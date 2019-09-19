Чем кормят пассажиров на борту самолетов 17 авиакомпаний мира
Неважно, летим мы куда-то по работе или на отдых, нам всегда интересно узнать, чем же угостит авиакомпания на борту. Рацион зависит от многих факторов: маршрута, времени суток, продолжительности рейса, класса обслуживания. Поэтому одни и те же авиалинии в некоторых случаях могут предлагать чай с конфеткой, а в других — сытный ужин.
AdMe.ru заглянул в паблик, где пассажиры делятся снимками своей трапезы на борту известных перевозчиков, и выбрал несколько любопытных фотографий.
Air France
Рейс Париж — Вашингтон, экономкласс, время в пути — 8 часов 25 минут. На фото — выбранный из меню вариант обеда.
Cathay Pacific
Так роскошно кормят в 1-м классе на рейсе Чикаго — Гонконг, который длится 16 часов. И это только 3 блюда. Как выглядела остальная еда, можно посмотреть тут.
Turkish Airlines
Рейс Екатеринбург — Стамбул, время в пути — 4 часа 50 минут. На фото — вечерний прием пищи.
Рейс Херсон — Стамбул, бизнес-класс, время в пути — 1 час 45 минут.
SWISS
Рейс Париж — Цюрих, время в пути — 1 час 40 минут.
Рейс Москва — Цюрих, экономкласс, время в пути — 3 часа 35 минут.
Edelweiss Air
Рейс Цюрих — Буэнос-Айрес, время в пути — 13 часов, ночной перелет. Кормили в полете несколько раз. На фото показан ужин.
Uzbekistan Airways
Рейс Ташкент — Самарканд — Казань, экономкласс, время в пути в сумме составило 13 часов. Кстати, в этом году авилинии из Узбекистана возглавили рейтинг авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту по версии портала Туту.ру. Для этого специалисты проанализировали 27,5 тыс. отзывов российских пассажиров, оставленных в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года на сайте онлайн-сервиса.
Smartavia
Рейс Анапа — Москва, время в пути — 2 часа 10 минут.
Lufthansa
Рейс Мюнхен — Москва, время в пути — 3 часа 5 минут, дневной перелет.
Belavia
Рейс Минск — Москва, время в пути — 1 час 20 минут.
Alitalia
Рейс Москва — Рим, время в пути — 3 часа 30 минут, утренний перелет.
Singapore Airlines
Рейс Москва — Сингапур, экономкласс, время в пути — 10 часов. На фото заснят завтрак.
Qantas
Рейс Токио — Брисбен, экономкласс, время в пути — 9 часов. Так выглядит один из приемов пищи.
Ethiopian Airlines
Рейс Аддис-Абеба — Йоханнесбург, врем в пути — 5 часов 25 минут.
«Аэрофлот»
Рейс Москва — Афины, время в пути — 4 часа 10 минут, один из вариантов обеда на выбор.
Qatar Airways
Рейс Бангкок — Доха, бизнес-класс, время в пути — 7 часов, утренний перелет. На этом фото мы видим только одно блюдо из нескольких.
Рейс Доха — Бангкок, экономкласс, время в пути — 7 часов. Кормили несколько раз, на этом фото — то, что авиакомпания предложила на обед.
S7
Рейс Калининград — Санкт-Петербург (2015 год), бизнес-класс, время в пути — 1 час 35 минут.
Air Koryo
Государственная авиакомпания Северной Кореи на рейсе Владивосток — Пхеньян (время в пути — чуть более 1 часа) предоставила пассажирам такое питание. Все места в салоне самолета Ил-62 сделаны для экономкласса. Если же на рейсе есть бизнес-пассажиры, то их просто сажают в первые ряды.
А какая авиакомпания — ваш фаворит по уровню обслуживания и меню?
Фото на превью Равиль Хисматуллин / airlinemeals / vk