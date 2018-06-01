Я работаю в отеле и хочу поделиться секретами, которые сделают ваше проживание максимально комфортным

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Отправляясь в отпуск или в командировку, мы мечтаем о самом комфортном проживании за небольшую стоимость. Но в отеле нас могут поджидать неприятные сюрпризы в виде невкусного завтрака или слишком дорогих дополнительных услуг. Как избежать этого и получить от отеля максимум за свои деньги? Стоит узнать некоторые маленькие хитрости, о которых обычно не пишут в интернете.

Мы в AdMe.ru решили изучить вопрос изнутри и расспросили реального работника отеля о том, на что туристам следует обратить внимание при выборе места проживания и при заселении.

Как забронировать отель выгодно

1. Перед бронированием номера в понравившемся отеле сравните цены на номера на разных сайтах бронирования. Для поиска оптимальной цены есть специальные приложения, например Trivago. Часто системы бронирования предлагают более низкие цены на размещение, чем те, что опубликованы на сайте отеля. К тому же такие сервисы, как, например, Booking.com, дают дополнительные скидки путешественникам, которые часто бронируют отели через них. 2. Найдя выгодное предложение, можно позвонить в отель и сказать, что вы хотите номер по определенной цене, увиденной на таком-то сайте. Скорее всего, администратор согласится и забронирует для вас номер по этой цене. Отелю выгодно, когда гости бронируют номера напрямую, а не через системы бронирований, которым отель платит 10–20 % комиссионных. 3. Если вы уже бывали в этом отеле ранее, скажите об этом. Отели очень ценят гостей, которые возвращаются к ним снова. Постоянным гостям часто выдают скидочные карты и предлагают дополнительные бонусы. 4. Не все знают, что в большинстве отелей можно забронировать не только целые сутки проживания, но и половину — 12 часов. Соответственно, цена будет вдвое ниже. Сайты бронирований не предлагают такой вариант размещения, так что связывайтесь напрямую с отелем.

Важные нюансы

1. Если вы планируете заехать в номер раньше или выехать позже расчетного часа, обязательно заранее уточните, возможно ли это. Расчетный час в гостиницах обычно начинается не раньше 11:00, а то и позже. До этого времени номер может быть занят другими постояльцами. И в день вашего выезда после расчетного часа номер считается свободным. Естественно, за ранний заезд и поздний выезд придется доплатить. 2. При бронировании важно верно указать, сколько человек заедет в номер, сколько нужно кроватей, нужны ли дополнительные места, детская кроватка. Бывает, что гости выбирают одноместный тариф, но приезжают вдвоем. За проживание второго человека придется доплатить. 3. Не забудьте паспорт. Водительские права и медицинский полис не подойдут, ведь эти документы не являются удостоверением личности. По закону каждый гость при заселении обязан предоставить свой паспорт. Для несовершеннолетних нужно свидетельство о рождении. 4. Кстати, российский загранпаспорт является удостоверением личности гражданина только за пределами РФ. Так что в самой России вас по нему в гостиницу не заселят (если только вы не проживаете постоянно в другой стране и внутреннего российского паспорта у вас попросту нет). А вот за границей в отеле проверят не только загранпаспорт, но и срок действия вашей визы. В свою очередь в России внимательно проверяют документы иностранного гражданина, выясняя, легально ли он находится в стране. 5. Если все-таки оказались в гостинице в пределах своей страны без документов, попросите домашних сфотографировать нужные страницы вашего паспорта и прислать их вам на телефон. Покажите эти фото при заселении. Возможно, это поможет, особенно если вы бывали в этом отеле ранее. Но все же отель вправе отказать вам в заселении, если паспорта с собой у вас нет.

Дополнительные сервисы

1. Если на тот период, когда вы будете находиться в отеле, приходится день вашего рождения или медовый месяц, не забудьте сказать об этом. Как правило, отели стараются поздравить именинников и молодоженов, украшая их номер и даря небольшие презенты или предоставляя какие-либо услуги бесплатно. 2. Узнайте, какие развлечения есть в отеле. Пользоваться услугами бассейна, сауны, спортзала, детской игровой комнаты и другими выгоднее утром. Посетителей с утра обычно немного, и цена ниже, чем вечером. 3. Некоторые услуги можно получить совершенно бесплатно. Вы можете попросить разбудить вас утром, заказать такси или столик в ресторане. Портье даст вам нужную информацию о городе и подскажет насчет экскурсий. 4. Зачастую отели бесплатно предоставляют гостям такие предметы, как обогреватель, вентилятор, чайник, утюг, фумигатор, зарядки для телефонов, швейные наборы, зонты и многое другое. Но если вы едете в недорогой несетевой отель, вряд ли вам смогут предоставить плойку для волос или блендер. Так что лучше заранее узнать, что лучше взять с собой, а что можно не тащить. 5. Если вам нужны дополнительное одеяло, подушка или полотенце, не стесняйтесь попросить предоставить их вам. Этого добра в отеле всегда хватает. 6. Далеко не во всех отелях разрешено проживание с животными. Но иногда допускается такая практика: при заселении гость оставляет денежный залог на случай порчи имущества животным. При выезде горничная осматривает номер; если питомец ничего не поцарапал и не погрыз, залог возвращается владельцу.

Кое-что о питании

1. Во многих отелях завтрак автоматически входит в стоимость номера. Если он вам не нужен, уточните тариф без завтрака, он будет дешевле. 2. Перед тем как решаться заказывать питание в отеле, почитайте в интернете отзывы гостей на этот счет. В больших сетевых отелях питание обычно соответствует определенным стандартам, а вот в маленьких частных заведениях вас могут ждать сюрпризы. Так, гордо заявленный отелем шведский стол на деле может оказаться лишь маленьким столиком с закусками. Также не во всех отелях есть детское и вегетарианское меню, лучше выясните это заранее. 3. Для тех, кто все же оплатил проживание с завтраком, но не успевает попасть на него, обычно предусмотрен завтрак с собой, упакованный в ланч-бокс. Заранее предупредите персонал о том, что рано уедете и хотите получить завтрак с собой, иначе вам могут забыть его приготовить.

Стандарты уборки номеров

1. Каждый отель составляет свой регламент уборки номеров, который должен строго соблюдаться. Но есть и общепринятые санитарно-гигиенические нормы, которым старается следовать большинство отелей. 2. Не стоит опасаться, что после выезда предыдущих постояльцев горничные могут не поменять белье, и потому вы будете спать на грязном: это, скорее, из области мифов, потому что такое просто недопустимо. Если же это произошло, следует немедленно сообщить об этом на ресепшене, ведь это очень грубое нарушение. 3. Общепризнанным считается, что пока гость живет в отеле, в его номере каждый день проводится текущая уборка. Горничные страются убрать номер, пока гостя нет на месте. Если же вы в номере, горничная постучит и спросит, может ли она сейчас убрать ваш номер. Но если вы повесили на дверь табличку «не беспокоить», к вам никто не зайдет, это логично. И пока висит табличка, уборка проводиться не будет. 4. За дополнительную уборку, а также стирку и глажку вещей обычно нужно доплачивать. 5. Замена постельного белья и полотенец для постояльцев в течение всего периода их проживания производится не реже чем раз в 3–5 дней. Это правило действует для двух- и трехзвездочных отелей. В четырех- и пятизвездочных отелях белье и полотенца по вашей просьбе могут менять каждый день.

А какие маленькие хитрости вы применяете для того, чтобы проживание в отеле было максимально выгодным и комфортным? Делитесь в комментариях.