Что делать, если банкомат съел вашу карту

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Вы поехали на отдых за границу и решили снять деньги в ближайшем банкомате. Но аппарат не только не выдал наличных, но еще и забрал вашу карту. Это неприятная ситуация, из-за которой можно остаться совсем без средств в чужой стране. AdMe.ru расскажет, что делать в случае, если банкомат съел вашу карту, и как вообще избежать подобной ситуации.

Причин, по которым банкомат забрал и не отдает вашу карту, может быть много. Вот самые частые: Вы 3 раза ввели неправильный пин-код. Банкомат подумал, что вы злоумышленник, который украл карту и пытается снять с нее деньги.

Банкомат подумал, что вы злоумышленник, который украл карту и пытается снять с нее деньги. Карта просрочена или заблокирована. Некоторые банкоматы могут забрать карту, если ее срок действия истек.

Некоторые банкоматы могут забрать карту, если ее срок действия истек. Карта повреждена. Если карта размагничена или сильно повреждена, банкомат забирает ее, потому что она кажется ему подозрительной.

Если карта размагничена или сильно повреждена, банкомат забирает ее, потому что она кажется ему подозрительной. Вы долго не забирали карту из банкомата. Если карту не забрали в срок от 20 секунд до 1 минуты, банкомат думает, что карту потеряли, и просто забирает ее сам, чтобы она не досталась злоумышленникам.

Если карту не забрали в срок от 20 секунд до 1 минуты, банкомат думает, что карту потеряли, и просто забирает ее сам, чтобы она не досталась злоумышленникам. Произошел сбой в работе банкомата. В этом случае на экране должно высветиться предупреждение об ошибке, а вам должны выдать чек с кодом ошибки. Но этого может не произойти, если банкомат завис намертво.

Сначала попробуйте нажать несколько раз кнопку «отмена». Бывает так, что банкомат просто не отображает пункты меню.

Бывает так, что банкомат просто не отображает пункты меню. Не отходите от банкомата в течение ближайших 20 минут. Если он завис, то точно так же может отвиснуть через некоторое время.

в течение ближайших 20 минут. Если он завис, то точно так же может отвиснуть через некоторое время. Если банкомат так и не отдал вашу карту, то придется звонить в банк, которому принадлежит банкомат, и выяснять, в чем дело. Телефон банка должен быть указан на самом аппарате.

Возможно, это прозвучит неуместно, но вам повезло. В том случае если вашу карту забрал банкомат родного банка, вернуть ее можно за несколько часов. Для этого нужно сделать следующе: Позвоните по телефону в отделение банка и сообщите о случившемся. Назовите свои данные, данные карты, ответьте на секретный вопрос, заблокируйте карту прямо по телефону. Саму карточку вам могут вернуть сразу на месте, если банкомат находится в отделении банка, или попросят прийти в отделение для оформления возврата.

В этом случае вам придется общаться не только со своим банком, но и с тем, кому принадлежит банкомат. Сделайте следующее: Позвоните в банк, которому принадлежит банкомат , и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту. Не забудьте на время ее заблокировать.

, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту. Не забудьте на время ее заблокировать. Затем позвоните в родной банк. Вам потребуется письмо-доказательство, которое нужно будет показать хозяину банкомата, чтобы вам вернули карточку. Процесс возврата карты может длиться от 2 часов до 1 недели.

Самая неприятная ситуация, если вашу карту забрали прямо на отдыхе. В этом случае схема возрата карты точно такая же: позвоните в родной банк и запросите письмо-подтверждение. Затем покажите это письмо банку — хозяину банкомата. Однако в случае, если вы находитесь в чужой стране, карту вам могут возвращать несколько недель. Поэтому лучше заранее подстраховаться.

Закажите дополнительную карту того же банка. На отдыхе у вас может не быть возможности бегать по отделениям и разбираться, почему вашу карту не отдали назад. Если основная карта останется в банкомате, то на дубликат можно перевести деньги прямо по телефону.

На отдыхе у вас может не быть возможности бегать по отделениям и разбираться, почему вашу карту не отдали назад. Если основная карта останется в банкомате, то на дубликат можно перевести деньги прямо по телефону. Не пользуйтесь банкоматами, на которых не указан телефон организации. В таких банкоматах у вас может пропасть не только карта, но и деньги со счета.

В таких банкоматах у вас может пропасть не только карта, но и деньги со счета. Запишите заранее телефон родного банка, чтобы можно было заблокировать карту или перевести деньги на другой счет.