9 психических расстройств, которые проявляются только у туристов

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Лиссетт Кальвейро каждый месяц отправлялась в путешествие ради новых фотографий, которые должны были вызвать восхищение у ее подписчиков. Позже девушка призналась, что в погоне за популярностью и созданием иллюзии богатой жизни она чуть не разрушила все, что у нее было, и влезла в огромные долги. С появлением в нашей жизни соцсетей путешествия стали необходимым условием для тех, кто хочет продемонстрировать свой достаток и получить одобрение других людей. Но у всего есть обратная сторона медали и в путешествиях можно расстаться не только с собственными деньгами, но и рассудком.

AdMe.ru узнал о 9 психических расстройствах, которые могут случиться с теми, кто не в силах сидеть на месте и привык каждый раз покидать дом в поисках новых впечатлений.

1. Парижский синдром

Если вас попросят представить Париж, то какие образы вам придут самыми первыми? Наверняка это будет Эйфелева башня, кондитерские с маленькими пирожными на витринах и утонченные француженки в элегантных платьях. Вот и многие туристы примерно с такими мыслями отправляются во французскую столицу, где их ожидания вдребезги разбиваются о реальность. Конечно, парижский синдром не зависит от национальности, но чаще всего ему подвержены японцы из-за слишком явных различий в культуре. Япония славится гостеприимством и вежливостью незнакомцев, поэтому за пределами родной страны, сталкиваясь с грубостью, воровством и мошенничеством, их психика не выдерживает подобных нагрузок, что заставляет после отпуска пострадавших обращаться к психологам и проходить курс реабилитации. Признаки: чувство сильного разочарования

появление галлюцинаций, ощущение потери связи с реальностью

мания преследования

немотивированная агрессия

истерика

головокружение, тошнота

2. Иерусалимский синдром

Иерусалимский синдром не зависит от вероисповедания и может коснуться любого туриста, посетившего столицу Израиля. И чем дольше вы путешествуете по святым местам, тем выше риск начать воображать себя библейским героем — именно так проявляется этот синдром. Люди начинают привлекать внимание: выкрикивать пророчества, устраивать сцены, иногда поведение может дойти до крайности и они могут покалечить себя или окружающих. В таких случаях требуется насильственная госпитализация, пока не пройдет психоз. Обычно иерусалимский синдром проходит сам спустя несколько недель или после того, как турист покинет город. Признаки: Взволнованность

Желание отделиться от группы или семьи для путешествия в одиночку

Навязчивое стремление к чистоте — частое принятие душа и желание подстричь ногти на руках и ногах

Изготовление похожего на тогу одеяния белого цвета из подручных средств, чаще всего — из гостиничных простыней

Выкрикивание стихов из Библии и различного рода религиозных гимнов

3. Синдром Стендаля

Синдром Стендаля может поджидать туриста где угодно: во всемирно известном музее, в зоопарке, в театре или просто на улице, если посчастливится встретить знаменитость или неизвестного, но очень красивого человека. Чувство прекрасного настолько переполняет, что человек в прямом смысле начинает сходить с ума. Чаще всего синдром происходит в музеях Флоренции. Правда, есть люди, которые обладают иммунитетом, например, жители Северной Америки и Азии не сойдут с ума при виде европейской архитектуры или картин, поскольку эта культура очень далека от их собственной; также итальянцы обладают иммунитетом, поскольку живут среди мирового искусства и такой вид им привычен. Признаки: головокружение

галлюцинации

тахикардия

потеря ориентации в пространстве, обморок

истерия, деструктивное поведение

4. Дромомания

Есть путешественники, которые сами не знают, когда в следующий раз состоится их поездка. Все зависит от их эмоционального состояния. Дромомания — психическое расстройство, при котором человек испытывает навязчивую тягу покинуть дом и бежать куда глаза глядят. Во время таких «путешествий» человек усмиряет свою тревогу и возвращается домой, осознавая неадекватность своего поступка. Но есть и тяжелая форма, которая проявляется в длительном скитании — человек идет вперед, пока его не оставят силы. Первый такой побег может быть спровоцирован сильным стрессом. Но с каждым разом причины будут становиться все менее значительными. Признаки: Импульсивность — неожиданное желание поехать, например, порыбачить. Стоит насторожиться, если человек прервал начатое занятие (например, прием пищи), оделся и собирается уходить.

Неподготовленность к путешествию — человек задумал отправиться в поход, но не берет теплые вещи или еду, забывает про деньги и документы.

Безразличие к обязанностям — отсутствие беспокойства о том, что придется прогулять работу или подвести близких.

