Многие дети сбегали из дома после ссоры с родителями. Но мы нашли мальчика, который переплюнул всех

Подписаться на AdMe

Поделиться в Facebook

Рассказать ВКонтакте Ребята, мы вкладываем душу в AdMe.ru. Cпасибо за то,

что открываете эту красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.

Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте

Любителям фильма «Один дома» предлагаем идею для нового сценария: 12-летний австралийский мальчик сбегает из дома и самостоятельно отправляется отдыхать на Бали. Только главное отличие от оригинального сюжета в том, что теперь история произошла не в кино, а в реальности.

AdMe.ru разузнал подробности невероятной истории сбежавшего школьника и спешит поскорее поделиться с вами.

Накануне случившегося 12-летний мальчик поссорился со своей мамой из-за того, что он хотел поехать с родителями на Бали, но у них не было денег. Тем не менее парень решил все равно туда отправиться, поэтому разработал детальный план побега.

Мальчик узнал, какие авиакомпании позволяют детям путешествовать в одиночку, после чего украл мамину кредитку и успешно купил себе авиабилеты онлайн, а также арендовал гостиничный номер.

Утром, пока мама думала, что ребенок пошел в школу, мальчик собрал вещи и отправился на городской вокзал, откуда и доехал до аэропорта. С помощью электронной стойки регистрации мальчик зарегистрировался на рейс и спокойно сел на самолет.

До Бали у школьника была пересадка на другой рейс в Перте, и только там у него спросили, почему он путешествует в одиночку. Однако, после того как проверили ученический билет и паспорт, чтобы убедиться, что ему исполнилось 12 лет (по правилам некоторых авиакомпаний с 12 лет ребенок может путешествовать без сопровождения), без проблем отпустили парня дальше.

Приземлившись на Бали, парень взял в аренду велосипед и добрался до гостиницы All Seasons. Там на ресепшене он сообщил, что ждет, когда приедет его сестра. Администрация поверила в эту информацию и предоставила номер.

О том, что ребенок пропал, мать узнала лишь после того, как ей позвонили из школы. Как только было определено, что сын отправился на Бали, она сразу же вылетела вслед за ним. Женщина говорит, что проблема в том, что ее ребенок просто не понимает слова «нет». Также ее удивило, что никто не обратил внимание на то, что маленький мальчик может без препятствий покинуть страну. В то время как все вокруг только и обсуждают, какая она плохая мать. Пока мама отчаянно искала сына в Сиднее, мальчик провел на отдыхе почти 4 дня, и он ни о чем не жалеет: «Это было круто! Потому что я так хотел отправиться в приключение!»

Интернет-пользователи уже отреагировали на случившееся, и их комментарии в соцсетях бесценны:

1.

2.

3.

4.

5.

А как вы считаете: это нормально, что дети могут путешествовать самостоятельно в столь раннем возрасте?