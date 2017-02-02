Что едят зрители в кинотеатрах разных стран мира

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Мы привыкли считать, что самая популярная еда в кинотеатрах — это воздушная кукуруза, и во многих случаях так оно и есть. И все же в некоторых странах зрители предпочитают попкорну другие лакомства, порой очень неожиданные. AdMe.ru предлагает вам узнать, чем еще, кроме привычной нам сладкой или соленой кукурузы, можно подкрепиться во время киносеансов в 12 странах мира.

Греция

В Греции так любят сувлаки (шашлык), что его можно найти везде, в том числе и в кинотеатрах под открытым небом. Повезло же греческим киноманам!

Израиль

А в Израиле очень любят фалафель — вкусные и сытные шарики из измельченного нута (турецкий горох). Это блюдо продают в кинотеатрах, завернув его для удобства в конверт из питы.

Мексика

Интересное блюдо можно найти в мексиканских кинотеатрах и на стадионах — тостилокос (tostilocos). Оно представляет из себя кукурузные чипсы со всевозможными добавками: например, острым соусом, огурцами, хикамой (плодом съедобной лианы), фасолью и арахисом.

Финляндия

В кинотеатрах Финляндии популярны разнообразные конфеты — жевательный мармелад наподобие «Мишек Гамми» и фруктовых долек.

Китай

Китайские зрители любят смотреть фильмы, поедая соленый чернослив (он, кстати, популярен и в Мексике), подсолнечные семечки и сушеных кальмаров.

Нидерланды

Полезные лакричные конфеты пользуются большим спросом в Голландии и продаются во многих кинотеатрах. Особенно популярна соленая лакрица — у нее специфический вкус, который трудно оценить с первого раза.

Южная Корея

В Южной Корее зрители предпочитают «заедать» фильмы жареными каштанами. А еще здесь, как и во многих других азиатских странах, очень любят сушеных кальмаров.

Колумбия

Hormiga Сulona, или жареные муравьи, — не самая аппетитная альтернатива воздушной кукурузе. Впрочем, в Колумбии они очень популярны и даже считаются афродизиаком. Те, кто их пробовал, утверждают, что брюшки муравьев по вкусу напоминают бекон.

Индия

В индийских кинотеатрах, кроме шедевров Болливуда, можно найти и традиционную уличную еду. Например, самосы — пирожки с разнообразной начинкой и вада пав — сэндвичи с картофельными котлетками.

Тайвань

На Тайване широко распространено блюдо под названием «Куриный попкорн»: его можно увидеть и в ресторанах, и у продавцов уличной еды, и в кинотеатрах. По словам тех, кто его пробовал, куриный попкорн настолько вкусный, что вызывает зависимость.

Япония

Японию невозможно представить без морепродуктов, потому неудивительно, что в японских кинотеатрах продается ирико — снек из сушеной рыбки иваси или анчоусов.

Барбадос