9 стран, где людям платят деньги просто так

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Идея о безусловном основном доходе появилась еще в прошлом веке. Каждый месяц вы просто так получаете определенную сумму денег, чтобы тратить их по своему усмотрению. AdMe.ru рассказывает, в каких странах и городах уже сегодня гражданам платят деньги просто так и что это меняет в мире.

Финляндия

По решению правительственной организации с 2017 года сразу 2 000 безработных жителей Финляндии в возрасте от 25 до 58 лет получают ежемесячно 560 евро. Получатели выбраны случайным образом и лишаются всех социальных пособий, но продолжат получать деньги, если найдут работу. При положительных результатах число участников увеличится в следующем году. Эксперимент продлится 2 года. Средняя зарплата в Финляндии — 2 202 евро.

Ливорно, Италия

С 1 июня 2016 года по решению мэра 100 беднейших семей города получают безусловный основной доход в размере 517 евро ежемесячно. С января 2017 года еще 100 семей были включены в проект. По мнению мэра, такой подход — это выход из сложной многоэтапной системы распределения социальных льгот. Неаполь и Рагуза наблюдают за экспериментом, планируя ввести похожие программы. Средняя зарплата в Ливорно — 1 480 евро.

Кения

Благодаря некоммерческой организации GiveDirectly 6 000 сельских жителей Кении будут получать ежемесячно $ 22 в течение следующих 12 лет. Для местного населения это огромная сумма: 45 % из них никогда не держали в руках такие деньги. Многие участники эксперимента рассказали, что потратили деньги на ремонт домов, покупку питьевой воды, скота, передали деньги на развитие школ. Средняя зарплата в городах Кении — $ 291.

Утрехт, Нидерланды

С мая 2017 года 250 жителей Утрехта будут получать от государства ежемесячно 960 евро в течение 2 лет. Участники эксперимента разделены на 6 групп, в которых размер выплат привязан к определенным требованиям, связанным с работой. Например, участники одной группы могут получить дополнительные 150 евро, если займутся волонтерством. Если эксперимент окажется удачным, еще несколько городов планируют поддержать проект. Средняя зарплата в Утрехте — 2 227 евро.

Марика, Бразилия

По решению мэра Марики 150 000 жителей муниципалитета получают ежемесячно $ 30 вне зависимости от их статуса на бирже труда. Малообеспеченные семьи получают дополнительно $ 28. При положительных результатах выплаты повысятся. Средняя зарплата для штата Рио-де-Жанейро, куда входит Марика, — $ 642.

Индия

Правительство Индии в 2017 году собирается снова запустить экспериментальный проект, который еще 7 лет назад показал отличные результаты. Тогда 6 000 жителей деревень благодаря поддержке UNICEF в течение 18 месяцев получали небольшие выплаты в размере нескольких долларов. Проект сильно повлиял на жизнь семей неприкасаемых, подарив им фактически свободу, независимость и возможность изменить свою жизнь в будущем. Неприкасаемые признаны маргиналами и рабами от рождения в Индии. Они выполняют тяжелую работу, им запрещено посещать храмы и учиться, общаться с представителями других каст. Средняя зарплата в городах Индии — $ 535.

Онтарио, Канада

С мая 2017 года сразу 4 000 человек от 18 до 64 лет с низким уровнем дохода из 3 субъектов Онтарио будут получать базовый доход от правительства, формируемый в соотношении с их текущим заработком. Например, если человек в год зарабатывает $ 10 тыс., то базовый доход составит $ 11 989, и в сумме за год человек получит $ 21 989. Люди с инвалидностью получают дополнительно $ 500 в месяц. Средняя зарплата в Онтарио — $ 2 216.

Уганда

С 2017 года некоммерческая организация Eight в одной из деревень выплачивает 50 семьям еженедельно по $ 8. Эксперимент продлится 2 года и станет основой для документального фильма о влиянии безусловного базового дохода на качество жизни в небольших поселениях. Средняя зарплата в городах Уганды — $ 168.

Окленд, США

С января 2017 года 100 семей получают ежемесячно до $ 2 000 от венчурного фонда Y Combinator. Семьи были определены методом случайной выборки. Участники могут отказаться от работы, стать волонтерами и даже уехать из страны. Организаторы планируют включить в эксперимент еще 900 семей. Базовый доход будет выплачиваться до конца 2021 года. Средняя зарплата в Окленде — $ 3 215.

Первые результаты: