Весь мир считает, что Канада — это рай на Земле. Мы выяснили, так ли это на самом деле
Когда мы говорим о какой-нибудь стране, в голове неизбежно возникают стереотипные образы. Канада у многих ассоциируется с бесконечной зимой и свободно гуляющими по улицам лосями. Однако наши представления об этом государстве могут в корне отличаться от того, как обстоят дела на самом деле.
AdMe.ru собрал воедино все то, что думают люди о Канаде, и разобрался, что из этого верно, а что нет.
- Все канадцы знают английский и французский.
Несмотря на то что в Канаде оба этих языка являются официальными, на французском говорит меньшинство. Большая часть канадцев говорит на английском. Обязательное знание двух языков требуется лишь от служащих в государственных органах. Для остальных жителей этой огромной страны знание второго языка — личный выбор.
- Канадцы все едят с кленовым сиропом.
Кленовый сироп считается более здоровым заменителем сахара, поэтому его и правда используют часто, особенно в выпечке. Однако для канадцев это просто сироп, который изготавливают у них на родине. Оладьи с ним, конечно, уважаемы, но вряд ли вы встретите кленовый сироп в компании самых необходимых приправ типа соли и перца.
- В Канаде нет исторических памятников, которые могли бы впечатлить.
В Канаде действительно не встретишь древних построек типа Колизея или Миланского собора. Самые старые здания Канады ведут свой отсчет с середины ХIХ века. Однако тут есть на что посмотреть: чего только стоят Casa Loma или Château Frontenac (на фото внизу).
- В Канаде очень холодно.
На самом деле не всегда и не везде. В южной части Канады, ближе к американской границе, климат примерно такой же, как в средней полосе России. Лето там довольно теплое и длинное, а 30-градусная жара далеко не редкость. По-настоящему холодно бывает в северной части страны — там полярный климат. В Ванкувере, на побережье Тихого океана, теплые и влажные зимы, а в марте уже расцветают деревья.
- Везде бегают лоси и медведи.
Бегают, но не везде. Огромные территории с девственной природой способствуют вольготной жизни диких животных. Любители природы могут встретить лосей, медведей, кабанов и лисиц, поэтому во время прогулок по лесу не рекомендуется сворачивать с туристических маршрутов. Но в городах, конечно, крупных диких животных не встретишь: здесь можно понаблюдать за енотами, скунсами, бурундуками и белками.
- В Канаде полицейские носят красную форму и ездят на лошадях.
Действительно, красная форма принадлежит Королевской конной полиции (Royal Canadian Mounted Police), да и кони не сказка. Конного полицейского можно встретить в городе, но часто это полицейские в обычной форме темного цвета. А вообще, как и везде, обычно города патрулируют полицейские на машинах.
- В Канаде любят эмигрантов.
Не то чтобы прямо очень любят, но относятся к ним гораздо более терпимо, чем где-либо. Большинство жителей Канады когда-то были эмигрантами. Да и сейчас правительство страны открывает двери для самых разных людей. Поэтому к вновь приехавшим относятся очень спокойно и с пониманием: сюда все время кто-нибудь приезжает.
- Людей в Канаде так мало, что все друг с другом знакомы.
Плотность населения Канады составляет 3 человека на 1 кв. км, и этот показатель — один из самых низких в мире. Однако это не значит, что в Торонто, площадь которого составляет 630 км, живет меньше 2 тыс. человек и все они знакомы друг с другом. Все-таки все 37 млн человек, живущих в огромной стране, нереально знать в лицо.
- Канада очень лояльна к меньшинствам.
Это правда. Любые меньшинства, как национальные, так и сексуальные, чувствуют себя здесь более комфортно, чем где-либо. Полицейский, на голове у которого будет не форменная фуражка, а национальный тюрбан, — реальность в Канаде.
- В Канаде бесплатное здравоохранение.
Медицина в Канаде покрывается страховкой MediCare, основным принципом которой является доступность медицинских услуг, необходимых для здоровья и жизни каждого жителя страны. Однако есть нюансы: не все покрывается страховкой. Например, за некоторые стоматологические или офтальмологические процедуры приходится выкладывать денежки из собственного кармана.
- Канада выглядит как большая деревня.
90 % территории Канады не заселено. Остальные 10 % заняты городами и деревнями — как, впрочем, и в большинстве стран мира. В Канаде есть города-миллионники, которые уж никак не напоминают сельские поселения. Однако много и маленьких тихих городков, где жизнь течет более размеренно.
- Канадцы обожают хоккей.
Скажем так, хоккей — это то, что канадцы считают совершенно «своим». Взять, например, кленовый сироп: больше и лучше, чем в Канаде, его не производят нигде. И канадцы знают, что это их сфера. Точно так же и с хоккеем: наверное, больше ни в одной стране его не считают таким родным. Но, надо заметить, здесь очень популярны лакросс и старый добрый футбол.
- Канада — мультикультурная страна, поэтому здесь нет ассимиляции.
И да и нет. Действительно, любой эмигрант сможет найти тут земляков и спокойно взаимодействовать с ними. Таким образом, нужда вливаться в местное общество отпадает. Однако есть государство, язык и общие правила, которые все соблюдают. Поэтому смешение все-таки происходит: люди разных наций общаются между собой, дружат, женятся. В результате все они в конце концов становятся немного канадцами.
- Канада — это 51-й штат Америки.
Это утверждение вызывает как минимум раздражение. У канадцев существует собственная культура, традиции и история. Поэтому они бывают крайне недовольны, когда этим пренебрегают, говоря, что Канада без Америки ничто.
- Канадцы любят пиво.
В Канаде действительно пьют много пива. По статистике, пиво — самый популярный алкогольный напиток в стране. Так, в 2015 году канадцы выпили 22,71 млн л.
- В Канаде в магазинах товары продаются так же, как и везде.
Так, но не так. В магазинах на ценниках указана цена без НДС. Этот НДС добавляется к цене товара, когда вы рассчитываетесь на кассе. В разных провинциях разный налог: в Онтарио — 13 %, а в Альберте, например, — всего 7.
- Канадцы любят фастфуд.
Любят, конечно. Однако если во всем мире царствуют мировые гиганты, то в Канаде очень популярна и уважаема собственная сеть фастфудов Tim Hortons, названная именем ее создателя, знаменитого канадского хоккеиста. Разумеется, в Канаде есть и другие фастфуды, однако эту сеть любят, как... ну примерно как хоккей или кленовый сироп.
- В Канаде открытые и дружелюбные люди.
Канадцы вежливы: они все время говорят «sorry», «thank you» и улыбаются. Действительно, можно сказать, что они дружелюбны и доверчивы. Но это не значит, что, будучи в добрых отношениях с соседями, вы станете ходить друг к другу в гости. А вот оставить на проселочной дороге возле своего дома ящик с яйцами на продажу и коробку для денег — это очень по-канадски: подходите, кладете деньги, забираете яйца и идете дальше.
- Канадцы не любят, когда их называют американцами.
Это правда: канадец всегда постарается исправить вас, если вы назовете его американцем. Дух соперничества между США и Канадой однозначно присутствует.
- Канадцы неамбициозны.
Жизнь в Канаде идет так неспешно, люди так спокойны и неторопливы, что многим даже не приходит в голову карабкаться по карьерной лестнице и стремиться куда-то. Зачем, если можно просто наслаждаться скромной и красивой жизнью? Да, многие канадцы выбирают жизнь без излишеств и не стремятся покорять вершины.
А что вы думаете о Канаде?
Фото на превью sandhillsnc / Imgur