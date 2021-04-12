9 традиций со всего мира, которые могут сбить с толку даже самых искушенных путешественников

В мире существует более 3 814 различных культур, и у каждой есть собственные традиции, которые соблюдаются до сих пор. В то время как многие народы утратили свои древние самобытные привычки и обряды, и по сей день существуют обычаи, которые сбивают с толку многих из нас.

Мы в AdMe.ru решили перечислить традиции разных стран, которые вводят в ступор опытных путешественников.

1. Пасхальный костер, Германия

В ночь перед Пасхой в Германии разжигают огромные костры в разных частях страны. Это очень старый обычай — так немцы встречают весну. В некоторых местах, в основном в земле Северный Рейн — Вестфалия, поджигают большое деревянное колесо, а затем скатывают его по склону — считается, что это обеспечит хороший урожай.

2. Громкое чавканье, Япония

Чавканье и прихлебывание считается неприличным в большинстве стран мира. А в Японии, наоборот, невежливо есть лапшу тихо, не издавая никаких звуков.

3. Деньги в выпечке, Боливия

В Боливии люди запекают в пирогах монеты — так они провожают старый год и встречают новый. Они верят: того, кто найдет монету, весь следующий год будет сопровождать удача.

4. Бросание зубов, Греция

В Греции нет зубной феи. Когда у ребенка выпадает зуб, он швыряет его на крышу. При этом дети загадывают желание, чтобы их постоянные зубы были крепкими и здоровыми.

5. Битва помидорами, Испания

Томатина — это фестиваль, во время которого принято кидаться помидорами в других людей. Праздник не такой уж и старый — он ведет свою историю с 1945 года. С тех пор он проходит каждый год в последнюю среду августа. Эта традиция появилась благодаря детям, которые хотели попасть на парад и нечаянно толкнули несколько человек. Те упали, вышли из себя и стали бросаться едой. Однако сейчас существуют некоторые обязательные к соблюдению правила, чтобы праздник ни для кого не стал разочарованием. Например, нужно относиться друг к другу с уважением, а перед тем как бросить помидор, его следует раздавить.

6. Мороженое зимой, Монголия

В большинстве стран мира люди наслаждаются мороженым в жаркие летние деньки, а в Монголии, наоборот, предпочитают употреблять его в морозы. Уличные торговцы продают мороженое в картонных коробках — холодильник им не нужен, так как температура опускается до —30 °С.

7. Выбор собственной судьбы, Южная Корея

Корейцы придают особое значение первому дню рождения ребенка, потому что в этот день решается их судьба. Ритуал носит название Тольджанчхи. Перед ребенком кладут различные предметы, например книги, деньги, кисти. То, что он выберет, определяет его будущее. Так, если малыш выберет деньги, он будет богатым, если книгу — умным.

8. Прыжок со стула, Дания

Практически в каждой стране мира есть свои особенные новогодние традиции. Дания не исключение. Прямо перед полуночью люди встают на стулья и готовятся с них спрыгнуть в первую секунду нового года. Считается, что у тех, кто забудет это сделать, год сложится неудачно.

9. Стрижка волос 1 раз в жизни, Китай

Хуанглуо — китайская деревня, известная тем, что в ней проживают женщины с самыми длинными волосами в мире. Обычно они убирают их под платок. Однако во время фестиваля они распускают волосы, моют и расчесывают. Наибольшая длина их волос составляет примерно 1,7 метра. Женщины в этой деревне стригут волосы 1 раз в жизни — в возрасте 18 лет во время обряда посвящения. Это значит, что девушка готова выйти замуж. Женщины народности яо верят, что длинные волосы способствуют длинной жизни.