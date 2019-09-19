Чем кормят пассажиров на борту самолетов 17 авиакомпаний мира

22 2 48 18k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Неважно, летим мы куда-то по работе или на отдых, нам всегда интересно узнать, чем же угостит авиакомпания на борту. Рацион зависит от многих факторов: маршрута, времени суток, продолжительности рейса, класса обслуживания. Поэтому одни и те же авиалинии в некоторых случаях могут предлагать чай с конфеткой, а в других — сытный ужин.

AdMe.ru заглянул в паблик, где пассажиры делятся снимками своей трапезы на борту известных перевозчиков, и выбрал несколько любопытных фотографий.

Air France

Рейс Париж — Вашингтон, экономкласс, время в пути — 8 часов 25 минут. На фото — выбранный из меню вариант обеда.

Cathay Pacific

Так роскошно кормят в 1-м классе на рейсе Чикаго — Гонконг, который длится 16 часов. И это только 3 блюда. Как выглядела остальная еда, можно посмотреть тут.

Turkish Airlines

Рейс Екатеринбург — Стамбул, время в пути — 4 часа 50 минут. На фото — вечерний прием пищи.

Рейс Херсон — Стамбул, бизнес-класс, время в пути — 1 час 45 минут.

SWISS

Рейс Париж — Цюрих, время в пути — 1 час 40 минут.

Рейс Москва — Цюрих, экономкласс, время в пути — 3 часа 35 минут.

Edelweiss Air

Рейс Цюрих — Буэнос-Айрес, время в пути — 13 часов, ночной перелет. Кормили в полете несколько раз. На фото показан ужин.

Uzbekistan Airways

Рейс Ташкент — Самарканд — Казань, экономкласс, время в пути в сумме составило 13 часов. Кстати, в этом году авилинии из Узбекистана возглавили рейтинг авиакомпаний с самым вкусным питанием на борту по версии портала Туту.ру. Для этого специалисты проанализировали 27,5 тыс. отзывов российских пассажиров, оставленных в период с апреля 2018 года по апрель 2019 года на сайте онлайн-сервиса.

Smartavia

Рейс Анапа — Москва, время в пути — 2 часа 10 минут.

Lufthansa

Рейс Мюнхен — Москва, время в пути — 3 часа 5 минут, дневной перелет.

Belavia

Рейс Минск — Москва, время в пути — 1 час 20 минут.

Alitalia

Рейс Москва — Рим, время в пути — 3 часа 30 минут, утренний перелет.

Singapore Airlines

Рейс Москва — Сингапур, экономкласс, время в пути — 10 часов. На фото заснят завтрак.

Qantas

Рейс Токио — Брисбен, экономкласс, время в пути — 9 часов. Так выглядит один из приемов пищи.

Ethiopian Airlines

Рейс Аддис-Абеба — Йоханнесбург, врем в пути — 5 часов 25 минут.

«Аэрофлот»

Рейс Москва — Афины, время в пути — 4 часа 10 минут, один из вариантов обеда на выбор.

Qatar Airways

Рейс Бангкок — Доха, бизнес-класс, время в пути — 7 часов, утренний перелет. На этом фото мы видим только одно блюдо из нескольких.

Рейс Доха — Бангкок, экономкласс, время в пути — 7 часов. Кормили несколько раз, на этом фото — то, что авиакомпания предложила на обед.

S7

Рейс Калининград — Санкт-Петербург (2015 год), бизнес-класс, время в пути — 1 час 35 минут.

Air Koryo

Государственная авиакомпания Северной Кореи на рейсе Владивосток — Пхеньян (время в пути — чуть более 1 часа) предоставила пассажирам такое питание. Все места в салоне самолета Ил-62 сделаны для экономкласса. Если же на рейсе есть бизнес-пассажиры, то их просто сажают в первые ряды.

А какая авиакомпания — ваш фаворит по уровню обслуживания и меню?