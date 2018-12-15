Автор AdMe.ru проехал почти всю Латинскую Америку за 100 дней (Признаться, он до сих пор в шоке)

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Лучший план в путешествиях — это не иметь никакого плана, поэтому год назад я купил билет в один конец и отправился в далекое странствие по двум континентам. У меня не было определенного маршрута, лишь точки на карте, в которых я мечтал побывать еще с самого детства.

Читателям AdMe.ru я готов рассказать, как в одном большом путешествии мне удалось посетить сразу 11 стран и с какими сложностями я столкнулся, чтобы добраться до конца света, а также сколько стоило мое приключение.

1. Только маленький рюкзак и 100 дней в пути

Чем больше путешествуешь, тем лучше понимаешь, сколько никчемного груза ты берешь с собой. У меня был только этот рюкзак и всего 7 кг самых необходимых вещей за плечами, с которыми мне было комфортно и на 40-градусной жаре в Канкуне, и в заснеженном Ушуае.

2. У вас обязательно что-то да украдут, не переживайте

Если вы отправляетесь в долгое путешествие, то не берите с собой вещи, которые вы боитесь потерять. В Латинской Америке работают виртуозные карманники. Так, в первые минуты моей поездки в мексиканском метро у меня из внутреннего кармана на молнии ловко стащили старый разбитый смартфон, но я не сильно переживал из-за его потери. Берите с собой или просите у друзей старые телефоны, а лучше парочку, которые не жалко потерять. А при обнаружении бесплатного Wi-Fi (я его без проблем находил каждый день) всегда отправляйте новые фотографии себе на почту или сохраняйте их в облаке.

3. За семью замками

Свой замок в таком путешествии — это вторая по важности вещь после смартфона с офлайн-картами и словариком. Во время ночных поездок в автобусе рюкзак лучше класть под сиденье и пристегивать замком к креслу. А в хостелах вам никто не даст ключ от шкафчика, у вас должен быть свой мультилок. Практически в каждом кафе на столе или стуле вы сможете найти карабин для сумки. И лучше им воспользоваться. Практически в любой южноамериканской стране абсолютно каждая вещь, которую можно украсть, будет приварена, пристегнута или намертво прикручена к стене: от диспенсеров для мыла в туалетах до мусорных баков на улице.

4. Неприкасаемые бездомные

Так выглядит фуд-корт на одном из автовокзалов. Столы со стульями перевернуты таким образом в ночное время, чтобы бездомные не приходили сюда спать. Вообще, бомжей и попрошаек полиция никак не трогает — они могут спать и поселиться в любом месте, где им захочется. Поэтому пустыри в крупных южноамериканских городах обычно обносят высоким забором с колючей проволокой, чтобы их никто самовольно не занял и не превратил в фавелы.

5. Как выживать без знания испанского

Если вы не можете связать хотя бы пары слов на испанском, то в поездке по Латинской Америке вам будет очень трудно. Будьте готовы к тому, что никто не сможет даже выговорить ваше «труднопроизносимое» имя. Например, меня часто называли не Паша, а Пачита. А когда я случайно нашел заведение с моим именем на вывеске, то узнал, что оно не названо в честь какого-то Паши, а просто это слово, которое здесь приносит удачу. Еще нужно будет привыкнуть, что в местном общепите при готовности блюда выкрикивают не номер заказа, а ваше имя. И еще здесь не рвут чеки, как по какой-то таинственной причине принято в России, а рисуют на них ногтем черную полоску, которая означает, что заказ выдан.

6. Живая реклама

Я путешествовал по многим странам, побывал на всех континентах, но подобный подход к торговле увидел только в Мексике. Здесь одежду демонстрировали не только манекены, но и живые люди. Например, у этого маленького магазинчика стояли юноша с девушкой, на которых была одежда с бирками и ценниками. Они ходили по улице и приглашали за покупками, а также предлагали оценить качество продукции на ощупь. Причем они не проводили какую-то акцию по случаю открытия торговой точки, это была их повседневная работа, как они мне потом рассказали.

