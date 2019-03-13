Автор AdMe.ru проехал полмира и рассказал о вещах, которые даже в «Орле и решке» не покажут

27 5

42

11.8k

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Всем привет! Меня зовут Паша, и сейчас я нахожусь в кругосветном путешествии. Я уже побывал в 56 странах, поприсутствовал на нескольких европейских свадьбах и собрал личную коллекцию сногсшибательных фактов о людях и традициях в разных уголках мира.

Специально для AdMe.ru я перебрал несколько гигабайтов фото и с удовольствием готов поделиться своими маленькими открытиями со всей планеты.

1. Стул на обочине дороги в Испании означает, что где-то рядом находится продавец каких-либо товаров или услуг

2. Нет, в Камбодже не заправляют мопеды алкоголем, просто именно так здесь выглядит «бензоколонка»

3. В Мексике пиво разбавляют томатным соком с чили

4. Находчивые боливийцы чинят стекла с помощью монет

5. Высокие корзины в Южной Америке якобы не позволяют диким животным добираться до мусора

6. Мокрые дорожки на раскаленном песке Копакабаны ведут прямиком к палатке с холодными напитками

7. Испанки ходят за покупками с сумками на колесиках, для них в магазинах есть специальные парковочные места

8. На одном из пляжей Страны Басков, кажется, запрещено абсолютно все, в том числе и Олимпийские игры

9. В мадридских кафе и барах салфетки на полу — это показатель популярности заведения

10. В испанских деревушках по утрам вам доставляют не только свежую корреспонденцию, но и хлеб

11. Испанские сладости могут быть любой формы и даже выглядеть как сардины в консервной банке

12. Перед входом в испанский магазин не забудьте припарковать свою собаку

13. Когда в Галисии идет дождь и нет балкона, а белье где-то надо сушить

14. На этой карусели в Каталонии, если очень страшно, можно вместо обычного сиденья прокатиться на унитазе

15. В европейских церквях вместо восковых свечей иногда используют электрические: бросил монетку — и она загорается

16. Может показаться, что это колумбарий, но так в Галисии выглядит насест для кур

17. Это не гостиная какого-нибудь дома, а семейный мавзолей в Маниле

18. Перед входом в малазийский колледж висит четкая инструкция, заменяющая «фейсконтроль»

19. Экологичный умывальник в Новой Зеландии: сначала порция мыла, потом немного воды и затем автоматическая сушилка для рук

20. Душ в небольшом итальянском отеле находится за стеной, а вот краны — с противоположной стороны

21. В Португалии, как и в Англии, нужно наловчиться смешивать воду прямо в ладонях

22. Натуральные картофельные чипсы, по мнению китайцев, должны быть сладкими и фиолетовыми

23. В Гонконге много современных небоскребов, но леса для их строительства продолжают сооружать из бамбука

24. Гонконгская яичная вафля с борщом (звучит интересно, но внутри не знаменитый суп, а некое овощное рагу, притом даже без свеклы)

25. Для тех, кто не любит водоросли, в Малайзии есть суши-сэндвичи из хлеба

26. В Бангкоке легко можно перекусить, даже если застрял в пробке

27. В Берлине не нужно искать ларек с хот-догами: он «сам» к вам подойдет

28. Тайские монахи достают из огромной сумки купюры, чтобы украсить ими «денежное дерево»

29. В сингапурском метро запрещена не только жвачка, но и поцелуи

30. Некоторые храмы Азии принято посещать без обуви, а в Индонезии перед входом в частный дом вас попросят снять еще и носки

31. В Южной Корее популярно делать шаржи не на людей, а на их питомцев

32. Судя по открыткам в обычном финском магазине, в стране много долгожителей

33. Финские школьники ездят на уроки на велосипедах в любую погоду

34. Самый роскошный «Макдоналдс» располагается в Порту в здании бывшей фешенебельной гостиницы

35. В меню индонезийского «Макдоналдса» можно найти вполне безвредную еду

36. Вьетнамские уличные кафе — самые мобильные в мире

37. Любители новых вкусов могут попробовать в Турции знаменитую газировку в непривычном цвете

38. В Москве за 100 рублей можно купить один пшик духов, только запах заранее узнать не получится

39. В Голландии в одной из крупных сетей по продаже мебели мороженое можно купить только в режиме самообслуживания

40. Сотрудникам обувных магазинов в Афинах приходится каждый раз пробираться за витрину в поисках второго предмета из пары

41. В Брюсселе трудно найти одинаковые дорожные знаки, здесь каждый «кирпич» — это маленький шедевр искусства

42. Троллейбусы в Будапеште только притворяются автобусами

43. В Германии придумали оригинальную систему, помогающую бороться с кражей вешалок из магазинов

44. В Гамбурге большая часть светофоров имеет сразу 2 запрещающих красных сигнала на тот случай, если один выйдет из строя

45. Детские площадки в Германии выглядят как бесплатные парки аттракционов

46. Зимой в кафе-мороженом Дюссельдорфа продают теплые шапки, так как холодное лакомство в это время года тут не очень популярно

47. На немецкой свадьбе деньги молодоженам преподносят довольно оригинально, например в виде композиции из рулонов туалетной бумаги

48. На греческой свадьбе жених должен съесть омлет из своего галстука

49. На итальянской свадьбе сыр скребут специальными ложками и затем едят его руками

50. В Каталонии вино пьют из бутылок с узким горлышком, метко направляя тонкую струйку прямо в губы

51. В Германии на рождественских рынках продают острый красный перец в белом шоколаде

А что вас удивило больше всего во время ваших путешествий?