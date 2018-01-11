Бразильский фотограф показал нам, как живут коренные индейские племена в XXI веке

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Индейцы Бразилии проживали на территории этой страны еще за несколько тысяч лет до прихода европейцев. И даже сейчас, в эпоху стремительного развития цивилизации и новейших технологий, им удается сохранять свои традиции и обычаи. Фотограф Рикардо Штукерт (Ricardo Stuckert) посетил некоторые из древних индейских племен и создал фотопроект INDIOS BRASILEIROS, посвященный коренным жителям Бразилии. Он показал всему миру, как индейские племена живут вдали от современных благ цивилизации спустя более 500 лет после первой встречи с европейцами. Мы в AdMe.ru предлагаем вашему вниманию самые удивительные из его работ.

1. Акуку камайур в реке Так Мигель

Индейцы на территории Бразилии ведут в основном полукочевой образ жизни, занимаются охотой, собирательством и земледелием. Женщины наравне с мужчинами участвуют в подводном плавании и рыбалке.

2. Индейцы берегут семейные ценности

С самого рождения дети присутствуют при любой деятельности родителей и учатся всему на практике. Малыша носят в специальной перевязи — манте или в переносной детской кроватке из дерева или тростника. Отец часто берет маленьких сыновей на охоту, чтобы обучить их. В возрасте 13–14 лет индейские дети проходят обряд инициации, что означает вступление во взрослую жизнь.

3. Бежа каяпо ловит рыбу в реке Сингу

Мужчины путешествуют на большие расстояния в поисках добычи, а также отправляют целые группы по сбору меда и других продуктов, в том числе древесины для строительства домов, кровельной соломы и птичьих перьев, чтобы сделать свои красивые головные уборы.

4. Жизнь в гармонии с природой

Встреча коренных индейцев Бразилии с колонизаторами оказалась трагична: многие индейцы были истреблены или ассимилированы. Из 2 000 племен осталось лишь 200. Часть из них так и осталась неконтактной, то есть не поддерживает никаких связей с внешним миром и современной цивилизацией.

5. Прибытие aсaи в порт Макапа

Индейцы первыми начали спать в гамаках для защиты от укусов змей, пауков и опасных животных. В бразильской кулинарии именно от индейцев пришла традиция пить чай мате, есть ягоды асаи и маниоку.

6. Звездный дождь

Многие из бразильских индейцев говорят исключительно на португальском языке, и лишь около половины сохраняют знание индейских традиционных диалектов, которых в Бразилии насчитывается около двухсот.

7. Индейцы патаксо на восходе солнца

Согласно данным Бразильского института географии и статистики, у более чем 50 миллионов бразильцев есть индейские предки.

8. Дети племени кахинав играют в лесу

Шоколад, попкорн и жвачку открыли индейцы. Они обнаружили в зернах маиса способность взрываться, использовали сок гевеи (каучук) для жевания и придумали слово «шоколад».

9. Индейцы кахинав, Акри, Бразилия

В Конституции Бразилии есть специальная глава «Об индейцах», в которой за индейцами признается их социальная организация, обычаи и традиции, языки и верования, а также первоначальные права на земли, которые они традиционно занимают.

10. Культура древних племен богата и многогранна

11. Жизнь индейцев неподвластна времени

12. Танави карири на реке Сан-Франциско

13. Представительница племени ашанинка

Бонус: а вот и сам Рикардо Штукерт

Рикардо Штукерт начал свой фотопроект «INDIOS BRASILEIROS» в 2015 году. Его главной задачей было показать всему миру традиционный образ жизни индейцев Бразилии, их гармоничное сосуществование с природой, умение беречь традиции и ценить все то, что дает нам жизнь.

Эти люди живут в мире без мобильных телефонов, ноутбуков, пробок по дороге на работу, круглосуточных супермаркетов, кредитных карт и интернета. А вы бы хотели так жить?