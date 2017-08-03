Что делать, если банкомат съел вашу карту
Вы поехали на отдых за границу и решили снять деньги в ближайшем банкомате. Но аппарат не только не выдал наличных, но еще и забрал вашу карту. Это неприятная ситуация, из-за которой можно остаться совсем без средств в чужой стране.
AdMe.ru расскажет, что делать в случае, если банкомат съел вашу карту, и как вообще избежать подобной ситуации.
Причин, по которым банкомат забрал и не отдает вашу карту, может быть много. Вот самые частые:
- Вы 3 раза ввели неправильный пин-код. Банкомат подумал, что вы злоумышленник, который украл карту и пытается снять с нее деньги.
- Карта просрочена или заблокирована. Некоторые банкоматы могут забрать карту, если ее срок действия истек.
- Карта повреждена. Если карта размагничена или сильно повреждена, банкомат забирает ее, потому что она кажется ему подозрительной.
- Вы долго не забирали карту из банкомата. Если карту не забрали в срок от 20 секунд до 1 минуты, банкомат думает, что карту потеряли, и просто забирает ее сам, чтобы она не досталась злоумышленникам.
- Произошел сбой в работе банкомата. В этом случае на экране должно высветиться предупреждение об ошибке, а вам должны выдать чек с кодом ошибки. Но этого может не произойти, если банкомат завис намертво.
- Сначала попробуйте нажать несколько раз кнопку «отмена». Бывает так, что банкомат просто не отображает пункты меню.
- Не отходите от банкомата в течение ближайших 20 минут. Если он завис, то точно так же может отвиснуть через некоторое время.
- Если банкомат так и не отдал вашу карту, то придется звонить в банк, которому принадлежит банкомат, и выяснять, в чем дело. Телефон банка должен быть указан на самом аппарате.
Возможно, это прозвучит неуместно, но вам повезло. В том случае если вашу карту забрал банкомат родного банка, вернуть ее можно за несколько часов. Для этого нужно сделать следующе:
- Позвоните по телефону в отделение банка и сообщите о случившемся. Назовите свои данные, данные карты, ответьте на секретный вопрос, заблокируйте карту прямо по телефону. Саму карточку вам могут вернуть сразу на месте, если банкомат находится в отделении банка, или попросят прийти в отделение для оформления возврата.
В этом случае вам придется общаться не только со своим банком, но и с тем, кому принадлежит банкомат. Сделайте следующее:
- Позвоните в банк, которому принадлежит банкомат, и узнайте, каким образом вы можете вернуть свою карту. Не забудьте на время ее заблокировать.
- Затем позвоните в родной банк. Вам потребуется письмо-доказательство, которое нужно будет показать хозяину банкомата, чтобы вам вернули карточку. Процесс возврата карты может длиться от 2 часов до 1 недели.
Самая неприятная ситуация, если вашу карту забрали прямо на отдыхе. В этом случае схема возрата карты точно такая же: позвоните в родной банк и запросите письмо-подтверждение. Затем покажите это письмо банку — хозяину банкомата.
Однако в случае, если вы находитесь в чужой стране, карту вам могут возвращать несколько недель. Поэтому лучше заранее подстраховаться.
- Закажите дополнительную карту того же банка. На отдыхе у вас может не быть возможности бегать по отделениям и разбираться, почему вашу карту не отдали назад. Если основная карта останется в банкомате, то на дубликат можно перевести деньги прямо по телефону.
- Не пользуйтесь банкоматами, на которых не указан телефон организации. В таких банкоматах у вас может пропасть не только карта, но и деньги со счета.
- Запишите заранее телефон родного банка, чтобы можно было заблокировать карту или перевести деньги на другой счет.
Фото на превью otama