Что происходит в Японии в День всех влюбленных, который стал в этой стране праздником мужчин

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Во всем мире у Дня святого Валентина находятся как поклонники, так и противники. Но и те и другие независимо от отношения к этому событию на вопрос «Что это за праздник?» без запинки ответят: «День всех влюбленных». Правда, в Японии дела обстоят иначе — там 14 февраля чествуют мужчин.

14 февраля японки всех социальных слоев и возрастов дружно проявляют инициативу и преподносят мужчинам милые подарки. Что удивительно, эти щедрые дарительницы ничего не ждут взамен. Такая интересная традиция в стране самураев появилась в 50-е годы прошлого века. Достоверно не известно, как именно сентиментальный праздник для двух половинок превратился в аналог нашего Дня защитника Отечества, но, по всей видимости, это связано с патриархальным менталитетом: мужчине в Японии всегда отводилась ведущая роль в отношениях.

Что интересно, местные холостяки устраивают своего рода соревнования, споря, кто из них получит больше подарков в этот знаменательный день. У японской молодежи пользуются популярностью шутки про юношей, которые не особо верят в успех у противоположного пола и накануне праздника сами покупают себе несколько шоколадок. Но на это можно посмотреть и с другой стороны: кондитерские изделия так быстро сметают с полок, что есть смысл поторопиться.

В 1959 году в одном из японских магазинов появились шоколадки в форме сердца, на которых была надпись: «Раз в год есть прекрасный день, когда женщина признается мужчине в любви». Накануне заветной даты местные телеэфиры заполонены рекламой, в которой жительниц Японии призывают не затягивать с поиском презентов для кавалеров. Очаровательные героини роликов вещают с экранов: «Я хочу видеть, как он радуется! Сделаю ему сюрприз!» В начале февраля в японских торговых центрах открываются специальные «розовые» отделы, где японки могут найти подарки для мужчин на любой вкус.