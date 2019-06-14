Что происходит в Фукусиме спустя 8 лет после аварии (Самоотверженные японцы живут там ради спасения животных)

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11 марта 2011 года мир потрясла крупнейшая со времен Чернобыля ядерная катастрофа. Землетрясение огромной мощности и последовавшее за ним цунами вывели из строя АЭС «Фукусима-1» и стали причиной гибели и страданий многих людей. Но если сегодня ту же Чернобыльскую зону отчуждения разграбили чуть ли не «до дна», то в префектуре Фукусима практически все остается нетронутым.

Отсутствие мародеров — факт, заслуживающий уважения, но еще больше нас в AdMe.ru впечатлили истории тех, кто вернулся в зону отчуждения исключительно ради спасения покинутых во время эвакуации животных.

Самоотверженность против осторожности

В преддверии летних Олимпийских игр, которые планируются в Японии в 2020 году, местные власти прикладывают массу усилий для восстановления зараженных территорий. Ликвидаторы ведут активные работы по расчистке и обеззараживанию местности, а чиновники подписывают документы, отменяющие первоначальные приказы об эвакуации из определенных зон отчуждения. Но многие японцы не торопятся возвращаться в родные места из соображений безопасности.

Часы над холодильником показывают время землетрясения, случившегося 11 марта 2011 года (кухня дома в городе Намиэ, префектура Фукусима).

Однако есть и исключения. Наото Мацумура вместе с семьей был вывезен из радиоактивной территории сразу после катастрофы. Некоторое время спустя он сознательно вернулся домой, чтобы позаботиться о своих питомцах, брошенных во время эвакуации. Въехав на своем пикапе в город, Наото был поражен: он мчался, движимый беспокойством о собственных животных, а его встретили сотни измученных кошек, собак, свиней, коров, овец, коз и даже страусов, едва переставляющих ноги от голода.

И Наото остался, став единственным жителем городка. Он начал кормить всех животных, попадающихся на его пути, объезжал дворы, отвязывал собак, выпускал коров, сгонял их в стадо, мастерил загоны для свиней, и так изо дня в день. Из-за того, что животные на фермах Фукусимы подверглись облучению радиацией, их стало невозможно использовать в сельскохозяйственных целях, и местные власти приняли решение об усыплении из соображений гуманности. Чтобы не допустить такого, Наото добровольно вызвался взять над ними шефство.

Сегодня с медикаментами и кормом для животных ему помогают неравнодушные люди. О самоотверженном японце создал фильм американский лайфстайл-журнал Vice. Наото Мацумура — не единственный, кто считает, что животные не должны расплачиваться за ошибки людей. The New York Times написала о Масами Йошидзаве — фермере из Намиэ, который вернулся на свое пораженное радиацией ранчо, потому что не мог позволить властям привести в исполнение правительственный приказ об убийстве животных. «Эти коровы — живое свидетельство человеческой глупости здесь, на Фукусиме, — прямолинейно заявил Масами. — Правительство хочет убить их, чтобы стереть то, что здесь произошло, и восстановить для Японии ее доаварийный статус-кво. Я не позволю им».

Новозеландский журналист Дэвид Фарриер приехал к Масами Йошидзаве на ранчо.

Он регулярно ходит по округе в поисках истощенных животных, которых ему иногда приходится тянуть за уши, чтобы заставить следовать за ним домой. При этом Масами пытается избежать полицейских блокпостов: технически это незаконно, если кто-то живет в зоне эвакуации. Тем не менее его несколько раз ловили и заставляли подписать заготовленный бланк с извинениями за вход на запрещенную территорию. Масами подписывал, но прежде вычеркивал пункт с обещаниями не делать этого снова. А вот Кейго Сакамото, фермер из Нарахи, изначально отказался покинуть свой дом в зоне отчуждения. Он остался заботиться о 500 брошенных во время эвакуации животных.

