Авторы AdMe.ru рассказали, где бы они остановились и куда сходили, если бы приехали в родной город в качестве туриста

С наступлением лета хочется достать запылившийся чемодан и запланировать поездку, пусть даже всего на несколько дней. Путешествие дает освежающее ощущение новизны и открывает неожиданные стороны, казалось бы, знакомых городов. Ну а кто, как не старожилы, лучше всего раскроют секреты своих излюбленных мест.

Авторы AdMe.ru рассказали, как лучше провести время в их родных городах.

Санкт-Петербург

Отель. Расположенный на одной из самых красивых улиц, в стороне от шумной толпы отель Indigo порадует шикарным видом из ресторана на крыше. Если захочется совместить городской отдых c водными процедурами, то можно выбрать Solo Sokos Hotel Palace Bridge на Васильевском острове. Для тех, кто предпочитает более бюджетные путешествия, подойдет небольшой отель Akyan в особняке в стиле модерн на углу улиц Жуковского и Восстания.

Расположенный на одной из самых красивых улиц, в стороне от шумной толпы отель Indigo порадует шикарным видом из ресторана на крыше. Если захочется совместить городской отдых c водными процедурами, то можно выбрать Solo Sokos Hotel Palace Bridge на Васильевском острове. Для тех, кто предпочитает более бюджетные путешествия, подойдет небольшой отель Akyan в особняке в стиле модерн на углу улиц Жуковского и Восстания. Где поесть. Атмосфера веселья и большой выбор заведений ждет на улице Рубинштейна. Гурманов могут заинтересовать проекты Матильды Шнуровой — демократичное Cococo Bistro или более пафосное Cococouture. Если захочется побывать на ужине в дворцовых интерьерах, можно посетить ресторан «Виктория» в отеле Taleon. До, после или вместо трапезы, в зависимости от вашей диеты, побывайте на экскурсии в особняке Елисеевых, в котором расположен отель. В ресторане «Москва» есть летняя терраса на 6-м этаже с видом на Невский, а картинки в меню делают выбор блюд проще.

Атмосфера веселья и большой выбор заведений ждет на улице Рубинштейна. Гурманов могут заинтересовать проекты Матильды Шнуровой — демократичное Cococo Bistro или более пафосное Cococouture. Если захочется побывать на ужине в дворцовых интерьерах, можно посетить ресторан «Виктория» в отеле Taleon. До, после или вместо трапезы, в зависимости от вашей диеты, побывайте на экскурсии в особняке Елисеевых, в котором расположен отель. В ресторане «Москва» есть летняя терраса на 6-м этаже с видом на Невский, а картинки в меню делают выбор блюд проще. Где погулять. На улице Чайковского, 2, совсем рядом с Летним садом, спрятался Мозаичный дворик, который создали художники и ученики Малой академии искусств.

Новая Голландия — общественное пространство города, куда зимой можно пойти на каток, а летом на концерты и мероприятия на открытом воздухе. Детей будет сложно оторвать от современных площадок, одна из которых представляет собой каркас фрегата «Петр и Павел»: внутри него юные пираты найдут современные горки, канаты, подзорные трубы и штурвал. Для отважных интересным опытом может стать экскурсия по крышам с на видом центр города или даже на церемонию развода мостов.

В центре Санкт-Петербурга за каждым поворотом можно найти интересное место. Например, рядом с метро «Горьковская» находится соборная мечеть в стиле северного модерна.

Даже не все жители Санкт-Петербурга знают, что есть возможность бесплатно посетить дворцы и закрытые для посторонних глаз особняки и усадьбы. Одно из таких мест, куда простому обывателю не попасть, — особняк купцов Брусницыных.

Калининград

Где погулять. Для прогулок лучше всего подойдет район исторических вилл Амалиенау, где стоит посетить музей-квартиру Altes Haus. В ней воссоздан аутентичный интерьер кенигсбергской квартиры с точностью до мельчайших деталей. Здесь можно ощутить дух старого Кенигсберга и представить, как протекала жизнь горожан на рубеже XIX–XX веков. В свободный вечер стоит посетить концерт органной музыки в Кафедральном соборе, в котором на экскурсии можно узнать все средневековые тайны. Любителям музеев Вита советует Музей янтаря и Музей Мирового океана.

Волгоград

Отель. Из гостиницы «Волгоград» удобно пешком попасть практически во все туристические места.

Из гостиницы «Волгоград» удобно пешком попасть практически во все туристические места. Где поесть. Недорого перекусить можно в сети кафе «Конфетки-бараночки». А поужинать наш автор Мария Боровик советует в ресторанах «Руставели» или «Римини».

