9 советов, которые однажды могут спасти вам жизнь

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При словосочетании «советы по выживанию», многие представляют себе Робинзона на острове, или Беара Гриллса, оставшегося один на один с природой. Но в городе тоже нужно кое-что знать, чтобы не попасть в беду. AdMe.ru собрал советы, которые стоит запомнить, чтобы не растеряться в сложной ситуации.

Ключи для самозащиты

В интернете можно увидеть такой совет: чтобы обороняться при уличном нападении, нужно зажать ключи между пальцев наподобие кастета. На самом деле так делать нельзя: можно повредить себе пальцы. И чтобы расположить ключи таким образом, нужно какое-то время, а у вас его может не быть. Лучше зажмите ключ в руке как нож, так гораздо эффективнее. Или сожмите ключи в кулаке, чтобы утяжелить его.

Если таксист ведет себя странно

Перед посадкой запишите номер машины. Если вам покажется, что водитель такси ведет себя подозрительно, позвоните любому знакомому (или сделайте вид, что звоните) и по ходу беседы скажите собеседнику, что едете в такси, и назовите номер машины.

Не недооценивайте иксодовых клещей

В Европе, Азии и Америке клещи могут переносить болезнь Лайма, а в Евразии еще и клещевой энцефалит. Обе инфекции очень опасны. Поэтому если клещ укусил вас, сходите к врачу и узнайте, не заразились ли вы. Кстати, подцепить клеща можно и в обычном парке, так что будьте начеку. А чтобы вытащить присосавшегося клеща, захватите его пинцетом поближе к головке и осторожно выкручивайте. О других способах, как от него избавиться, читайте здесь.

Если человек говорит вам, что не тронет вас, насторожитесь

Обращайте особое внимание на странные непрошеные обещания. Если ваш попутчик ни с того ни с сего начинает говорить, что он не притронется к вам, это наводит на подозрения, что именно притронуться он и хочет. Ничем не обусловленные обещания являются очень тревожным сигналом.

Деньги «на всякий случай»

Спрячьте купюру под чехол или крышку телефона. Бывает, что у вас нет с собой наличных, а они срочно оказываются нужны, например чтобы заплатить таксисту. Если вдруг у вас вытащат из кармана кошелек или вы оставите где-то сумку, этот совет может также пригодиться.

Эффект толпы

Если вам или вашему другу стало плохо в общественном месте, не просите о помощи всех сразу, найдите ближайшего прохожего и обратитесь конкретно к нему. В противном случае ответственность «рассеется», то есть люди будут думать, что кто-то уже вам помогает, и все будут проходить мимо вас.

Если вы не можете открыть окно тонущей машины

Если машина тонет, нужно, не дожидаясь, пока она погрузится под воду, открыть окно и выбраться через него. Но что делать, если по каким-то причинам окно не открывается? Такое бывает, если кузов перекосило. На этот случай закрепите внутри машины что-то тяжелое, чтобы разбить стекло в любой момент. Сгодятся запор на руль или педали, огнетушитель, какой-нибудь инструмент. Подробнее о том, что делать, если машина тонет, читайте здесь.

Простое правило безопасности на лестнице, о котором многие забывают

Никогда не держите руки в карманах, поднимаясь или спускаясь по лестнице. Если вдруг вы упадете, руки здорово помогут вам. Ну а если падения уже не избежать, сгруппируйтесь, защищайте голову.

Если вам кажется, что что-то не так, не стесняйтесь и не бойтесь показаться грубым