Бразильский фотограф показал нам, как живут коренные индейские племена в XXI веке
Индейцы Бразилии проживали на территории этой страны еще за несколько тысяч лет до прихода европейцев. И даже сейчас, в эпоху стремительного развития цивилизации и новейших технологий, им удается сохранять свои традиции и обычаи.
Фотограф Рикардо Штукерт (Ricardo Stuckert) посетил некоторые из древних индейских племен и создал фотопроект INDIOS BRASILEIROS, посвященный коренным жителям Бразилии. Он показал всему миру, как индейские племена живут вдали от современных благ цивилизации спустя более 500 лет после первой встречи с европейцами.
Мы в AdMe.ru предлагаем вашему вниманию самые удивительные из его работ.
1. Акуку камайур в реке Так Мигель
Индейцы на территории Бразилии ведут в основном полукочевой образ жизни, занимаются охотой, собирательством и земледелием. Женщины наравне с мужчинами участвуют в подводном плавании и рыбалке.
2. Индейцы берегут семейные ценности
С самого рождения дети присутствуют при любой деятельности родителей и учатся всему на практике. Малыша носят в специальной перевязи — манте или в переносной детской кроватке из дерева или тростника. Отец часто берет маленьких сыновей на охоту, чтобы обучить их. В возрасте 13–14 лет индейские дети проходят обряд инициации, что означает вступление во взрослую жизнь.
3. Бежа каяпо ловит рыбу в реке Сингу
Мужчины путешествуют на большие расстояния в поисках добычи, а также отправляют целые группы по сбору меда и других продуктов, в том числе древесины для строительства домов, кровельной соломы и птичьих перьев, чтобы сделать свои красивые головные уборы.
4. Жизнь в гармонии с природой
Встреча коренных индейцев Бразилии с колонизаторами оказалась трагична: многие индейцы были истреблены или ассимилированы. Из 2 000 племен осталось лишь 200. Часть из них так и осталась неконтактной, то есть не поддерживает никаких связей с внешним миром и современной цивилизацией.
5. Прибытие aсaи в порт Макапа
Индейцы первыми начали спать в гамаках для защиты от укусов змей, пауков и опасных животных. В бразильской кулинарии именно от индейцев пришла традиция пить чай мате, есть ягоды асаи и маниоку.
6. Звездный дождь
Многие из бразильских индейцев говорят исключительно на португальском языке, и лишь около половины сохраняют знание индейских традиционных диалектов, которых в Бразилии насчитывается около двухсот.
7. Индейцы патаксо на восходе солнца
Согласно данным Бразильского института географии и статистики, у более чем 50 миллионов бразильцев есть индейские предки.
8. Дети племени кахинав играют в лесу
Шоколад, попкорн и жвачку открыли индейцы. Они обнаружили в зернах маиса способность взрываться, использовали сок гевеи (каучук) для жевания и придумали слово «шоколад».
9. Индейцы кахинав, Акри, Бразилия
В Конституции Бразилии есть специальная глава «Об индейцах», в которой за индейцами признается их социальная организация, обычаи и традиции, языки и верования, а также первоначальные права на земли, которые они традиционно занимают.
10. Культура древних племен богата и многогранна
11. Жизнь индейцев неподвластна времени
12. Танави карири на реке Сан-Франциско
13. Представительница племени ашанинка
Бонус: а вот и сам Рикардо Штукерт
Рикардо Штукерт начал свой фотопроект «INDIOS BRASILEIROS» в 2015 году. Его главной задачей было показать всему миру традиционный образ жизни индейцев Бразилии, их гармоничное сосуществование с природой, умение беречь традиции и ценить все то, что дает нам жизнь.
Эти люди живут в мире без мобильных телефонов, ноутбуков, пробок по дороге на работу, круглосуточных супермаркетов, кредитных карт и интернета. А вы бы хотели так жить?
Фото на превью ricardostuckert/instagram, ricardostuckert/instagram