Взгляд извне на внутренние проблемы

В 2018 году МИД Японии пригласил в префектуру Фукусима 5 журналистов (из России, Нидерландов, Германии, Бразилии и Гонконга), чтобы показать, как там обстоят дела. Один из корреспондентов, Константин Волков, после визита подготовил материал для «Российской газеты», в котором изложил любопытные факты, описывающие нынешнюю обстановку в Фукусиме. «Немецкий журналист Сорен Киттель, самый предусмотрительный из нашей группы, привез с собой счетчик Гейгера. Им мы замеряли все: воду, фрукты, рыбу, рис, саке, японцев... Японцы смотрели на нас с удивлением — сами они ничего не меряют, оставляя это властям и оператору АЭС „Фукусима-1“». Выяснилось, что продукты, которыми до аварии славился регион, пользуются спросом и сейчас, к примеру яблоки, саке (оно, по словам Константина Волкова, обладает очень нежным вкусом и считается лучшим в Японии) и фукусимский рис (тоже лучший в Японии, настолько, что его закупает даже императорский дом). К слову, при проверке риса счетчиком Гейгера показатели не превышали уровня природного фона.

Лабораторный техник использует счетчик Гейгера для измерения радиации у рыбы, которая была поймана рядом с поврежденной цунами АЭС «Фукусима-1».

Как оказалось, не все японцы надеются на операторов в вопросе радиационных замеров. В префектуре Фукусима ради всех детей Японии объединились неравнодушные матери. Своими силами они создали с нуля лабораторию, чтобы тестировать на радиацию буквально все подряд: рис, морепродукты, воду, землю, мох и даже мусор из пылесоса. Интересно, что ни одна из этих женщин не владела специальными знаниями для такой деятельности, поэтому им приходилось учиться в процессе. Сотрудница лаборатории Норико Танака (Noriko Tanaka) говорит, что проблема радиации не ограничивается зараженной зоной. Кроме возможных вопросов со здоровьем существует социальный фактор — потенциальная дискриминация по отношению к подрастающим детям с загрязненных территорий. Некоторые девочки и мальчики, эвакуированные из Фукусимы в другие префектуры, сталкиваются с предубеждением и издевками сверстников, например в школе.

Специалисты замеряют уровень радиации у детей, которые приехали из зоны заражения.

Здравствуйте, как пройти в Фукусиму?

Самостоятельное посещение зоны отчуждения запрещено. Однако в 2016 году малайзийский фотограф-сталкер Кео Ви Лунг (Keow Wee Loong) с парой единомышленников проник на территорию, условно обозначенную «красной линией». Ребята приложили массу усилий, чтобы пробраться незамеченными мимо охраны, потому что не озаботились получением разрешения от властей. Из противорадиационной спецодежды у них была только вентиляционная маска, потому что незадолго до своего сталкер-приключения Лунг потерял все деньги на снаряжение.

Несмотря на готовность молодого сталкера пойти на все, чтобы оказаться в зоне отчуждения Фукусимы, он стал не первым. В 2013 году представители Google проезжали по улицам Намиэ, поэтому пользователи Google Maps могут виртуально «пройти» по заброшенным улицам и увидеть, как выглядел город через 2 года после катастрофы.

Япония делает ставку на ядерный туризм

Местные власти всеми способами стремятся реанимировать опасные территории не только в контексте природы, но и в глазах общественности. Так, блогер-путешественник Сергей Кондратенко оказался в эвакуированном городе Фукусимы Окума. В своем инстаграм-аккаунте он разместил 10 фотографий оттуда и написал: «Если Чернобыльскую зону в основном разграбили, то в Фукусиме все осталось почти в нетронутом виде. Типичный японский город, но только без людей. Многие дома идеально сохранились, жители покидали их в спешке, забирая только документы. Люди не знали, что сюда они уже не вернутся. В городе-призраке до сих пор работают светофоры, а вечером включается уличное освещение. Смотрится жутковато. Все дело в том, что на сегодняшний день в зоне отчуждения работает около 20 тыс. ликвидаторов».

На вопрос подписчиков, принимал ли он какие-нибудь лекарства до входа в зону отчуждения, Сергей ответил отрицательно, так как там нельзя только ходить по траве и трогать предметы. На другой животрепещущий вопрос о том, можно ли самому организовать такой туристический маршрут, Сергей написал, что самостоятельно нельзя и лично у него был гид.

А вы рискнули бы съездить с туристической группой в один из покинутых городов?