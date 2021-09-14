Читатели AdMe.ru вспомнили истории о том, как банальный отпуск изрядно пощекотал им нервы

Тот, кто хотя бы раз ездил куда-нибудь в отпуск, знает, что, как досконально ни продумывай путешествие, что-нибудь нет-нет да пойдет не по плану. И хорошо, если непредвиденные обстоятельства в итоге вызовут приятные эмоции. Но бывает и так, что приходится за голову хвататься и причитать: «И почему я дома не остался?»

К счастью, чаще всего подобные истории заканчиваются на радостной ноте. И доказательства тому — случаи, которыми поделились читатели AdMe.ru.

1.

Как-то записались на обзорную экскурсию по окрестностям Судака. Обещали комфортабельный автобус. Но так как народу оказалось немного, всех усадили в старый рафик. Лето, жара. Спрашиваем, где кондиционер. Гид показывает на 2 открытых окна: «Вот один, вот второй». Другие окна были задернуты занавесками. Экскурсовод рассказывает про окрестности, велит посмотреть налево, направо. Я отдергиваю занавеску, а там фанерка вместо стекла. © Слава Чечель / Facebook

2.

В Турции поехала на экскурсию на кораблике. Надела купальник и прозрачное парео. Забрали из отеля, а на обратном пути высадили в центре города. Пришлось на городском автобусе в таком виде возвращаться. На следующую экскурсию — на сафари — я оделась прям конкретно. А меня водой облили с ног до головы. Все, как нормальные люди, — в купальниках. Высохли, а я в мокрой одежде ходила. © Лена Тимощенко / Facebook

3.

Забыла намазаться кремом от солнца. В горах — пасмурная погода и снег. Думаю, да ладно, ничего не случится. Получила ожог и солнечный удар. Весь отпуск ходила с красной физиономией. © Elena Yakupova / Facebook

4.

Однажды авиакомпания забыла известить нас об отмене рейса в Пекин. Это был первый город в нашем запланированном месячном отпуске по трем странам. Об отмене мы узнали случайно, когда проверяли на следующий день электронное табло вылетов и не увидели свой рейс. В авиакомпании на наш вопрос, где рейс, сказали: «Извините, отменили. Деньги вернем. Видимо, не отправили вам письмо». Но нам через 2 дня надо было вылетать уже из Пекина дальше. Позвонили в другую авиакомпанию, которая летала из нашего города в Пекин. Она предложила нам рейс через 3 дня или рейс, регистрация на который идет прямо сейчас. Это были самые быстрые сборы в отпуск! Благо аэропорт рядом с городом: мы успели купить билеты и попасть на этот самолет. © Валерия Васильева / Facebook

5.

В студенческие годы отправилась по путевке в Грузию. Летели мы аж из Норильска, с пересадкой в Москве. И так полет долгий, а еще задержка была из-за погодных условий. В общем, прилетели мы ночью, ждем багаж. Голодные все до обморока. И какой-то дядечка-грузин услышал, как мы между собой переговариваемся. Открыл багажник своей машины и достал 2 больших лаваша и сыр сулугуни. Большой такой кусок. Всем досталось по кусочку и того и другого. Боже мой, как же это было вкусно! А еще была история в Питере. Сижу я в кафе, кофеек попиваю. И вдруг кто-то сзади нежно так отодвигает волосы с моего уха и так очень чувственно кусь за ушко! И контрольный выстрел — поцелуйчик в шею. Оборачиваюсь, без особого возмущения, и вижу мальчика лет 20, не больше. Красивый, как картинка. У него глаза чуть не выпали из орбит. Мне-то на тот момент уже 50 было. А сзади его девушка давится от смеха. Тоже с длинными густыми волосами каштанового цвета. © Виктория Сергеева-Филиппова / AdMe

6.

В аэропорту Венеции никак не можем пройти регистрацию: мы из Таджикистана, а они не знают, как написать это в системе. Долго ищут, потом один парень подходит ко мне и что-то говорит. Я его не понимаю, он повторяет. Тогда я прошу его говорить по-английски, а муж отвечает: «Он и так говорит по-английски». © Ник Нейм / Facebook

7.

