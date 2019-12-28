9 секретов «Орла и решки», которые скрываются за красивой картинкой

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Для многих быть ведущим «Орла и решки» — это мечта: новые страны, знакомства, экзотическая еда и другие плюсы постоянных путешествий. Однако изнанка шоу не всегда соответствует экранной картинке и бывает не такой приятной. Так, в одном из интервью ведущая Регина Тодоренко проговорилась, что «золотой карты» на самом деле нет, а все время, проведенное в элитных отелях, уходит на съемки.

Мы в AdMe.ru давно смотрим программу «Орел и решка» и, конечно же, заинтересовались тем, что происходит за кадром этого популярного шоу и как сильно оно отличается от реального путешествия.

1. Шоу о развлечениях, а не о настоящем путешествии

С тем, что показывают в передаче, за границу не поедешь. Программа делается с упором на шоу, практически исключая познавательную часть, разъяснения особенностей страны пребывания и прочее. Так, в по-европейски размеренной Вене ведущие провели экстрим-тур, включающий прыжки с тарзанкой, рафтинг и посещение парка аттракционов. Получается, что продюсеры шоу в погоне за контентом упускают из виду многие плюсы реального путешествия, занимаясь одними и теми же вещами и в Австрии, и в Зимбабве, и в Китае.

2. Все построено по четко прописанному сценарию

В программе нет места спонтанности: все построено по четкому сценарию, которого необходимо придерживаться. Места проживания, маршруты передвижения, диалоги с местными жителями распланированы и заказаны заранее. Стоит только обратить внимание на то, что закадровый голос преобладает над диалогами с местными. К тому же съемки продолжаются при любых обстоятельствах: при температуре, отравлении, аллергии. Впрочем, не всегда это так работает: во время съемок на Кубе ведущая Настя Ивлеева выпила местный коктейль в баре, после чего слегла с отравлением, и съемочный процесс в этот день пришлось свернуть.

А так выглядят съемки тех самых вступительных роликов. Съемочная команда состоит из 7–8 человек, которые также определяют между собой, какого же туриста сопровождать: «бедного» или «богатого».

3. Реклама — одна из составляющих частей передачи

Обилие рекламы влияет на содержательность передачи: за 40-минутный эпизод появляется примерно 3–4 интегрированных рекламных ролика. Раскрутка спонсорских товаров не всегда к месту, а часто даже выбивается из концепции шоу. С другой стороны, без рекламы программа не существовала бы в том виде, в котором мы ее смотрим. И несмотря на то, что ведущие отвлекаются на съемки рекламных дублей, мы получаем довольно много развлекательного контента.

4. Некоторые факты умалчиваются или привираются ради лучшей картинки

Путешественники Лена Гитт и Павел Котиков заметили целый ряд ляпов, допущенных ведущими в выпуске «Кругосветка. Джакарта». Высокие преграды на тротуарах на самом деле существуют, но в шоу показали лишь самую высокую и неудобную для пешеходов. На самом деле они гораздо ниже или вовсе имеют проход.

Ведущая Регина, стоя возле касс, с удивлением рассказывает о том, что из аэропорта в центр никак не добраться на автобусе. Путешественники же с легкостью купили билет в город в той же кассе.

Непривлекательный моллюск, которого ела ведущая, — это на самом деле не самое распространенное блюдо в Индонезии: местные жители питаются рисом с мясом и другими морепродуктами.

Вид со смотровой площадки зачем-то показали не с лучшего ракурса, сняв бедные районы, покрытые смогом. С того же места, повернув камеру, можно сделать фото красивой части города.

В погоне за кадром Леся Никитюк в элитном транспорте едет по большой пробке, хотя в Джакарте есть свободные платные дороги.

А перейти дорогу гораздо легче, чем показали ведущие, рассказывая, что «водителям плевать на пешеходов». На самом деле в городе развита культура вождения: достаточно поднять вверх руку — и все автомобили остановятся, чтобы пропустить вас.

5. Страны для поездок выбираются по рейтингам

В передаче крайне редко попадаются сюжеты об африканских странах. Все потому, что телеканалы не хотят снимать в Африке из-за низкого спроса на это направление у зрителей. Людям больше нравятся спокойные и приятные места, куда они могут или хотели бы поехать самостоятельно. К тому же выпуски в Африке обходятся дороже по причине перелетов и местных особенностей. Со слов Евгения Синельникова, приходится регулярно за все платить: доходит до того, что требуют деньги за каждого человека, попавшего в кадр. Стоит учесть и опасность различных заболеваний, лихорадок, а также сложную ситуацию во многих странах.

6. «Золотая карта» имеет лимит

Одна из ведущих программы, Регина Тодоренко, рассказала, что безлимитность «золотой карты» — это миф. На ней действительно много средств, но траты четко регламентируются. К тому же некоторые шикарные заведения арендуются лишь на несколько часов, а ночуют ведущие в более скромных номерах. Автор и продюсер «Орла и решки» Елена Синельникова отчасти подтвердила слова ведущей. В эфире, посвященном 8-летию шоу, она рассказала, что есть страны, которые «могут либо делать скидки, либо предоставлять что-то бесплатно, чтобы их разрекламировали».

7. В рюкзак можно положить личные вещи

Ведущий, которому выпадает ходить со $ 100 в кармане, может взять с собой любые личные вещи, кроме еды. Обычно в рюкзаке лежат сменная одежда, обувь, бутылка воды и плед. Однажды ведущая Регина Тодоренко даже показала содержимое своей сумки: внутри лежали салфетки, мандарин, вода, маска для сна и массажер для лица. Но есть и обязательные вещи: аптечка, маска с трубкой для морских шоу, спальный мешок или палатка, если в стране пребывания разрешен кемпинг.

8. У создателей шоу есть любимые места для съемок

Так, многие крупные города посещались 3 раза: Берлин, Париж, Лондон, Амстердам, Будапешт и другие. А самым любимым местом оказались Мальдивы, которым посвящено целых 4 эпизода. Статистика трат на съемки, перелеты, визы и проживание съемочной команды не разглашается, но считается, что самым дорогим вышел выпуск с Андреем Бедняковым в Лондоне. Там ведущий потратил более $ 53 тыс., из которых $ 50 тыс. ушли на проживание в элитном отеле. Самым дешевым, с тратами всего в $ 32, оказался Мадагаскар.

9. Некоторые счастливчики действительно находят спрятанные бутылки

В первых выпусках продюсерам нужно было незаметно вставить в передачу рекламу вина. Так и появилась традиция прятать бутылку с купюрой достоинством в $ 100. С тех пор спонсор ушел, а обычай остался, и он нравится зрителям. В бутылке, помимо денег, лежит записка с просьбой сделать фото или записать видео и отправить в редакцию программы «Орел и решка». А инстаграм проекта полнится снимками счастливчиков.