7. Единственный круглосуточный сервис

Во всех крупных городах я пользовался общественным транспортом, такси не доверял, а в маленьких предпочитал ходить пешком, но только в светлое время суток. Лишь один раз я немного заблудился, стало темнеть, а это похоронное бюро было единственным местом на улице, которое работало круглосуточно. До сих пор не могу понять, почему продуктовые магазины закрывались в 10 вечера, а подобные услуги были доступны 24 часа в сутки. Меня не покидала мысль о том, что кому-то ночью здесь может срочно понадобиться гроб.

8. Не кормите крокодилов пиццей

Вся Латинская Америка — это как большой зоопарк без вольеров, а дикие животные могут свободно передвигаться по улице и не обращать на прохожих никакого внимания. Видел, как охранники торгового центра кормили огромных ящериц чипсами прямо с рук. А в одном кафе на берегу озера было написано то ли в шутку, то ли всерьез: «Остерегайтесь крокодилов и не кормите их пиццей».

9. Город, которого боятся даже местные

Я приехал в Боготу только из-за того, что там жил мой старый знакомый. Он сказал, чтобы я взял такси до его дома, но я решил сэкономить и пойти пешком (по навигатору это было всего 5 километров). Где-то на полпути до места назначения я решил купить воды в местном магазине. Торговые точки в Колумбии обычно спрятаны за решетками, где ты сначала даешь деньги, а потом тебе просовывают нужный товар. На своем ломаном испанском я спросил у продавца, а безопасна ли эта часть города? Он ответил, что я первый иностранец, которого он видел в своей жизни. Я немного разговорился с хозяевами этого магазинчика, и они предложили подвезти меня на машине, чтобы со мной ничего плохого не случилось.

Когда я подъехал к дому своего знакомого, то он, естественно, сильно удивился, что меня привезли какие-то странные люди. Они еще и поругали его за то, что он меня не смог встретить и оставил одного в опасном районе. Хотя по сравнению с другими городами, в которых я уже был, мне не было как-то особенно боязно там находиться, скорее все вокруг переживали больше за мою сохранность. Так мы передвигались все остальные дни только на «убере», который в Колумбии запрещен, но все же популярен, потому что дешевле такси. Там действовало странное правило: нельзя было садиться вдвоем на заднее сиденье, кто-то обязательно должен был занять переднее место, чтобы не было похоже, что мы едем на неофициальном такси.

10. Особое внимание на ценники

В каждой стране Латинской Америки своя национальная валюта, но на всех ценниках можно увидеть привычный нам знак доллара. Хотя валюта США официально находится в обращении только в Эквадоре, причем вперемешку со старыми местными монетами. Поэтому с собой у меня была распечатка с изображением всех монет и банкнот каждой страны. Естественно, в поездку лучше брать доллары, но на Кубе выгоднее иметь евро, чтобы избежать дополнительной комиссии. А в обменниках Колумбии нужно быть готовым к тому, что у вас возьмут отпечатки пальцев.

11. Русская речь от эквадорских полицейских

За несколько недель своего турне я уже привык общаться на испанском, свыкся с тем, что никто не понимает английский, а точнее, не хочет на нем разговаривать. И вот, когда я был в Кито, который мне показался самым безопасным городом во время всего путешествия, мне захотелось сделать фотографию с местной полицией. Я сразу вычислил, кто там их начальник, и попросил у него разрешения сделать снимок. Я поблагодарил его, а он мне ответил на русском: «Пожалуйста» — и пожелал «хорошего дня». Это были единственные слова, которые он мог произнести, но секрет, откуда он их знает, мне так и не раскрыл.

12. А теперь попробуйте поставить яйцо на гвоздь

Каждый турист, который приезжает в Эквадор, обязательно отправляется на экватор, чтобы сделать фотографию, где одной ногой он стоит в Южном полушарии, а другой — в Северном. Но меня больше интересовал совершенно магический эксперимент, о котором так часто пишут в путеводителях и рассказывают в программах о путешествиях. Утверждается, что только на экваторе вы можете поставить яйцо на шляпку гвоздя, что это возможно только на нулевой параллели благодаря действию особых законов физики (как уверяют местные гиды). После 10–15 минут мучений под аплодисменты собравшихся мне наконец удалось поместить яйцо на гвоздь. Но каково же было мое удивление, когда этот же эксперимент я сумел повторить уже у себя дома, на родной шестидесятой параллели.

