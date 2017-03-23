Что делать, если вы оказались в открытом море

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Большинство из нас обожает морские курорты и хотя бы раз в год встречается с одним из крупных соленых водоемов. Однако нельзя забывать, что водная стихия такая же притягательная, насколько своенравная. Нам в AdMe.ru стало интересно, как должен вести себя человек, оказавшийся в открытом море. Оказывается, существует несколько правил, которые совсем не сложно запомнить.

Усмирить панику

Неудивительно, что человек, очутившийся в открытом водном пространстве, испытывает дикий страх за свою жизнь. Однако паника вам точно не поможет, зато здорово затуманит рассудок и собьет необходимый ритм дыхания. Поэтому первое, что нужно сделать, — постараться успокоиться.

Выбрать правильный стиль плавания

В данной ситуации рано или поздно вам придется самостоятельно перемещаться в воде. От того, насколько верно вы выберете стиль плавания, зависит то, как надолго хватит ваших сил. Запомните это правило: В штиль лучше плавать на спине . Так вы получите возможность максимально расслабиться и ровно дышать.

. Так вы получите возможность максимально расслабиться и ровно дышать. Если же вокруг вас плещутся волны, лучше плавать на животе. Например, брасом. Делайте глоток воздуха, затем опускайте голову в воду и выдыхайте. Если не придется все время держать голову над поверхностью воды, вы сбережете больше сил.

Найти то, что держится на плаву

Если вы оказались в открытом море в результате кораблекрушения или приводнения самолета, вокруг вас наверняка найдется множество предметов, прекрасно держащихся на плаву. Хорошо, если это будет лодка или плот, которыми оборудуются суда.

Позаботиться об одежде

Помните, что открытые солнечные лучи могут быть крайне опасны. Поэтому не снимайте с себя одежду, которая будет вас защищать от солнца. Если же вы оказались в воде в полуобнаженном виде, постарайтесь найти то, чем можно укрыться от солнечных лучей. В идеале соорудите навес для тенька.

Решить, чем питаться

Хорошо, если на вашем плоту окажется набор пайка. Однако и без него совсем не обязательно умирать с голоду. Если у вас есть паек, распределите его на небольшие ежедневные порции . Так запасов хватит надолго, а у вас не будет проблем с пищеварением.

. Так запасов хватит надолго, а у вас не будет проблем с пищеварением. Если пайка нет, можно соорудить удочку из шнурка и, например, куска жестяной банки (для крючка) и попробовать ловить рыбу. Если вы лишены таких приспособлений, попробуйте доставать руками водоросли . В них могут застревать рыбешки.

(для крючка) и попробовать ловить рыбу. Если вы лишены таких приспособлений, попробуйте доставать руками . В них могут застревать рыбешки. Старайтесь рыбачить даже в том случае, если у вас есть запасы. Ведь в рыбе содержится некоторое количество жидкости .

даже в том случае, если у вас есть запасы. Ведь в рыбе содержится . Не употребляйте в пищу протухшие продукты, как бы сильно вы ни были голодны.

Непрерывно добывать жидкость

Во время такого принудительного мореплавания вода ценится куда больше, чем еда. Ведь двигаетесь вы мало и энергию не расходуете. А вот жидкость расходуется постоянно. Запомните, что пить морскую воду нельзя. Конденсат. Вам понадобится ящик, две емкости, непромокаемый материал и грузики . В одну емкость налейте морскую воду. Другую поставьте рядом в ящик. Над обеими закрепите один кусок непромокаемого материала, например полиэтилена, и над пустой емкостью положите грузик. Вскоре чаша наполнится пресной водой.

Вам понадобится . В одну емкость налейте морскую воду. Другую поставьте рядом в ящик. Над обеими закрепите один кусок непромокаемого материала, например полиэтилена, и над пустой емкостью положите грузик. Вскоре чаша наполнится пресной водой. Дождевая вода. Старайтесь, чтобы у вас всегда в запасе оставалась пара пустых емкостей для сбора дождевой воды.

Спасаться правильно

Немудрено, что в такой ситуации вам захочется как можно быстрее ступить на твердую землю. Однако все ваши меры по спасению должны быть тщательно обдуманы. Запомните несколько правил: Если не знаете, где находитесь, не гребите. Понадейтесь на течение. У него больше шансов отнести вас к суше.

Понадейтесь на течение. У него больше шансов отнести вас к суше. Не бросайтесь в воду, завидев вдали корабль . Не пытайтесь его догнать. Лучше подать сигнал при помощи зеркала или куска жестяной банки.

. Не пытайтесь его догнать. Лучше подать сигнал при помощи зеркала или куска жестяной банки. Не пытайтесь подать сигнал при помощи огня , чтобы не подвергать опасности свое временное пристанище в виде плота.

, чтобы не подвергать опасности свое временное пристанище в виде плота. Если вам посчастливилось спасти несколько сигнальных ракет, не палите их в пустоту , а используйте, когда вдалеке покажется хоть какое-то судно.

, а используйте, когда вдалеке покажется хоть какое-то судно. Если среди прочего инвентаря вы нашли сигнальный порошок, растворите его в воде, когда увидите самолет или корабль. Тогда вокруг вас образуется яркое пятно, которое легко заметить с воздуха и издалека.

Не переставать надеяться

Отчаяние — ваш самый опасный враг. Не оставляйте надежды на спасение. Известно множество случаев, когда людей находили в открытом море спустя месяцы после их исчезновения.