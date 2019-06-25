Что стало с Чернобылем, который не пригоден для жизни еще 20 тысяч лет (Спойлер: туда вернулись люди)

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С момента катастрофы на Чернобыльской АЭС прошло более 33 лет, но ее история не забыта. Благодаря сериалу HBO, ставшему самым рейтинговым шоу в истории, люди по всей планете проявляют небывалый интерес к этой теме. Мало кто пытался узнать, что происходило в Зоне отчуждения все эти годы. Сегодня туда уже хлынул поток туристов.

Мы в AdMe.ru подсмотрели сквозь ветви Рыжего леса, что происходит в Чернобыле через три десятилетия после трагедии. Кажется, природа вернула себе владения, отобранные когда-то человеком, а пустая Припять стала полотном для уличного искусства.

1. Люди, которые живут в Чернобыле

Трудно поверить, но в 30-километровой зоне отчуждения Чернобыльской АЭС отваживаются жить люди, хотя это запрещено законом. В 1986 году власти эвакуировали 188 населенных пунктов — 116 тысяч жителей. Сегодня население Зоны составляет несколько сотен человек. Большинство обитателей здешних поселков — бабушки и дедушки, которые после катастрофы отказались покинуть свои дома. Но встречаются среди жителей молодые люди и даже дети. Жилье здесь стоит очень дешево, а такого уединения на лоне природы, пожалуй, не встретишь нигде.

Радиация чернобыльцев не пугает. Ученые же говорят о том, что в воздухе опасности нет, но почва и вода в некоторых местах все еще отравлены. В результате уровень радиоактивного цезия-137 в молоке здешних коров в пять раз больше нормы. Жители отваживаются собирать грибы в запретном лесу. Насколько это опасно, ученые еще выясняют, однако уже известно, что в непосредственной близости к реактору АЭС появились особые грибы, буквально питающиеся радиацией. Рыбной ловлей местные жители тоже промышляют, несмотря на запреты. Тем временем известно, что глубоководная рыба этих мест, особенно в замкнутых водоемах, получает повышенную дозу радиации. Особенно много радиоактивного стронция-90 в ее костях и чешуе.

2. Лес приспособился к радиации

После аварии в Чернобыле большая часть радиоактивной пыли осела на ветвях близлежащего леса. Более 200 кв. км были подвержены мощнейшему облучению. Местность, где в основном росли сосны, всего за полчаса стала буро-рыжей. Деревья снесли бульдозерами и захоронили. А вот страшилки о зверях-мутантах — это выдумка. В этих местах действительно встречались мутации, которые ученые изучают до сих пор. Однако большинство внушающих трепет фотографий многоголовых или многолапых животных из интернета — не более чем фотошоп. Правда в том, что со временем природа удивительным образом приспособилась к радиации. Благодаря невмешательству человека, Зона отчуждения превратилась в заповедник. В прицелы расставленных в лесу фотоловушек попадают лоси, волки, дикие кабаны, барсуки, лисы, рыси, орланы, аисты, медведи и лошади Пржевальского, зубры. Со временем природа стала залечивать раны, лес вновь ожил. Однако для проживания человека эти места небезопасны ближайшие 20 тысяч лет. Несмотря на то что уровень радиации за прошедшие годы значительно снизился, водоемы и грунт остаются зараженными.

3. Современное искусство в Припяти

«Планета в порядке...»

Искусство за прошедшие десятилетия захватило всю Припять — и даже здание АЭС. Стену инженерного корпуса электростанции решили украсить огромным граффити. Было объявлено голосование за лучший вариант рисунка. Жюри, определившее победителя, выбрало символичную красочную картину, но больше всего симпатий в народном голосовании привлекла работа с изображением культового американского стендап-комика Джорджа Карлина и его проницательной цитатой. Город продолжает будоражить умы самых разных художников. Граффити, которые можно встретить в самых неожиданных местах, стали местной достопримечательностью. Мрачная атмосфера Припяти придает рисункам, сделанным на фоне заброшенных развалившихся домов, особый колорит.

4. Судьба атомной станции

Чернобыльская АЭС эксплуатировалась вплоть до 15 декабря 2000 года. После закрытия специалисты занимались утилизацией и консервированием радиоактивных отходов. Только на перемещение топлива в специально построенное хранилище ушло полтора десятка лет. Способа извлечь радиоактивный графит из активной зоны реактора человечество не придумало до сих пор. В 2017 году поверх старого бетонного саркофага станцию накрыли передвижной аркой, срок службы которой рассчитан на 100 лет. Это самая большая передвижная конструкция в мире.

Сегодня на станции работает более 2 тыс. человек. Большинство когда-то работало на АЭС, а теперь трудится над ее закрытием. Чтобы закрыть объект окончательно, еще предстоит утилизировать оставшиеся отходы. Эта работа займет полвека. Закрывать станцию по графику будут уже следующие поколения в 2064 году. Тем временем рядом с саркофагом появилась первая солнечная электростанция. Развитие зеленой энергетики в Чернобыле — способ использовать территории, которые ни для чего другого не пригодны.

5. Заброшенная Припять

Город опустел за один день. Люди в спешке покинули свои дома, оставили вещи, но так никогда и не вернулись. С тех пор прошли десятилетия, и посетители, хоть и ненадолго, появляются в Припяти. Это родственники, которые приезжают навестить могилы своих близких, ученые, журналисты и туристы. Гостям Припяти предстоит получить специальный пропуск и пройти через контрольно-пропускной пункт. Но находятся отчаянные, которые самовольно проникают в город. Среди них много фанатов компьютерной игры S.T.A.L.K.E.R., созданной по мотивам романа братьев Стругацких «Пикник на обочине». Именно поэтому местных нелегальных туристов часто называют сталкерами.

6. Новая жизнь после сериала HBO

После сериала «Чернобыль» в Припяти наблюдается настоящий туристический бум. Экскурсионные туры уже забронированы на все лето. Количество туристов, которые могут одновременно находиться в городе и его окрестностях, регламентируется, и объекты зоны отчуждения работают с максимально возможной пропускной способностью. Правда, иногда посетители города-музея забывают, что в местах, где они делают фото, произошли трагические события. Сценарист шоу Крейг Мазин (Craig Mazin) попросил туристов уважать память о пострадавших и погибших.

«Это здорово, что „Чернобыль“ вдохновил столько туристов посетить Зону отчуждения. Но я видел фотографии, которые там делают. Если вы туда едете, помните, пожалуйста, какая страшная трагедия там произошла. Проявите уважение к тем, кто страдал и жертвовал жизнью». Сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мазин

Гостям Припяти также стоит помнить, что Зона отчуждения — не обычное место для прогулок. В почву, воду и стены зданий прочно въелась радиоактивная пыль. Не стоит ни к чему прикасаться, сидеть на земле, есть и пить на открытом воздухе. В городе разрешается ходить только по заранее одобренным маршрутам. При выезде все ваши вещи и одежду проверят дозиметром и очистят от радиации или заберут, если загрязнение значительное.