Бывшая бортпроводница поделилась фотографиями своих худших пассажиров. С ними можете встретиться и вы
За 7 лет работы бортпроводником Шон Кейтлин имела «удовольствие» встретить самые отвратительные типы пассажиров. Однажды она начала снимать то, что видела на борту самолета. Коллега посоветовала ей выложить это в сеть. Шон создала аккаунты Passenger Shaming в инстаграме и фейсбуке и начала публиковать там фотографии, иллюстрирующие бессовестное поведение пассажиров. Сейчас Шон на пенсии, но продолжает делиться снимками, которые присылают ей другие люди.
Нам в AdMe.ru остается только посочувствовать тем пассажирам, которым «посчастливилось» лететь с такими попутчиками.
1. «Хочу классно выглядеть на выходных...»
2. А вы бы когда-нибудь смогли лечь на пол в самолете?
3. Просто пицца остыла...
4. Авиапутешественник уровня «Бог»
5. Так иногда хочется...
6. Когда строишь свой домик из покрывал в самолете
7. Незапланированная вечеринка с ночевкой
8. Почему нет?
9. Ему, конечно же, было тяжело сидеть около аварийного выхода
10. Скоро лето
11. День питомцев на борту
12. Дети вышли из-под контроля
13. Когда хочешь, чтобы тебе было удобно во время длительного перелета
14. Надеемся, что играл на флейте он хорошо
15. Когда у тебя есть цель и ты сделаешь что угодно, чтобы ее добиться
16. Мы не можем определиться, гениально это или грубо
«Пожалуйста, разбудите меня, когда будут давать снэки и напитки. Спасибо!»
17. Когда хочешь поскорее оказаться на пляже
18. Пожалуйста, никогда не забывайте в самолете свои вставные зубы...
19. Парики...
20. Искусственные ногти...
21. ...И тем более использованные тесты на беременность
А у вас был когда-нибудь негативный опыт авиапутешествий? Что бы вы сказали бортпроводнику, если бы рядом с вами оказался один из таких пассажиров?
Фото на превью passengershaming / Instagram, passengershaming / Instagram