работы в цирке.

— Мой опыт еще очень маленький, и багажа курьезов я еще не накопила. Но вот на днях я собиралась выйти на манеж и пролезала между пьедесталом Тима и колесом обезьян и порвала колготки. Огромная дыра на ноге размером с кулак. Показываю ведущему: мол, что делать? Он: да нормально! Но это же ужас — на меня будет смотреть человек 500! В итоге за секунды до выхода я сняла колготки, надела туфли и вышла так, с голыми ногами. Есть не мои случаи, но из нашего цирка: например, когда в номере «Иллюзия» во время фокуса с пиджаком нашей артистке попался зритель из зала... англичанин. Как объяснять? Что делать? Надо выкручиваться. Объясняла на пальцах.

Еще в цирке очень много неформальных традиций и примет, самая яркая из них — «Зеленка». Устраивается она на заключительном представлении. Состоит в том, что одни артисты устраивают другим разной степени тяжести подвохи! Из самых безобидных — подмена фонограммы в номере, неожиданный выход не очень-то блестящей подтанцовки, прилепленный длинный кусок туалетной бумаги к ботинку ведущего. Йогу часто выносили плюшевую змею вместо настоящей и пластиковые бутылки вместо стеклянных — давай, разбивай. Моему мужу вместо настоящего обруча выносили мульку из шариков-колбасок, вместо катушки — огнетушитель и так далее. А клоунам в репризе часто подменяли воду в бутылке на водку.

— Какие города особенно впечатлили?

— В каждом городе я исследую все достопримечательности и природу. И не могу выделить какой-то один. Везде есть свои прелести!

— Какой у вас любимый досуг в домике?

— Я люблю читать (я книжный маньяк вообще-то), кататься на велосипеде, сидеть рядом с караваном и пить чай. Люблю готовить что-то необычное и показывать в «сториз» подписчикам. Мы все делаем это вместе с моей аудиторией. Мне иногда кажется, что они все живут с нами. Особенно когда встречаю их на улице, а меня спрашивают: «Ой, а Тим вернулся из Ростова?», «А Нежа кашлять перестала?», «Ну как те котлеты, правда вкусные?»

— А как обстоят дела в кочевой жизни с женскими «штучками» вроде маникюра, стрижки и прочего?

— Ой, это больной вопрос. Я каждый раз иду в салон красоты на свой страх и риск. Чего только не было: и зеленые волосы, и сожженные, и ужасный маникюр. С ногтями я нашла выход — купила компактный набор для нанесения гель-лака. Сама окрашиваю брови. Все остальное — хожу к мастерам, тыча пальцем в небо!

— Бывает ли у вас время для себя?

— Бывает, конечно. Но любой фриланс — это огромная работа над собой, самодисциплина. Я специально вношу в списки дел не только то, над чем надо поработать, но и время для себя обязательно.

— Думаю, вам часто задают этот вопрос, но не возникает ли желания на какое-то время осесть?

— Один из самых частых вопросов, это правда. Пока такого желания нет: цирковая карьера Тима в самом расцвете, ему еще работать и работать. Но когда-нибудь мы осядем. Частично. То есть путешествовать все равно будем. Я просто не смогу сидеть на одном месте! Последний раз это было, когда я училась вождению, — 4 месяца я жила в родном городе. Я чуть с ума не сошла! Мне хотелось ехать, ехать, ехать!

— Ваш старший сын сейчас живет у родных, чтобы не отрываться от школы. Младший же путешествует с вами. Не думали ли вы обучать малыша на дому, когда он подрастет? Многие мамы сейчас выступают за домашнее обучение.

— Мне всегда казалось, что домашнее обучение — это когда вся ответственность лежит на плечах родителей. Но не так давно я пообщалась с мамой, чьи дети обучаются онлайн. Она сказала, что не все так страшно и больше зависит от ребенка: если он самостоятельный — для него это идеальная форма обучения. Но никаких решений мы еще не принимали — есть время подумать. Даня, старший сын, менял школы до 7-го класса. Сейчас учится стационарно.

— Кошка у вас появилась после того, как она залезла к тиграм и те ее ранили, а вы с мужем решили спасти животное. Так она и осталась у вас. А как самой кошке кочевая жизнь? Не пыталась ли она убежать?

— Это случилось в солнечном Дагестане. Тим работал в другом цирке, там был аттракцион с кошачьими — тигры, львы. И вот Нежа, видимо, подошла к какому-то вольеру слишком близко. Ее цапнули когтем хорошенько. Мы ее лечили и так и забрали с собой. Убежать она пыталась миллион раз, потому что она была бродячая и взрослая, уже себе на уме. Поэтому гуляет она у нас на поводочке. К переездам привыкла. Заходит в переноску и ложится спать в дорогу.

— Есть ли у вашей семьи близкие друзья за пределами цирка?

— Да, конечно! И у меня, и у Тима. У Тима, конечно, их намного меньше, потому что он родился в цирковых опилках и с малых лет на гастролях. А у меня остались друзья со школы и коллеги.

— Бывает ли у вас отпуск? Если да, то как его проводите? Ездите ли вы в другие страны или во время отпуска вам комфортнее отдохнуть без поездок?

— Отпуск у цирковых называется «простой». Длится он месяц, с середины января по середину февраля. Если есть возможность, мы обязательно куда-то едем. Или домой, в Туву, или летим в жаркие страны. Последний отпуск просидели дома, в караване, и в цирке.

— Каковы ваши главные принципы в жизни?

— Вообще слишком принципиальных людей я даже побаиваюсь. Я человек мягкий, лояльный ко всему и гибкий. Стараюсь не грести всех людей и ситуации под одну гребенку: сначала разбираюсь досконально и только тогда принимаю решение.

Интересные факты о цирковой жизни

Нам показалась необычной жизнь Лизы Ортман. Мы долго листали ее блог и нашли там несколько интересных фактов о цирке: У цирковых есть свои суеверия. К примеру, нельзя сидеть спиной к манежу или проходить через центр манежа, не сделав кульбит или не выполнив другое упражнение: считается, что это признак неуважения к нему. Помимо этого, не принято говорить «последнее представление», а также трогать чужой реквизит, переходить дорогу готовящихся к представлению артистов (иначе они плохо выступят), класть афиши на стол, стул, кровать и грызть семечки (не будет зрителей).

Цирковые артисты не обсуждают свои травмы или падения. В случае получения травмы во время представления они всегда стараются закончить номер.

Цирковые обычно привлекают своих детей к участию в представлениях. Есть такое выражение — «родиться в цирковых опилках» (то есть в семье артистов цирка).

Зрители, которых приглашают на манеж во время номера, — случайные люди, а не подсадные.

Мы благодарим Лизу Ортман за интервью, желаем ей новых творческих идей и продолжать заряжать всех своим позитивом и обаянием.

А у вас на примете есть необычный человек, интервью с которым вы бы с удовольствием прочитали?