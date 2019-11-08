Бывшая бортпроводница поделилась фотографиями своих худших пассажиров. С ними можете встретиться и вы

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За 7 лет работы бортпроводником Шон Кейтлин имела «удовольствие» встретить самые отвратительные типы пассажиров. Однажды она начала снимать то, что видела на борту самолета. Коллега посоветовала ей выложить это в сеть. Шон создала аккаунты Passenger Shaming в инстаграме и фейсбуке и начала публиковать там фотографии, иллюстрирующие бессовестное поведение пассажиров. Сейчас Шон на пенсии, но продолжает делиться снимками, которые присылают ей другие люди.

Нам в AdMe.ru остается только посочувствовать тем пассажирам, которым «посчастливилось» лететь с такими попутчиками.

1. «Хочу классно выглядеть на выходных...»

2. А вы бы когда-нибудь смогли лечь на пол в самолете?

3. Просто пицца остыла...

4. Авиапутешественник уровня «Бог»

5. Так иногда хочется...

6. Когда строишь свой домик из покрывал в самолете

7. Незапланированная вечеринка с ночевкой

8. Почему нет?

9. Ему, конечно же, было тяжело сидеть около аварийного выхода

10. Скоро лето

11. День питомцев на борту

12. Дети вышли из-под контроля

13. Когда хочешь, чтобы тебе было удобно во время длительного перелета

14. Надеемся, что играл на флейте он хорошо

15. Когда у тебя есть цель и ты сделаешь что угодно, чтобы ее добиться

16. Мы не можем определиться, гениально это или грубо

«Пожалуйста, разбудите меня, когда будут давать снэки и напитки. Спасибо!»

17. Когда хочешь поскорее оказаться на пляже

18. Пожалуйста, никогда не забывайте в самолете свои вставные зубы...

19. Парики...

20. Искусственные ногти...

21. ...И тем более использованные тесты на беременность