Мы прилетели в аэропорт Ираклион на Крите. Он маленький, собралось несколько рейсов на таможне. В зале выхода с таможни туроператоры собирали своих туристов. Мы вышли, а нашего нет. Пока искали, зал опустел. Мы одни с дочкой в чужой стране, и фиг знает, что делать. Оказывается, какие-то рассеянные туристы не расслышали что-то, и вместо нас их повезли в наш отель. Нас забрали через какое-то время, когда все выяснилось. Но все это время мы сидели в аэропорту в шоке. © Оксана Горцуева / Facebook

8.

У меня что ни отпуск, то казус.

В Альпах залезла с младенцем на гору, с которой мы даже теоретически не могли понять, как спускаться.

В Черногории мы сели на лошадок, на которых седла с их рождения не лежало. При этом ездить мы как не умели, так и не умеем.

В той же Черногории столкнулась в лесу нос к носу с гигантским черным бычарой. От неожиданности орали в голос оба.

В Андалузии ужинала в полицейском участке, так как его сотрудники увидели белую тетю, обгоревшую на солнце до помидорного цвета, и сочли своим долгом отвести меня в тень, накормить, напоить и доставить в гостиницу... с мигалкой.

На Крите в забытом богом ущелье наглая коза отжала у меня булочки. © Marina El Mapache / AdMe

9.

В молодости отправились как-то отдыхать в Турцию первый раз, в Аланью. Приехали в отель в 12 дня, а заселение с 14. Решили отдохнуть на пляже. Я разулся и почапал по песочку к морю. Но песочек был такой горячий, что на полпути я очень отчетливо осознал всю опрометчивость своего поступка. Решил все же бежать к морю, охладить ступни. Добежал, охладил, стал купаться. А море немного волновалось и вода была не шибко прозрачной. В итоге я недоглядел и какая-то живность меня сильно за живот ужалила. Выбрался на сушу, мне принесли тапки, и я решил немного отойти от такого бурного начала, позагорать спокойно. Но отдыхающие добродушно предложили сыграть в пляжный волейбол. Сложно было предположить, что мяч мокрый и тяжелый. Так что с первой же подачи я сломал мизинец. Подумал, что теперь точно хватит. Да и заселяться пришло время. Но я же провел 2 часа в полдень на пляже, поэтому загорел основательно. В итоге 2 недели просидел в тенечке и в бассейне оздоровительного центра, восстанавливая обожженные ступни, тело, сломанный палец и поврежденное самомнение. © Diego Rodríguez / Facebook

10.

Вылетали мы из Египта. Муж — с ребенком в коляске, я — с чемоданами. Я прошла досмотр и пошла на регистрацию занять очередь, а мужа заставили вынуть ребенка, чтобы досмотреть коляску. Работник взял нашего ребенка, а муж возился с коляской. В итоге все нормально, муж разложил коляску и пошел ко мне на регистрацию. И тут по аэропорту несется египтянин с нашим ребенком двух лет на руках и кричит: «Беби!» Сначала я была в шоке от того, что кто-то забыл ребенка, а потом узнала на нем свой пледик в звездочках. А до мужа только спустя несколько минут дошло, что это наш «беби». Он еще даже заглянул в коляску пару раз! Сейчас смешно вспоминать. © Тетяна Бованенко / Facebook

11.

Отдыхала в санатории на юге в 1996 году. Жила на 5-м этаже. Повесила на перила балкона сушить простыню. Вдруг вижу, ее нет. Испугалась: что же делать? На счету была каждая копейка. Смотрю вниз: простыня лежит на земле прямо под балконами. Я скорей-скорей бегу с 5-го этажа, обегаю здание и оказываюсь под балконом — простыни нет. 3 минуты прошло! Уже прикинула, от чего придется отказаться, чтоб возместить стоимость. Оказалось, простыню заботливо подобрала соседка по этажу, которая поняла, что она у кого-то с балкона упала. Забрала, чтоб не украли посторонние. © Инга Токманцева / Facebook

12.