Где погулять. Атмосферно отдохнуть вечером можно в районе Центрального рынка: пару лет назад там сделали что-то вроде улицы Никольской в Москве. Кроме знаменитого Мамаева кургана, Мария советует посетить обсерваторию, купить экскурсию на пожарную каланчу от краеведческого музея, а если позволяет время — съездить в бывшее немецкое поселение под названием Старая Сарепта. А еще в Волгограде можно покататься на подземном трамвае — единственном трамвае подобного рода в стране.

Выборг

Отель. В летнее время жилье лучше бронировать заранее, так как обычно отели заполнены финскими туристами. Идеальное расположение и отличные отзывы заслужили апартаменты «Ульберг», расположенные в здании со столетней историей.

В летнее время жилье лучше бронировать заранее, так как обычно отели заполнены финскими туристами. Идеальное расположение и отличные отзывы заслужили апартаменты «Ульберг», расположенные в здании со столетней историей. Где поесть. Недавно восстановленный бывший финский ресторан «Эспиля» порадует европейским интерьером и одним из лучших в городе меню.

Где погулять. Главный магнит в городе для всех туристов — Выборгский замок. А на его южной террасе находится гончарная мастерская, где можно получить новые навыки. Посмотреть здания в стиле северного модерна, сохранившиеся со времени финского периода города, можно, прогулявшись по Красной площади, проспекту Ленина, Железнодорожной улице и по Северному Валу. Одно из интересных зданий города — библиотека Алвара Аалто в стиле конструктивизма 30-х годов с окнами в крыше.

Сочи

Отель. Остановиться можно в отеле Boutique Hotel Portum 1905, который расположен в здании с интересной историей и совсем недалеко от пляжа «Ривьера».

Остановиться можно в отеле Boutique Hotel Portum 1905, который расположен в здании с интересной историей и совсем недалеко от пляжа «Ривьера». Где поесть. Поужинать у самого моря можно в кафе DelMar, у которого есть даже собственный пляж. Меню порадует местным деликатесом — барабулькой. Средний чек в ресторане составляет ₽ 720.

Где погулять. Любителям головокружительных видов и экстремальных приключений как нельзя лучше подойдут развлечения в Skypark. Самых маленьких ждет веревочный парк, самых отчаянных — банджи-джампинг, ну а для большинства будет интересна прогулка по канатной дороге.

В любую погоду в сочинском парке «Дендрарий» вы увидите растения из всех уголков мира. А летом стоит посетить 70-метровый водопад Поликаря, являющийся одним из самых высоких водопадов России и Европы, а также каньоны реки Псахо.

Казань

Отель. Kazan Palace by Tasigo порадует ярким и современным дизайном. Правда, расположен он в стороне от основных достопримечательностей.

Kazan Palace by Tasigo порадует ярким и современным дизайном. Правда, расположен он в стороне от основных достопримечательностей. Где поесть. В ресторане Kremlin местный щербет не оставит равнодушным даже человека, который совершенно спокойно относится к сладкому. Один из самых лучших гастробаров города — «Сетка», но нужно позаботиться о бронировании заранее.

Где погулять. Прочувствовать местный колорит старинного татарского города лучше всего получится в Старо-Татарской слободе. Тут жили купцы, профессора, писатели и другие уважаемые жители города. Кроме мечети, в Казани стоит посмотреть Дворец земледельцев, детский театр кукол и необычное здание Храма всех религий.

Буквально каждый дом на улицах Муштари, Ульянова-Ленина, Карла Маркса и Толстого — это исторический или архитектурный памятник.

Краснодар

Отель. Уютный бутик-отель Romanoff расположен в старинном особняке в центре города. В выходные дни этот район становится пешеходным, что очень способствует прогулкам.

Уютный бутик-отель Romanoff расположен в старинном особняке в центре города. В выходные дни этот район становится пешеходным, что очень способствует прогулкам. Где поесть. Средний чек в ресторанах города составляет ₽ 610. В хорошую погоду стоит выбрать расположенное в парке заведение Cafe Krasnodar с панорамным видом. Блюда самого титулованного шеф-повара юга России Андрея Матюха можно отведать в ресторане «Угли-Угли».

Где погулять. Основные достопримечательности находятся на улице Красной. Территория вокруг стадиона «Краснодар» — одно из лучших городских общественных пространств в стране. Здесь посетителей порадуют современный ландшафтный дизайн и отличные детские площадки.