Что происходит в Австралии и кто прямо сейчас спасает от огня людей и животных

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На юго-восточном побережье Австралии второй месяц бушуют сильнейшие пожары: горят леса, люди теряют свои дома, гибнут животные. Жители страны и весь остальной мир помогают как могут: жертвуют деньги, еду, вещи, дают убежище уставшим пожарным и волонтерам.

AdMe.ru решил рассказать о событиях, которые происходят в Австралии, и о героях, которые защищают свою страну. Имена некоторых из них стали известны интернету, некоторые так и остались неназванными, но все они борются с огнем разными способами прямо сейчас.

1. Почти 50-градусная жара и засуха в декабре привели к пожарам, которые видны даже из космоса: выжжено 8 млн гектаров земли, а пламя достигает 70 м в высоту

2. По сообщениям экологов, всего в пожарах погибло более 1 млрд млекопитающих, птиц и рептилий

3. Популяция коал под угрозой

4. Жителям штатов Новый Южный Уэльс и Виктория, которые больше всего страдают от пожаров, приходится носить респираторы

5. Друзья утешают фермера, который был вынужден застрелить 20 своих коров, после того как они серьезно пострадали при пожаре

6. «Мой дядя после 13-часовой рабочей смены в качестве пожарного-добровольца»

7. Капитан Марк Эйлифф, уставший от борьбы с огнем. Он возглавляет бригаду пожарных в поселке Кобарго, сильно пострадавшем от пожаров

8. Пожарные уснули прямо в машине после тяжелой смены

9. Патрик Бойл разыскивает животных, пострадавших от пожаров, и оказывает им помощь. Это одна из 7 спасенных им коал

10. Австралийка Тони Доэрти буквально выхватила коалу из огня, завернув ее в собственную футболку

11. Два парня объезжают места пожаров и собирают пострадавших животных для доставки в госпиталь

12. Велосипедист остановился, чтобы напоить коалу, умирающую от жажды

13. Семья известного австралийского натуралиста Стива Ирвина, погибшего в 2006 году, продолжает его дело. Их ветеринарный госпиталь уже помог 90 тыс. животных

14. Лейтенант Дейв Батлер, который борется с пожарами в штате Виктория, со спасенным кенгуренком

15. Кенгуру обнимает женщину-волонтера

16. Это Беар. Он помогает людям разыскивать и спасать пострадавших от огня коал

17. Жители прибрежного города Маллакооты были вынуждены покинуть дома и спасаться от огня на пляже. Благодаря этой команде пожарных огонь в Маллакооте был потушен

18. 10-летняя девочка радуется долгожданному дождю в австралийском городке Биллимари

19. Спасенную из огня коалу с обожженными лапами назвали Билли. Он уже успел влюбить в себя весь персонал ветеринарной клиники и идет на поправку

20. Актер Крис Хемсворт пожертвовал родной Австралии $ 1 млн. Деньги перечисляют и обычные люди: уже собрано $ 20 млн

21. Вы тоже можете присоединиться и помочь людям и животным

И хотя пожары пока не удается остановить из-за жары, засухи и сильных ветров, мы верим, что «зеленый континент» залечит свои раны, и восхищаемся героями, которые противостоят огню каждый день. Обнимаем тебя, Австралия. Мы с тобой. Дождя и хороших новостей!