Что происходит в Японии в День всех влюбленных, который стал в этой стране праздником мужчин
Во всем мире у Дня святого Валентина находятся как поклонники, так и противники. Но и те и другие независимо от отношения к этому событию на вопрос «Что это за праздник?» без запинки ответят: «День всех влюбленных». Правда, в Японии дела обстоят иначе — там 14 февраля чествуют мужчин.
Мы в AdMe.ru познакомились поближе с культурой празднования этой романтичной даты в Стране восходящего солнца.
«14 февраля и у непопулярных парней есть шанс получить подарок. Так случилось и со мной».
14 февраля японки всех социальных слоев и возрастов дружно проявляют инициативу и преподносят мужчинам милые подарки. Что удивительно, эти щедрые дарительницы ничего не ждут взамен. Такая интересная традиция в стране самураев появилась в 50-е годы прошлого века. Достоверно не известно, как именно сентиментальный праздник для двух половинок превратился в аналог нашего Дня защитника Отечества, но, по всей видимости, это связано с патриархальным менталитетом: мужчине в Японии всегда отводилась ведущая роль в отношениях.
Что интересно, местные холостяки устраивают своего рода соревнования, споря, кто из них получит больше подарков в этот знаменательный день. У японской молодежи пользуются популярностью шутки про юношей, которые не особо верят в успех у противоположного пола и накануне праздника сами покупают себе несколько шоколадок. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: кондитерские изделия так быстро сметают с полок, что есть смысл поторопиться.
В 1959 году в одном из японских магазинов появились шоколадки в форме сердца, на которых была надпись: «Раз в год есть прекрасный день, когда женщина признается мужчине в любви». Накануне заветной даты местные телеэфиры заполонены рекламой, в которой жительниц Японии призывают не затягивать с поиском презентов для кавалеров. Очаровательные героини роликов вещают с экранов: «Я хочу видеть, как он радуется! Сделаю ему сюрприз!» В начале февраля в японских торговых центрах открываются специальные «розовые» отделы, где японки могут найти подарки для мужчин на любой вкус.
Здесь принято дарить в качестве знака внимания шоколадные конфеты, в том числе и в форме сердечек. Эта практика пользуется особой популярностью в учебных заведениях: японские студентки активно поздравляют своих преподавателей-мужчин таким образом.
Накануне 14 февраля магазины в стране самураев ломятся от обилия сладостей, но японки продолжают готовить их сами. Правда, попробовать их могут только близкие люди: бойфренды и мужья. Наборами для приготовления шоколада и кастрюлями для шоколадного фондю торгуют везде, даже в магазинах одежды и на станциях метро.
В определенный момент, а именно в конце 70-х годов, феминистское японское движение взбунтовалось, требуя «запатентовать» аналогичный праздник для женского населения. И у этой идеи нашлось немало сторонников, в результате чего в стране появилось «ответное» торжество, которое отмечают ровно через месяц после Дня святого Валентина — 14 марта. Тогда же одна из японских кондитерских фабрик запустила рекламную кампанию, призывающую мужчин дарить дамам в этот праздник белый зефир. С тех пор «женский» день окрестили Белым. Сегодня помимо сладостей женщинам в этот праздник дарят ювелирные украшения и нижнее белье, но все это также должно быть белого цвета.
В последние десятилетия японцы перешли с зефира на шоколад, который здесь называется «морозоффу» — по фамилии русского эмигранта Валентина Морозова. Еще в 1930-х годах он открыл в Японии шоколадное производство. Все девочки и женщины — от дошкольниц до председателей парламента — ждут 14 марта. Именно в этот день они могут получить в подарок знаменитый шоколад. На этом влияние русской культуры на японскую нацию не закончилось: тут также дарят шоколадных матрешек, причем такой сувенир часто преподносят подруги одна другой.
Согласно исследованию Японской ассоциации производителей шоколада и какао, день Святого Валентина приносит около 5 млрд йен.
А как вы относитесь ко Дню святого Валентина и какие традиции вам ближе?