13. Горная болезнь

Дороги в Южной Америке могут проходить высоко в горах, и не каждому организму понравятся резкие спуски и подъемы. Например, у меня на всем протяжении маршрута из Колумбии и до Боливии был заложен нос из-за перепадов высоты. Поэтому советую всем взять с собой из дома назальный спрей, он был моим спасением. А еще я решил посмотреть радужные горы в Перу и забрался на высоту около 5 300 м всего за пару часов. По местным меркам это небольшая возвышенность (для сравнения: высота Эльбруса около 5 600 м). Забрался я без особых проблем, но во время спуска начали проявляться симптомы горной болезни из-за недостатка кислорода. Это ощущается точно так же, как когда вы просыпаетесь с жутким похмельем, перед глазами все кружится и еще вас начинает выворачивать наизнанку, но на следующий день уже все было в порядке.

14. Туристическая мекка

Как-то раз я увидел эту фотографию с силуэтом лица спящего индейца на горе возле руин древнего города инков. С тех пор я мечтал побывать в Мачу-Пикчу. В действительности все оказалось иначе и разглядеть что-то можно было, только если у тебя очень хорошее воображение. Чтобы попасть сюда, тысячи туристов идут через джунгли, если они не хотят тратить деньги на дорогой поезд, потом поднимаются еще несколько часов по крутой каменной лестнице и встают в длинную очередь, чтобы войти в магический город и сделать селфи с пушистыми ламами на зеленых террасах.

15. Плавучие острова

Название озера Титикака наверняка каждый помнит еще со школы. Оно расположено между Перу и Боливией. Здесь люди живут на самодельных островах из тростника, которые дрейфуют по воде, а иногда их даже уносит ветром в соседнее государство. Когда ты ходишь по острову, то ощущение такое, что передвигаешься по небольшим волнам или сухому болоту. И вот так здесь в уютных домиках уже несколько сотен лет живут племена уру. У каждой семьи сегодня есть солнечные панели и электричество, а на отдельном острове расположена школа, в которую дети каждое утро добираются на лодках.

16. Боливийская фотозона

Из всех стран, которые я увидел в своем путешествии, мне больше всего запомнилась Боливия с ее захватывающими природными ландшафтами. Хотя ехал я сюда, исключительно чтобы сделать эффектное фото с динозавром на знаменитом соленом озере Уюни. Здесь популярны трехдневные туры на джипах, во время которых вам покажут все самые лучшие места для фото. А ощущения, когда едешь по бескрайнему соленому белому озеру, такие же, как если бы вы путешествовали по заснеженному Байкалу зимой.

Ночуете вы вот в таком вот склепе, где стены, пол и мебель сделаны полностью из соли. Все можно попробовать на вкус. Но помещения никак не обогреваются и спать ночью жутко холодно.

Зато днем вы можете увидеть то, чего нигде больше в мире не найдете. Например, это красное озеро с розовыми фламинго и высоченными вулканами на заднем плане.

17. В 3 000 километрах от большой земли

Когда я прогуливался по столице Чили и думал о дальнейших точках своего маршрута, я случайно обнаружил очень выгодное предложение на перелет до острова Пасхи (еще одна моя давняя мечта) и решил отправиться туда на 3 дня. Жил я там в палатке недалеко от аэропорта, а по острову передвигался на велосипеде. Мне дали карту, где были отмечены все места расположения знаменитых статуй моаи, но оказалось, что большая часть из них была опрокинута или разбита. Я думал, что истуканы могли разрушиться просто из-за времени или природных катаклизмов. Оказалось, их скинули местные племена, когда на остров пришли миссионеры и обратили всех жителей в новую веру.

18. Креативные попрошайки

На улицах крупных южноамериканских городов можно увидеть множество попрошаек. Очень часто они устраивают короткие представления на пешеходных переходах, пока машины ждут зеленого сигнала светофора. Например, могут ездить на одном колесе и одновременно жонглировать любыми предметами. Но меня привлек и сначала даже немного испугал вот этот дядечка, который умело замаскировался под растение и оживал, когда дети давали ему мелочь.

