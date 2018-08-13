Как выбрать бюджетный хостел и не пожалеть об этом (Спойлер: хостел-самолет удивил нас больше всего)

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Если вы хотите значительно сэкономить, отправляясь в путешествие, то размещение в хостеле — именно тот вариант, что вам нужен. Да, придется ночевать в одной комнате с незнакомцами, делить душ и туалет с другими постояльцами, а готовить самостоятельно на общей кухне, но зато жить вы будете в самом центре и практически за копейки. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать жилье для бюджетного путешествия.

А еще AdMe.ru познакомит вас с некоторыми хостелами, которые удивят даже искушенного туриста.

Как выбрать хостел и не пожалеть об этом

При выборе любого хостела необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не разочароваться в первый же день путешествия. Расположение хостела . Как правило, хорошие хостелы располагаются в центре города, рядом с основными достопримечательностями. Хостел в отдаленном районе вполне может оказаться общежитием для рабочих, цена за ночлег в котором куда ниже, но условия оставляют желать лучшего.

. Как правило, хорошие хостелы располагаются в центре города, рядом с основными достопримечательностями. Хостел в отдаленном районе вполне может оказаться общежитием для рабочих, цена за ночлег в котором куда ниже, но условия оставляют желать лучшего. Внимательно ознакомьтесь с отзывами . Но не стоит сосредотачиваться только на плохих, иногда негативный отзыв может оставить постоялец, который не поладил с соседями по комнате, или случайный гость, который привык к гостиницам и ожидал большего комфорта. Ищите отзывы, которые отражают и плюсы, и минусы.

. Но не стоит сосредотачиваться только на плохих, иногда негативный отзыв может оставить постоялец, который не поладил с соседями по комнате, или случайный гость, который привык к гостиницам и ожидал большего комфорта. Ищите отзывы, которые отражают и плюсы, и минусы. Если вы нашли хостел через систему бронирования, не поленитесь заглянуть на сайт хостела, возможно, при бронировании напрямую предоставляется скидка или указаны дополнительные бонусы. Например, в некоторых хостелах в холодный сезон цена ниже, а иногда предлагаются выгодные условия для размещения больших компаний.

Заранее уточняйте детали, условия и за что взимается дополнительная плата . В некоторых хостелах могут отсутствовать сейф, запирающиеся шкафчики, кухонная зона, Wi-Fi предоставляется за отдельную плату, а постельное белье и полотенце не выдаются без залога.

. В некоторых хостелах могут отсутствовать сейф, запирающиеся шкафчики, кухонная зона, Wi-Fi предоставляется за отдельную плату, а постельное белье и полотенце не выдаются без залога. Если на рекламных фото хостела преобладают окрестные пейзажи, достопримечательности и счастливые постояльцы, за спинами которых невозможно рассмотреть номер, — это повод задуматься, скорее всего, условиями проживания такой хостел похвастаться не может. Наиболее точную картину дадут фотографии в отзывах путешественников , которые останавливались в этом месте не ранее чем пару месяцев назад.

, которые останавливались в этом месте не ранее чем пару месяцев назад. Во многих хостелах присутствует деление на мужские и женские номера, но существуют и смешанные. Иногда стоимость проживания в смешанном номере на порядок ниже, а кровати оборудованы занавесками. Впрочем, для путешественниц, которые не готовы ночевать в мужской компании, в некоторых странах существуют исключительно женские хостелы.

Полезные советы для экономных туристов

Собираясь жить в хостеле, вы должны понимать, что вокруг вас будет находиться много людей из разных стран, культур и с самыми различными привычками. Не стоит говорить о том, что в первую очередь важно быть дружелюбными и не затевать конфликтов. Но вот еще некоторые советы, которые помогут избежать возможных неприятностей: Система безналичного расчета существует не во всех хостелах, так что лучше уточнить этот вопрос заранее или запастись наличными.

Многие хостелы придерживаются комендантского часа и закрываются на ночь, нужно сразу выяснить, можно ли попасть в свою комнату после официального закрытия хостела или лучше отказаться от вечерней экскурсии или похода в бар.

Когда вы отправляетесь на прогулку, ценные вещи, технику и документы предпочтительнее оставить в сейфе под наблюдением администратора, а не в шкафчике, находящемся в комнате, даже если он запирается на ключ.

В комнате на 5–6 постояльцев может оказаться лишь одна розетка, и, если у вас при себе будет тройник-удлинитель, вы сразу подружитесь с соседями. Или же вас может выручить портативный блок питания. Его не так страшно поставить на зарядку без присмотра в общей комнате или на кухне.

Санузлы и кухонная зона — это места общего пользования. Нужно учитывать, что утром и вечером в душевую или к плите и чайнику может выстроиться очередь.

Как правило, в хостелах не предоставляются мыло, шампунь и зубная паста, стоит взять средства личной гигиены с собой. Также нелишними будут и тапочки для душа, так как уборка в общей ванной комнате после каждого гостя не производится.

Практически в каждом хостеле вы сможете воспользоваться электрическим чайником, посудой, утюгом, феном, получите полотенце и постельное белье, поэтому нет необходимости брать с собой в путешествие лишние вещи.

Конечно, в хостеле запрещено шуметь и включать свет в ночное время, но когда в комнате ночуют несколько человек, то идеальной тишины не будет, поэтому, если сон у вас чуткий, беруши и маска для сна необходимы.

Самые оригинальные хостелы мира

Хостелы — это дешевые общежития для путешественников, но сегодня они настолько популярны, что владельцы хостелов, чтобы привлечь туристов именно в свой отель, креативят как могут: создают арт-пространства, где проводятся различные тематические мероприятия, party-хостелы исключительно для вечеринок, экохостелы, спортивные хостелы или хостелы, расположенные в необычных помещениях.

Один из хостелов Стокгольма Jumbo Stay располагается в настоящем самолете ‒ списанном Boeing 747.

В Стокгольме можно сэкономить, переночевав в корабельной каюте в M/S Birger Jarl Hostel & Hotel.

Неподалеку от Сан-Франциско, на побережье Тихого океана, существует хостел-маяк Point Montara Lighthouse.

Мексиканский хостел Tubohotel предлагает своим постояльцам уютные номера в бетонных трубах.

Один из хостелов Австралии — Radeka Downunder Underground Motel — предлагает гостям почувствовать себя шахтерами.

В ЮАР, у залива Моссел, туристов принимает поезд-хостел The Santos Express.

Немецкий хостел BaseCamp Bonn тоже размещает своих постояльцев в бывшем вагоне поезда, а еще предоставляет места в домиках на колесах.

В Токио существует хостел Book And Bed, кровати в котором совмещены с книжными шкафами.

В Великобритании, остановившись в хостеле St Briavels Hostel, можно бюджетно переночевать в настоящем средневековом замке.

Для тех, кто не страдает клаустрофобией, интересным опытом станут традиционные японские капсульные хостелы, которые сейчас распространились по всему миру.