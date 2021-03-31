Чем японские отели отличаются от тех, к которым мы привыкли (и почему это так привлекает туристов)

Важной составляющей путешествия является жилье. Ведь так приятно, отшагав много километров, выслушав увлекательные экскурсии и получив новые впечатления, хорошенько отдохнуть в отеле. Кто, как не японцы, знает, как продемонстрировать уважение каждому гостю. Поэтому и гостиницы в Японии не совсем такие, к каким мы привыкли. Причем здесь есть варианты и для туристов, предпочитающих обычные номера, и для тех, кто желает отдохнуть в традиционном японском гостевом доме и понежиться в горячих источниках.

Мы в AdMe.ru уже много рассказывали вам о сервисе и особенностях отдыха в Японии. Но осталось еще немало фишек, о которых стоит узнать туристу.

Традиционные гостевые дома — рёканы

Одними из самых необычных для туристов отелей в Японии считаются рёканы: это гостевые дома, демонстрирующие традиции Японии в интерьере, экстерьере и приеме пищи. Номера устланы татами, здесь нет привычных кресел, стульев или кроватей. Во встроенных шкафах спрятаны специальные матрасы для сна — футоны, а также подушки, одеяла, постельное белье. В комнате есть стулья без ножек и небольшой столик, за которым гости будут есть или пить чай. Каждому постояльцу предлагаются юкаты, тапочки, полотенца разных размеров. В рёканах подешевле расстилать футоны нужно самостоятельно, а в гостиницах среднего и высокого ценового сегмента это делает персонал отеля, пока вы ужинаете.

Также сотрудники накрывают завтрак, обед и ужин прямо в номере, если это предусматривается типом питания в данном отеле. Гостям предлагаются только традиционные японские блюда, закуски, напитки. Чаще всего взрослым и детям приносят разные подносы-сеты с едой. Интересно, что по традиции японцы (и туристы в рёканах) сначала расслабляются в горячих источниках, а уже потом ужинают. Но это правило можно нарушать, если у вас что-то не получилось из-за времени заезда или личных планов. Нередко отдых подразумевает посещение горячих источников и перед завтраком, который тоже отличается изобилием.

В большинстве традиционных гостевых домов Японии есть горячие источники. Классические онсэны имеют разные зоны для купания мужчин и женщин (или определенные часы посещения для тех и других), редко встречаются и горячие источники с общей зоной. Правила посещения в онсэнах отличаются, но есть несколько базовых, которые приняты почти во всех купальнях: в горячий источник нужно обязательно идти в юкате (не в обычной одежде);

вход с татуировками запрещен, мелкие тату можно заклеить пластырем телесного цвета;

вещи оставляют в специальных ящиках или корзинах у входа;

перед входом в сам горячий источник нужно принять душ.

Душевая кабина в онсэне обычно открытая: просто смеситель с лейкой, табуретка и ковш. А в крупных гостевых домах с большим или несколькими горячими источниками душевых установок много, они ничем не огорожены и размещены вплотную друг к другу.

Даже несмотря на то, что в таких отелях предусмотрена отдельная ванная комната, японец никогда не будет мыться в номере гостиницы рёкан. Душ там зачастую принимают только иностранцы, стесняющиеся наслаждаться горячими источниками без купального костюма в присутствии незнакомцев. Японцы же (да и большинство туристов) предпочитают расслабляться в онсэне, ради которого в таких отелях и отдыхают. В некоторых традиционных гостиницах нет крупных общих горячих источников, но есть небольшие источники-бассейны, где могут находиться только один гость или семья, влюбленная пара.

Современные отели

Кажется, что все отели в Японии либо автоматизированные шедевры технического прогресса, либо гостевые дома с татами, горячими источниками на улице и матрасами на полу вместо кровати. По факту же в большинстве японских гостиниц стандартные номера, обычные кровати, стулья, ванные. Самым главным отличием японского гостевого жилья считается миниатюрность: комнаты маленькие, ванны тоже гораздо меньше, чем мы привыкли видеть. Но есть ряд удобств, которые нам кажутся диковинкой, а там уже считаются нормой.

«Пожалуйста, сначала прикоснитесь к этому стикеру, чтобы предотвратить удар статического электричества».

В лифтах отелей прямо возле кнопок вызова часто висят такие таблички-стикеры, которые нейтрализуют статическое напряжение. Унитазы во всех уборных (общих и в номерах) всегда с подогревом; есть кнопки, чтобы помыться, поднять или опустить сиденье; в некоторых моделях даже музыку можно включить, чтобы не стеснять окружающих неприятными звуками. Даже телефоны в японских гостиницах не совсем такие, к каким мы привыкли. Часто клиентам здесь предлагается полноценный смартфон, в котором есть доступ к интернету. По нему можно бесплатно звонить не только на ресепшен, но и на местные номера. К тому же устройство в большинстве случаев разрешено выносить из отеля и брать с собой на протяжении всего отдыха.

Вместо халатов гостям часто предлагаются юкаты и в обычных отелях, не только в рёканах. Многие гостиницы могут похвастаться ванными комнатами, в которых зеркала не запотевают от пара.

В некоторых отелях Японии даже побеспокоились об удобстве гостей, приехавших на машинах. В то время как вокруг лежат горы снега, парковки и зона возле гостиницы практически полностью от него очищены. Это достигается с помощью специальных встроенных в асфальт фонтанчиков с горячей водой.

Силу напора в этой системе можно менять, поэтому иногда вода из отверстий едва вытекает, а иногда бьют целые фонтаны.