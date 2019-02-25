Чем сейчас занимаются 11 ведущих «Орла и решки» (Кое-кого можно увидеть на ТВ)

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Несколько лет зрители наблюдали за увлекательным тревел-шоу, узнавая различные страны (а их на счету у «Орла и решки» уже более 80) с неожиданных сторон. Самой дорогой страной оказалась Англия, где только на престижный лондонский отель, в котором в свое время останавливались Чарли Чаплин, Мэрилин Монро и Марлен Дитрих, была потрачена внушительная сумма. А вот на Мадагаскаре, где нет фешенебельных гостиниц, было потрачено самое незначительное количество денег. Менялись ведущие, но интерес к своеобразному туристическому телегиду не угасал.

Мы в AdMe.ru решили выяснить, чем ведущие этой популярной телепередачи занимаются сейчас.

1. Жанна Бадоева

Жанна просто человек-оркестр: помимо телевидения, она увлекается театром, и ей даже удалось поработать преподавателем актерского мастерства. Ее чувство юмора также не осталось незамеченным: именно Бадоева стала первой женщиной — резидентом Comedy Club. Она всегда готова помочь советом, и это качество девушки нашло отражение в авторском проекте «ЖаннаПомоги» на телеканале «Пятница», где ведущая помогает девушкам справиться с комплексами и поверить в себя.

2. Алан Бадоев

Алан — известный клипмейкер, благодаря которому увидели свет видеоклипы таких звезд, как Вера Брежнева, Светлана Лобода, Ирина Билык, Валерий Меладзе, а также группа Gipsy Kings. В 2018 году Бадоев снял клип для известного певца Араша на песню «Dooset Daram». Местом для 2-дневных съемок стал украинский лес. Не обошлось без волков, скорой и пожарной.

3. Андрей Бедняков

Андрей давно собирает факты о странах, многие из которых были использованы в передаче «Верю не верю». Интрига заключалась в том, что один из фактов был ложным. Позже концепция поменялась, и отныне Бедняков стал бродить со звездами по их любимым городам, а передачу переименовали в «Бедняков +1». Профессиональные интересы Андрея не ограничиваются путешествиями: с 2016 года Бедняков ведет музыкальное шоу «Х-фактор» на канале СТБ.

4. Регина Тодоренко

Регину можно считать настоящим долгожителем шоу: девушка проработала в нем ровно 4 года (с 2013-го по 2017 год). А еще она — первая женщина-телепутешественница, совершившая беспрерывную кругосветку: 71 город, 46 стран мира, 19 часовых поясов! С 2008-го по 2013 год Регина пела в женской группе REAL O, которая сложилась из 4 участниц «Фабрики звезд». Сейчас группа продолжает функционировать, правда, состав полностью поменялся. Но любовь к музыке у Тодоренко не прошла: с 2018 года она ведет музыкальный конкурс «Голос улиц» на телеканале «Пятница». На этом же канале Тодоренко является ведущей программы «Мейкаперы», в которой соревнуются визажисты. Еще у девушки есть собственное еженедельное развлекательное шоу «Пятница с Региной» на YouTube.

5. Антон Птушкин

Антон практически обогнул Землю по экватору 6 раз: в рамках программы «Орел и решка. Перезагрузка» они с Анастасией Ивлеевой совершили 99 перелетов, преодолев расстояние в 240 тыс. км. На этом рекорды не заканчиваются: он также прошел 24 км пешком по Парижу всего за сутки! Сейчас Антон в прямом смысле «сам себе режиссер». Он снимает и монтирует ролики для своего канала о путешествиях на YouTube, а также пишет к ним сценарии.

6. Анастасия Короткая

Карьера самой веселой ведущей «Орла и решки» стартовала в КВН в составе сборной «При чем здесь мы?», где она играла с Андреем Бедняковым. Анастасия успела сняться в сериалах «Большие чувства», «Супергерои» и в пародии на сериал «Игра престолов». С 2018 года участвует в юмористической передаче «Женский квартал» на украинском телевидении.

7. Евгений Синельников

Евгений стоит у истоков «Орла и решки». В 2010 году они с супругой Еленой выпустили 1-й эпизод, снятый в Барселоне. Синельников очень любит музыку, но сам не знает нот. Правда, это не помешало ему в свое время стать басистом дружеской рок-группы, выступавшей «для своих». Хватило краткого инструктажа: «Вот эта струна — 4 раза. Понял?» С 2018 года Евгений является ведущим проекта «Дома лучше», который функционирует на платформе YouTube.

8. Натали Неведрова

Еще будучи студенткой, Натали устроилась на канал «Муз-ТВ» ассистентом продюсера. Как признается Неведрова, тогда она собрала всю свою смелость, начала ходить по курилкам телекомпании «Останкино» и стучать во все двери, умоляя взять «бесплатную рабочую силу, готовую на все: варить кофе, писать подводки, только бы узнать, что такое телевидение». Со временем ее повысили в должности, и она стала редактором. На досуге Неведрова пишет стихи и песни и мечтает со временем их опубликовать. Натали — владелец собственной продакшен-компании, которая занимается производством различного видеоконтента. Также является участницей театральной группы Gogol School.

9. Егор Калейников

Медийная карьера Егора была предопределена, когда в детстве он, играя на утреннике поросенка Наф-Нафа, так вжился в роль, что получил личную похвалу от районного начальства. Егор учился на маркетолога, но свою жизнь связал с шоу-бизнесом: играл в КВН и работал на «Просто радио». Совместив 2 радости жизни, путешествия и вкусную пищу, в 2018 году он стал соведущим Владимира Дантеса в 7-м сезоне передачи «Еда, я люблю тебя» на канале «Пятница».

10. Мария Ивакова

Еще в студенческие годы Мария участвовала в модных показах. Позже она стала ведущей фешен-проекта MTV под названием «Trendy», познакомилась со многими знаменитостями из мира моды и даже помогала итальянскому дизайнеру Роберто Кавалли с организацией его показа в России. Инстаграм-аккаунт Марии пестрит фото из Токио, Парижа, Лондона и Нью-Йорка: участие в проекте «Орел и решка» прямо-таки пробудило в ней страсть к путешествиям. А еще девушка занимается йогой, медитацией и умеет анализировать сны. В 2018 году снялась в фильме «Нефутбол». Это уже 4-я роль Марии в кино.

11. Анастасия Ивлеева