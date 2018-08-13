Как выбрать бюджетный хостел и не пожалеть об этом (Спойлер: хостел-самолет удивил нас больше всего)
Если вы хотите значительно сэкономить, отправляясь в путешествие, то размещение в хостеле — именно тот вариант, что вам нужен. Да, придется ночевать в одной комнате с незнакомцами, делить душ и туалет с другими постояльцами, а готовить самостоятельно на общей кухне, но зато жить вы будете в самом центре и практически за копейки. В этой статье мы расскажем, как правильно выбрать жилье для бюджетного путешествия.
А еще AdMe.ru познакомит вас с некоторыми хостелами, которые удивят даже искушенного туриста.
Как выбрать хостел и не пожалеть об этом
При выборе любого хостела необходимо придерживаться некоторых правил, чтобы не разочароваться в первый же день путешествия.
- Расположение хостела. Как правило, хорошие хостелы располагаются в центре города, рядом с основными достопримечательностями. Хостел в отдаленном районе вполне может оказаться общежитием для рабочих, цена за ночлег в котором куда ниже, но условия оставляют желать лучшего.
- Внимательно ознакомьтесь с отзывами. Но не стоит сосредотачиваться только на плохих, иногда негативный отзыв может оставить постоялец, который не поладил с соседями по комнате, или случайный гость, который привык к гостиницам и ожидал большего комфорта. Ищите отзывы, которые отражают и плюсы, и минусы.
- Если вы нашли хостел через систему бронирования, не поленитесь заглянуть на сайт хостела, возможно, при бронировании напрямую предоставляется скидка или указаны дополнительные бонусы. Например, в некоторых хостелах в холодный сезон цена ниже, а иногда предлагаются выгодные условия для размещения больших компаний.
- Заранее уточняйте детали, условия и за что взимается дополнительная плата. В некоторых хостелах могут отсутствовать сейф, запирающиеся шкафчики, кухонная зона, Wi-Fi предоставляется за отдельную плату, а постельное белье и полотенце не выдаются без залога.
- Если на рекламных фото хостела преобладают окрестные пейзажи, достопримечательности и счастливые постояльцы, за спинами которых невозможно рассмотреть номер, — это повод задуматься, скорее всего, условиями проживания такой хостел похвастаться не может. Наиболее точную картину дадут фотографии в отзывах путешественников, которые останавливались в этом месте не ранее чем пару месяцев назад.
- Во многих хостелах присутствует деление на мужские и женские номера, но существуют и смешанные. Иногда стоимость проживания в смешанном номере на порядок ниже, а кровати оборудованы занавесками. Впрочем, для путешественниц, которые не готовы ночевать в мужской компании, в некоторых странах существуют исключительно женские хостелы.
Полезные советы для экономных туристов
Собираясь жить в хостеле, вы должны понимать, что вокруг вас будет находиться много людей из разных стран, культур и с самыми различными привычками. Не стоит говорить о том, что в первую очередь важно быть дружелюбными и не затевать конфликтов. Но вот еще некоторые советы, которые помогут избежать возможных неприятностей:
- Система безналичного расчета существует не во всех хостелах, так что лучше уточнить этот вопрос заранее или запастись наличными.
- Многие хостелы придерживаются комендантского часа и закрываются на ночь, нужно сразу выяснить, можно ли попасть в свою комнату после официального закрытия хостела или лучше отказаться от вечерней экскурсии или похода в бар.
- Когда вы отправляетесь на прогулку, ценные вещи, технику и документы предпочтительнее оставить в сейфе под наблюдением администратора, а не в шкафчике, находящемся в комнате, даже если он запирается на ключ.
- В комнате на 5–6 постояльцев может оказаться лишь одна розетка, и, если у вас при себе будет тройник-удлинитель, вы сразу подружитесь с соседями. Или же вас может выручить портативный блок питания. Его не так страшно поставить на зарядку без присмотра в общей комнате или на кухне.
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Санузлы и кухонная зона — это места общего пользования. Нужно учитывать, что утром и вечером в душевую или к плите и чайнику может выстроиться очередь.
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Как правило, в хостелах не предоставляются мыло, шампунь и зубная паста, стоит взять средства личной гигиены с собой. Также нелишними будут и тапочки для душа, так как уборка в общей ванной комнате после каждого гостя не производится.
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Практически в каждом хостеле вы сможете воспользоваться электрическим чайником, посудой, утюгом, феном, получите полотенце и постельное белье, поэтому нет необходимости брать с собой в путешествие лишние вещи.
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Конечно, в хостеле запрещено шуметь и включать свет в ночное время, но когда в комнате ночуют несколько человек, то идеальной тишины не будет, поэтому, если сон у вас чуткий, беруши и маска для сна необходимы.
Самые оригинальные хостелы мира
Хостелы — это дешевые общежития для путешественников, но сегодня они настолько популярны, что владельцы хостелов, чтобы привлечь туристов именно в свой отель, креативят как могут: создают арт-пространства, где проводятся различные тематические мероприятия, party-хостелы исключительно для вечеринок, экохостелы, спортивные хостелы или хостелы, расположенные в необычных помещениях.
Один из хостелов Стокгольма Jumbo Stay располагается в настоящем самолете ‒ списанном Boeing 747.
В Стокгольме можно сэкономить, переночевав в корабельной каюте в M/S Birger Jarl Hostel & Hotel.
Неподалеку от Сан-Франциско, на побережье Тихого океана, существует хостел-маяк Point Montara Lighthouse.
Мексиканский хостел Tubohotel предлагает своим постояльцам уютные номера в бетонных трубах.
Один из хостелов Австралии — Radeka Downunder Underground Motel — предлагает гостям почувствовать себя шахтерами.
В ЮАР, у залива Моссел, туристов принимает поезд-хостел The Santos Express.
Немецкий хостел BaseCamp Bonn тоже размещает своих постояльцев в бывшем вагоне поезда, а еще предоставляет места в домиках на колесах.
В Токио существует хостел Book And Bed, кровати в котором совмещены с книжными шкафами.
В Великобритании, остановившись в хостеле St Briavels Hostel, можно бюджетно переночевать в настоящем средневековом замке.
Для тех, кто не страдает клаустрофобией, интересным опытом станут традиционные японские капсульные хостелы, которые сейчас распространились по всему миру.
Какие еще советы вы бы дали путешественникам, которые собираются жить в хостеле?
Фото на превью Chris 73 / wikipedia, kirbzy / imgur