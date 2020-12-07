Чем образ жизни обычной японки отличается от того, к которому привыкли наши женщины

Каждая женщина в Японии строит свой день так, как ей удобно. Но в целом график у всех более или менее одинаковый, особенно если речь идет о работающей матери или домохозяйке. Любопытно, что принятый в японском обществе образ жизни женщины весьма отличается от того, к которому привыкли западные дамы.

Мы в AdMe.ru изучили блоги местных жительниц и составили примерное расписание на день, которого придерживается большинство японок.

Утро

Женщины в Японии встают, как правило, в 5 с небольшим утра, причем делают это очень тихо, чтобы не разбудить мужа и ребенка. Дети дошкольного возраста в этой стране обычно спят в одной кровати с родителями. После гигиенических процедур японки или начинают готовить завтрак, или загружают быструю стирку. Душ по утрам не принимают — здесь принято это делать вечером, после рабочего дня. С утра японки только расчесываются, чистят зубы и умываются.

Если остальная семья уже проснулась, японки заправляют кровать. Но делают это не так, как мы. У многих нет покрывал, поэтому нужно просто расправить простынь и аккуратно сложить одеяло и подушки, чтобы не было визуального беспорядка.

Завтрак японской семьи тоже отличается от привычного нам. Они не довольствуются быстрыми бутербродами или омлетом — готовят полноценное блюдо: тушат овощи, жарят мясо, варят рис. Еще утром нужно собрать завтрак ребенку в школу. Конечно, некоторых мам устраивает и то, что ребенок может поесть в школьной столовой, однако это считается неприличным. Мать в местном обществе в принципе оценивают по тому, какой завтрак носит ее чадо в школу. Если ланчбокс неаккуратный или его нет вовсе, мать плохая. И наоборот. Причем недостаточно просто наложить в коробку еды. Нужно сделать это красиво, составив какие-то фигурки из пищи, — в общем, проявить креативность. Мужа будят ровно в то время, чтобы он успел позавтракать и сразу же уйти на работу.

Потом моют посуду, причем снова не так, как мы. Воду включенной надолго не оставляют — просто намыливают все тарелки и кастрюли по очереди и намыленными складывают в раковину, вода в это время выключена. Потом все вместе споласкивают. Любопытно, что некоторые японки не пользуются средством для мытья, чтобы сберечь кожу рук. Они кладут в раковину специальное мыло. Это еще и экономит время: вам не нужно всякий раз брать бутылку и выдавливать средство — вы просто трете губку о мыло, и она пенится. После завтрака ребенок чистит зубы во второй раз, потом его одевают и отвозят в школу или садик. У многих женщин в Японии есть мамские велосипеды — с корзинами и специальными детскими сидениями. Школы и садики в этой стране работают с 6 утра до 8 вечера, чтобы работающим родителям было удобно забирать детей. Конечно, они учатся не все это время — есть перерывы на игры. После того, как японская мама отвезла ребенка на учебу, она возвращается домой и завтракает сама. А потом идет на работу, если она не домохозяйка.

День

Если женщина не работает, а ее ребенок не достиг школьного возраста, она весь день проводит с ним. Дело в том, что отправить малыша в садик у такой мамы не получится: детские учреждения доступны только для работающих родителей. Днем домохозяйки занимаются уборкой, готовкой и стиркой, а также ходят за продуктами. И гуляют с детьми, конечно. Причем делают это в основном в парках. В Японии есть даже специальный термин — «парковые мамочки». И общество в таких парках имеет строгую иерархию. У каждой мамы есть свое «звание», а попасть в местную компанию не так просто: только лидеры могут решить, принимать ли новенькую в свой «клуб». Если речь идет о работающей женщине, все домашние дела она переносит на вечер. После того, как мать забирает ребенка из садика или школы, она идет вместе с ним в магазин за продуктами, а потом — домой.

Вечер

Первым делом женщина должна постирать, если не сделала этого утром, поскольку в Японии невежливо начинать стирку после 7 вечера. Многие люди в это время уже ложатся спать и могут пожаловаться на шум. Стирают японки каждый день. Во-первых, из-за того, что дети быстро пачкают одежду. Во-вторых, из-за удивительной чистоплотности. Например, полотенца в ванной местные меняют ежедневно. После уборки и стирки женщины принимают ванну и купают детей. Потом готовят ужин. Интересно, что в некоторых жилых домах воду сильно хлорируют — ее нельзя ни пить, ни использовать для приготовления еды. Приходится покупать для этих целей минералку. Перед сном женщины готовят рис для завтрака. Они кладут его в специальный агрегат — рисоварку. У этого устройства имеется функция таймера — рис начнет готовиться в определенное время, и утром не придется его варить. Ребенка укладывают в постель в первую очередь, и все оставшееся до сна время женщина может посвятить самой себе.