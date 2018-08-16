Что делают с остатками мыла в отелях, если вы не забираете его с собой

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Большинство из нас хоть раз останавливалось в отеле, где были средства личной гигиены для каждого. Нередко мы и правда используем то, что выдается, ну а что остается, часто оказывается в наших чемоданах в качестве «сувенира», а дома выкидывается. Но это потому, что вы просто не знаете, что происходит с мылом после вашего отъезда из отеля.

AdMe.ru делится историей, после которой вам вряд ли захочется забирать мыло из отеля.

Сейчас более 844 млн человек не имеют доступа к питьевой воде и более 2,3 млрд живут без возможности соблюдать элементарные санитарные правила. Миллионы девочек вынуждены бросать школу из-за проблем с женской гигиеной. Главной причиной детской смертности до 5 лет являются болезни, связанные с антисанитарией. Проведенные исследования показали, что возможность следовать правилам гигиены поможет сократить детскую смертность на 50 %.

Идея переработки и повторного использования мыла принадлежит Шону Сейплеру. Во время пребывания в одном из отелей мужчина пообщался с горничной и спросил, что происходит с остатками мыла в номерах. Она ответила, что они просто выбрасываются. После этого в 2009 году Шон основал благотворительную организацию, целью которой стало обеспечение нуждающихся стран мылом. Оно раздается совершенно бесплатно, позволяя тем самым улучшить санитарную ситуацию в конкретном регионе.

Оставшиеся после гостей кусочки мыла попадают в контейнеры, которые передаются специальным перерабатывающим организациям. Процесс включает в себя несколько важных этапов: обработку санитарными средствами, чтобы убить всех возможных бактерий, измельчение и создание новых брикетов мыла.

Новое мыло запаковывают и отправляют нуждающимся по всему миру. На данный момент свои брикеты получили уже 10 млн человек в 127 странах. Тысячи людей могут быть спасены от смертельных болезней, если просто начнут мыть руки с мылом.

К этой кампании уже присоединились около 4 000 отелей. Представитель одного из них сказал в своем интервью, что такой простой жест может сделать нашу планету более безопасным местом для жизни.