5. Культурный шок

С культурным шоком знакомы те, кто первый раз побывал за границей или увидел что-то непривычное в своей среде. Обычно сопровождается очень яркими впечатлениями, вызванными новыми и незнакомыми эмоциями: непривычная еда, другие люди, язык. Негативная сторона такого явления — паника и желание спрятаться от внешнего мира. Стадии культурного шока: «Медовый месяц». Вы влюбились в новое место с момента прилета и находитесь в восторге от всего. В этот момент появляется желание посетить как можно больше мест, вы уверенно себя чувствуете среди незнакомцев и получаете удовольствие от их внимания. Такое состояние длится в среднем до двух недель.

Культурный шок. Теперь вы начинаете замечать детали, которые вас раздражают: непонятный местный транспорт, продукты питания в магазинах не такие, как дома, иностранный язык начинает утомлять. Именно на этой стадии люди чаще всего собирают вещи и уезжают домой, несмотря на то что грезили этим путешествием (или переездом) много лет.

Примирение. Если вы нашли в себе силы и остались после второй стадии, то депрессия начнет медленно сменяться оптимизмом. Вы почувствуете, что готовы начать жить в новых условиях.

Адаптация. Незаметно вы привыкаете к окружающим, к собственному настроению и даже к местному транспорту. Первое чувство восторга у вас не появляется, но при этом и тревоги вы больше не испытываете.

6. Культурный шок наоборот

А теперь вспомните чувства, которые посещают вас по возвращении домой из хорошего отпуска. Почти всем знакомо ощущение обратного культурного шока, который сопровождается депрессией и разочарованием. На контрасте с местом, в котором вы отдыхали, ваш собственный дом теперь не кажется таким, каким казался перед поездкой. Вы начинаете замечать, как много не хватает в вашем родном городе, и более серых будней, чем после знакомства с новой культурой, просто не бывает. Признаки: Вы скучаете по иностранному языку и хотя бы по небольшим коммуникациям. Например, вы бы многое отдали, чтобы заказать чашечку кофе на иностранном языке.

Вы не заметили недостатков в другой стране, зато четко видите малейшие изъяны в собственном городе.

Вы ощущаете рутину как никогда.

Чувство угнетенности не оставляет вас ни на минуту.

7. Несуществующая реальность

Каждый видел туристов, которые по приезде в отель останавливаются около бара и больше не отходят от него до конца отпуска. Периодически они танцуют на столах и затевают драки, а весь персонал в отеле старается держаться от таких посетителей подальше. На самом деле такое ужасное поведение может быть всего лишь реакцией на стресс, вызванный новым местом. Человеку в этот момент кажется, что все, что происходит вокруг, — ненастоящее и можно вести себя как угодно. Признаки: Вы позволяете себе то, что никогда не позволили бы дома.

Теряются чувства страха и нормы: вы не думаете о собственной безопасности и появляется ощущение, что вы бессмертны.

Ощущение, что люди вокруг вас не существуют и это все происходит как будто во сне.

8. Высотная болезнь

Организм человека способен адаптироваться к самым суровым условиям, но даже опытные альпинисты не застрахованы от высотной болезни. Помимо физического утомления, обезвоживания организма и кислородного голодания, суровые условия могут привести к различным видениям и галлюцинациям. Очень часто альпинистам видятся спутники, с которыми они вместе совершают восхождение и даже делят еду. В таких ситуациях могут возникать как отдельные голоса, так и «приходить» друзья и близкие.

9. Психоневрологический эффект мефлохина

Перед поездкой в жаркие тропики необходимо сделать прививки. Есть несколько препаратов для профилактики малярии, один из которых вызывает психические расстройства — мефлохин. Признаки: тревожность

депрессия

агрессивное поведение

галлюцинации

суицидальные мысли, психоз

сны наяву

паранойя

Бонус: синдром злого мира

Путешествия — дело всегда рискованное, и произойти может что угодно, поэтому лучше вообще не выходить из дома. Примерно так звучит суть синдрома злого мира. Ему подвержены люди, которые часто смотрят телевизор и охотно впитывают всю негативную информацию — катастрофы, убийства, теракты. Постепенно зарождается паранойя и начинает казаться, что если выйти за порог, то самое ужасное произойдет именно с ними и лучше остаться дома и еще немного посмотреть телевизор.

Что делать?

Чтобы не испортить впечатление от отдыха, внимательно относитесь к себе и своим близким — избегайте чрезмерных перегрузок в путешествии, не забывайте полноценно питаться и спать. Особого внимания требуют те люди, которые склонны к депрессиям, находятся в подавленном состоянии или недавно пережили неприятные события. Перед поездкой как можно больше узнайте о том месте, куда направляетесь, не забудьте лекарства, которые вы привыкли принимать, и заранее узнайте, куда можно будет обратиться за помощью в случае непредвиденных обстоятельств.

А вы легко адаптируетесь в новых условиях или предпочитаете отдых в знакомом месте? Поделитесь в комментариях!