19. Собачья работа

В Буэнос-Айресе я несколько раз видел, как люди гуляют сразу с целой стаей собак. Оказывается, местные богачи не утруждают себя изнурительными прогулками с любимыми питомцами, а нанимают для этого специальных людей. Радует, что они не только выгуливают собак, но еще и убирают за ними.

20. Необычный сервис

Домашних животных очень любят в Латинской Америке и предлагают для них самые неожиданные товары. Например, в Мексике можно подобрать эксклюзивный аромат для своего четвероногого друга в специализированном бутике, где продаются исключительно духи для кошек и собак. А для тех, кто любит модные вещи, в бразильских магазинах одежды можно попросить испортить только что купленные новенькие джинсы, чтобы они выглядели авторскими. По вашему желанию их рвут, делают потертости и поливают краской из баллончика совершенно бесплатно.

21. Роскошная жизнь в социальных сетях

Очень часто, прогуливаясь в парках Рио-де-Жанейро, особенно по выходным дням, я видел, как люди проводят здесь пикники, отмечают дни рождения, причем очень стараясь над оформлением и антуражем праздника. Они раскладывают на траве красивые скатерти, ставят яркие угощения, декорируют все воздушными шариками, цветами, но не для того, чтобы посидеть и поесть, а чтобы на фоне всей этой красоты сделать миллион фотографий и выложить в социальные сети. Как мне позже рассказали мои бразильские друзья, местные делают это, исключительно чтобы показать своим знакомым в социальных сетях, как они хорошо живут, но на самом деле это все очень контрастирует с видами фавел и сотнями бездомных на улицах города.

Девушки здесь, как и в России, немного одержимы фотосессиями. Бразильянки в этом плане действуют гораздо эпатажнее. Однажды я сидел на берегу озера и увидел, как девушки исполняли разные трюки на пилоне, в то время как их снимал профессиональный фотограф. В парке гуляли дети, на заднем плане можно увидеть гору со знаменитой статуей Христа, и, судя по выражениям лиц окружающих, дело было вполне обычным. Я решил не выделяться из толпы, купил себе попкорн и смотрел бесплатное шоу. Как потом оказалось, дамы просто решили таким оригинальным способом отметить девичник.

22. Один ракурс, но две совершенно разные открытки

Из каждой новой страны я часто отправляю друзьям открытки. И первый раз мне попалось что-то необычное. Я долго не мог понять, что не так с этими карточками, ведь ракурс одинаковый, а статуя по-разному развернута. Как оказалось, монумент в действительности обращен лицом к городу, но на некоторых открытках его специально разворачивают, чтобы сделать снимок более привлекательным.

23. Путешествие длиною в 50 000 километров

Чтобы совершить это путешествие, мне потребовалось чуть больше 3 месяцев, из которых 260 часов я провел только в автобусах. Свое приключение я начал на Кубе, продолжил в Мексике, долетел на самолете до Колумбии и уже из Боготы до самого «конца света» — города Ушуая в Аргентине я добирался исключительно на автобусах, а после таким же образом доехал и до конечной точки моего маршрута — Рио-де-Жанейро. Были моменты, когда мне негде было ночевать, я не знал, куда дальше ехать, но на моем пути всегда попадались очень добрые люди, которые меня выручали, и за это я им очень благодарен. Один раз у меня очень эффектно украли рюкзак с паспортом и всеми вещами, но я сумел догнать грабителя, который явно испугался моей настойчивости и неожиданного удара слева. Поэтому такое путешествие сложно назвать отдыхом, это скорее приключение, которое я точно никогда не забуду.

24. Как сэкономить и не потратить лишнего

Вот такая коллекция банкнот у меня получилась после завершения путешествия. За 3 месяца я потратил около $ 4 000, учитывая все внутренние перелеты и автобусные билеты по Латинской Америке, а также расходы на жилье, еду и одежду. Путешествовать по Латинской Америке легко, так как в большинство стран не нужна виза, автобусы стоят дешево, найти бесплатное жилье и новых друзей можно быстро и просто с помощью каучсерфинга. А местные всегда будут рады показать вам дорогу к необычным достопримечательностям, а иногда и подвезти, даже если им совсем не по пути.