Были в Танзании, поехали на двухдневное сафари. Я — с 10-летней дочерью. При заселении в отель, после 1-го дня сафари, у нас забрали паспорта для регистрации, а потом начали раздавать. Сотрудник отеля дает мне мой паспорт и паспорт моего ребенка. Открываю его, а там на фото младенец. Читаю ФИО — еще и мальчик. Говорю: «Это не мое». А сотрудник мне: «Ну посмотрите внимательнее, это должен быть ваш. Других паспортов у нас больше нет». Его «посмотрите внимательнее» звучало как шутка и издевательство одновременно. Из группы никто не признавался, чей ребенок, и паспорт никто не искал. Оказалось, паспорта перепутали при покупке детских билетов в сафари-парк. И ни я, ни родители того мальчика не проверили паспорта, когда нам их отдавали. А того мальчика с родителями заселили в другой отель. На следующий день группа снова объединилась на сафари и паспорта поменяли. Хорошо, что заметили в отеле, а не в аэропорту! © Lada Ryasnova / Facebook

13.

Произошло со знакомыми. Конец 90-х, купили тур на Новый год в Таиланд. Приехали в аэропорт сильно заранее. Посидели в кафе, идут на стойку регистрации. А им говорят: «Ваш самолет уже улетел». Они: «Ха-ха, еще 2 часа до вылета, вы что?» Оказалось, у них вылет был 28 декабря в 0:10. А они приехали в аэропорт 28 декабря в 21:00. Долго не могли понять, в чем их ошибка. © Майя Афанасьева / Facebook

14.

Армения. 4 часа ехали на машине, чтобы увидеть прекрасный вид на монастырь Татев с канатной дороги. © Елена Пряхина / Facebook

15.

В Хорватии забыла на диком пляже на перилах кофту для плаванья и платье. На следующий день приехали туда же, ходили искали. И тут одна бабушка спрашивает, не ищем ли мы что-то. Сказали, ищем. Оказалось, она вчера нашла одежду, забрала ее домой, выстирала и высушила. И в воскресенье к 8 утра приехала на пляж, чтобы ждать того, кто будет искать вещи. Так мои вещи побывали в гостях в хорватской семье. © Марина Воротынцева / Facebook

16.

Прилетела как-то на отдых в Турцию. Что-то пошло не так: мой номер с видом на море не освободился, мне предложили занять обычный, а на следующий день переселиться в тот, что был забронирован. Я расстроенная пришла в этот номер. Мне все не нравится: кровать неудобная, вид с балкона удручающий, да еще и кондиционер не работает. Все кнопки понажимала — без толку. Даже слезы от обиды навернулись.

Подошла к окну, плачу и сквозь слезы читаю надпись на стекле: «Если вы хотите включить кондиционер, закройте дверь на балкон». И точно, сразу все заработало. © Елена Абрамова / Facebook

17.

В Затоке купили экскурсию «Прогулка на катере + купание в открытом море + морская рыбалка». Выход в море рано утром, а мы, «две девочки-припевочки», в туничках, сланцах. Прогулка же на катере, с купанием в открытом море. Приходим на причал, а там лодка типа баркас, и в этой лодке штук 20 матерых мужиков-рыбаков, в резиновых сапогах, плащах и т. д. Таких же, как мы, было 3 парня и бабушка с внуком. Оказалось, на эту «экскурсию» ездят рыбаки конкретно для рыбалки. В итоге в море мы не покупались, потому что был шторм. Еще и замерзли в первые 2 часа. Потом тапку дочери волной в море снесло, пока она кривлялась на носу корабля. В Турцию, наверное, поплыла. Она и вторую отправила следом. Но мы все-таки наловили бычков. В первый раз в жизни удочку в руках держала. Вы бы видели, как на нас смотрели матерые рыбаки: мы одну рыбку за другой вытаскивали, а у них пусто. В общем, вернулись босиком, но с почти полным ведром рыбы и в отличном настроении. © Вероника Янгуразова / Facebook