Весь мир считает, что Канада — это рай на Земле. Мы выяснили, так ли это на самом деле

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Когда мы говорим о какой-нибудь стране, в голове неизбежно возникают стереотипные образы. Канада у многих ассоциируется с бесконечной зимой и свободно гуляющими по улицам лосями. Однако наши представления об этом государстве могут в корне отличаться от того, как обстоят дела на самом деле.